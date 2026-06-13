Ναταλία Γερμανού σε Θάνο Καλλίρη: Θέλω να παντρευτώ ξανά για να έρθεις να τραγουδήσεις στον γάμο μου

Η Ναταλία Γερμανού, κατά τη διάρκεια της εκπομπής της «Καλύτερα δε γίνεται», υποδέχθηκε τον Θάνο Καλλίρη. Η παρουσιάστρια απευθύνθηκε στον τραγουδιστή με μια χιουμοριστική αλλά και προσωπική δήλωση, εκφράζοντας την επιθυμία της να παντρευτεί ξανά, προκειμένου εκείνος να τραγουδήσει στον γάμο της.

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Θάνος Καλλίρης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Θάνος Καλλίρης ήταν προσκεκλημένος στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» με τη Ναταλία Γερμανού, το μεσημέρι του Σαββάτου (13/6).
  • Η παρουσιάστρια του Alpha και ο γνωστός τραγουδιστής υπήρξαν σε σοβαρή σχέση για περίπου πέντε χρόνια και παραμένουν πολύ καλοί φίλοι.
  • Η Ναταλία Γερμανού ανέφερε στην έναρξη της εκπομπής της: «Θέλω να παντρευτώ ξανά για να έρθεις να τραγουδήσεις στον γάμο μου!».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ο Θάνος Καλλίρης ήταν προσκεκλημένος στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» με τη Ναταλία Γερμανού, το μεσημέρι του Σαββάτου (13/6)

Η παρουσιάστρια του Alpha και ο γνωστός τραγουδιστής υπήρξαν σε σοβαρή σχέση για περίπου πέντε χρόνια. Από την ημέρα που χώρισαν σχεδόν, οι δυο τους παραμένουν δυο πολύ καλοί φίλοι.

Η Ναταλία Γερμανού ανέφερε στην έναρξη της εκπομπής της:

«Τι έχεις τραγουδήσει; Πόσες επιτυχίες έχεις αγόρι μου. Επιτυχία σημαίνει διαχρονικότητα. Είναι στα χείλη όλων μας, τις παίζουν τα ραδιόφωνα. Μα την Παναγία, θέλω να παντρευτώ ξανά για να έρθεις να τραγουδήσεις στο γάμο μου!».

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