Ναταλία Γερμανού σε Θάνο Καλλίρη: Θέλω να παντρευτώ ξανά για να έρθεις να τραγουδήσεις στον γάμο μου

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Ο Θάνος Καλλίρης ήταν προσκεκλημένος στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» με τη Ναταλία Γερμανού, το μεσημέρι του Σαββάτου (13/6)

Η παρουσιάστρια του Alpha και ο γνωστός τραγουδιστής υπήρξαν σε σοβαρή σχέση για περίπου πέντε χρόνια. Από την ημέρα που χώρισαν σχεδόν, οι δυο τους παραμένουν δυο πολύ καλοί φίλοι.

Η Ναταλία Γερμανού ανέφερε στην έναρξη της εκπομπής της:

«Τι έχεις τραγουδήσει; Πόσες επιτυχίες έχεις αγόρι μου. Επιτυχία σημαίνει διαχρονικότητα. Είναι στα χείλη όλων μας, τις παίζουν τα ραδιόφωνα. Μα την Παναγία, θέλω να παντρευτώ ξανά για να έρθεις να τραγουδήσεις στο γάμο μου!».

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