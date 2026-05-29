Προκαλεί η Τουρκία με αφορμή την επέτειο της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης – To «δεν μπορούν να το χωνέψουν» του Ερντογάν και το AI βίντεο του TRT

Συνεχίζονται οι προκλητικές ενέργειας κατά της Ελλάδας από την Τουρκία, αυτήν την φορά με αφορμή τη μαύρη επέτειο της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης το 1453.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην ομιλία του για την 573η επέτειο της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης, τόνισε ότι «υπάρχουν κάποιοι που δεν μπορούν ακόμα να χωνέψουν την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης».

«Η Κωνσταντινούπολη, από το 1453, είναι το φως του έθνους μας, μια πηγή υπερηφάνειας, ως τουρκική Istanbul. Αλλά γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμα εκείνοι που δεν μπορούν να το δεχτούν αυτό. Υπάρχουν εκείνοι που δεν μπορούν ακόμα να χωνέψουν την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης. Υπάρχουν εκείνοι που δεν μπορούν να ξεφύγουν από τη μέγγενη 573 ετών θυμού. Βλέπουμε ότι αποκαλύπτουν αυτή τη δυσαρέσκεια, αυτή τη δυσφορία, σε κάθε ευκαιρία που βρίσκουν, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος.

#CANLI Başkan @RTErdogan: İstanbul’un fethi; yeryüzünden fitneyi ortadan kaldırmayı hayatının amacı haline getiren, bunun için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan 21 yaşındaki gencin dünya tarihinde örneği görülmeyen bir barış, kardeşlik iklimini mayalamasıdır… pic.twitter.com/OcstgAOBgq — Akşam Gazetesi (@Aksam) May 29, 2026

Το AI βίντεο του TRT

Παράλληλα το τουρκικό TRT δημοσίευσε ένα βίντεο, φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο παρουσιάζει την Άλωση της Πόλης το 1453 από τα «μάτια» της Τουρκίας.

Στο AI βίντεο, το TRT χαρακτηρίζει την Άλωση της Κωνσταντινούπολης ως ένα από τα σημαντικότερα στρατιωτικά επιτεύγματα της παγκόσμιας ιστορίας.

Το βίντεο ξεκινά με μία φράση του Ναπολέοντα, σύμφωνα με την οποία «αν όλος ο κόσμος ήταν ένα κράτος, η Κωνσταντινούπολη θα ήταν πρωτεύουσα». «Ο Μωάμεθ Β’ κατάφερε πριν από 573 χρόνια να πετύχει αυτό που απέτυχαν να καταφέρουν επί γενιές πολυάριθμοι στρατοί: να καταλάβει την πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας» αναφέρεται ακόμη στο βίντεο.