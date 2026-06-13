Κηφισός: Φορτηγό «ξήλωσε» πινακίδα σήμανσης, από θαύμα γλίτωσαν αναβάτες μηχανής – Δείτε βίντεο

Ένα περιστατικό που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τραγωδία σημειώθηκε σήμερα, Σάββατο (13.06.2026) στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά. Ο γερανός ενός διερχόμενου φορτηγού προσέκρουσε με δύναμη σε μεταλλική γέφυρα σήμανσης, με αποτέλεσμα μεγάλα κομμάτια της πινακίδας να αποκολληθούν και να πέσουν στο οδόστρωμα.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνεται η συγκλονιστική στιγμή της πρόσκρουσης. Το φορτηγό περνά κάτω από την πινακίδα χωρίς να έχει χαμηλώσει τον γερανό του, παρασύροντάς την.

Ακριβώς από πίσω ακολουθούσε μια μοτοσικλέτα με ένα ζευγάρι. Τα συντρίμμια έπεσαν σε απόσταση αναπνοής από τους αναβάτες, όμως ο οδηγός της μηχανής κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία και την ισορροπία του, αποφεύγοντας τον σοβαρό τραυματισμό.

Οι υπόλοιποι οδηγοί που κινούνταν στο σημείο πάτησαν αμέσως φρένο κρατώντας αποστάσεις ασφαλείας, ενώ ο οδηγός του φορτηγού ακινητοποίησε αμέσως το όχημα στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ).

Δείτε το βίντεο: