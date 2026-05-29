Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός

Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής.

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην άνοδο της Λ. Κηφισού, όπου τα αυτοκίνητα σχηματίζουν ουρές από το ύψος του Αγ. Ι. Ρέντη έως τη Νέα Χαλκηδόνα, ενώ στο «κόκκινο» βρίσκεται και η Λ. Αθηνών, στο ύψος του Σκαραμαγκά.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με μεγάλη υπομονή, καθώς οι καθυστερήσεις υπερβαίνουν τα 45′ από τον κόμβο της Παιανίας έως τον κόμβο της Λ. Κηφισίας.

