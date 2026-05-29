Τασούλας: «Η εθνική κυριαρχία της Ελλάδας είναι σε πολύ καλά χέρια» – Επίσκεψη στην 115 Πτέρυγα Μάχης

Η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, στην 115 Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα, αποτέλεσε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή υψηλού συμβολισμού για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και ειδικότερα για την Πολεμική Αεροπορία. Σε μια περίοδο κατά την οποία η γεωπολιτική σταθερότητα και η διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες για τη χώρα, η επίσκεψη αυτή ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν καθημερινά οι άνδρες και οι γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων στην προστασία της πατρίδας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί αναλυτικά για την επιχειρησιακή ετοιμότητα, τις ασκήσεις και τις δυνατότητες της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ παρακολούθησε και την εντυπωσιακή αεροπορική επίδειξη της ομάδας «Ζευς», η οποία αποτελεί σύμβολο επαγγελματισμού, υψηλής εκπαίδευσης και αποτρεπτικής ισχύος της χώρας. Μέσα από τις δηλώσεις του, εξέφρασε την εμπιστοσύνη της Πολιτείας προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια και η σταθερότητα της Ελλάδας,στηρίζονται στην αυταπάρνηση, την πειθαρχία και την αδιάκοπη προσφορά τους.

Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη διαχρονική στήριξη του ελληνικού λαού προς τις Ένοπλες Δυνάμεις, επισημαίνοντας ότι οι θυσίες και το υστέρημα των πολιτών αξιοποιούνται με υπευθυνότητα και συνέπεια από τα στελέχη της άμυνας της χώρας. Η επίσκεψη αυτή επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι η επιχειρησιακή ετοιμότητα, η τεχνογνωσία και το υψηλό φρόνημα των Ελλήνων στρατιωτικών αποτελούν θεμέλιο της εθνικής ασφάλειας και της διατήρησης της ειρήνης στην περιοχή.

«Η εθνική κυριαρχία της Ελλάδος είναι σε πολύ καλά χέρια. Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας καθημερινά την προστατεύουν και καθημερινά επιτελούν το καθήκον τους ανταποκρινόμενοι στην εμπιστοσύνη και δικαιώνουν το υστέρημα του ελληνικού λαού, ο οποίος τις προστατεύει, τις αγκαλιάζει και τις εκτιμά.

Η ευημερία της χώρας είναι κυρίως αποτέλεσμα του αισθήματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης που μας παρέχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις. Και εδώ είναι το πεδίο όπου πραγματοποιείται αυτή η ασφάλεια και η προστασία».

Η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην 115 Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα ανέδειξε με τον πιο ουσιαστικό τρόπο, τη σημασία της Πολεμικής Αεροπορίας για την εθνική άμυνα και την αποτρεπτική ισχύ της Ελλάδας. Η παρουσία του δίπλα στα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, αποτέλεσε αναγνώριση της διαρκούς προσπάθειας, της επαγγελματικής κατάρτισης και της αυταπάρνησης που επιδεικνύουν καθημερινά οι Έλληνες πιλότοι, αξιωματικοί και στρατιωτικοί.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Πρόεδρος ενημερώθηκε εκτενώς για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες, τις ασκήσεις ετοιμότητας και τις δυνατότητες της 115 Πτέρυγας Μάχης, η οποία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αεροπορικές βάσεις της χώρας και κομβικό σημείο για την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Η παρακολούθηση της επίδειξης της ομάδας «Ζευς» ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το μήνυμα της υψηλής επιχειρησιακής ικανότητας της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς οι εντυπωσιακοί ελιγμοί και η ακρίβεια των χειρισμών ανέδειξαν το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και ετοιμότητας των Ελλήνων ιπταμένων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχαν τα μηνύματα που έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σχετικά με την εθνική ασφάλεια και τη διασφάλιση της κυριαρχίας της χώρας. Με έμφαση στην αφοσίωση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, σημείωσε ότι η καθημερινή τους παρουσία και η διαρκής επαγρύπνηση αποτελούν εγγύηση για την προστασία της πατρίδας. Παράλληλα, τόνισε πως η εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού προς τις Ένοπλες Δυνάμεις δικαιώνεται μέσα από το έργο, την αποτελεσματικότητα και την ετοιμότητα που επιδεικνύουν σε κάθε αποστολή.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αναφέρθηκε ακόμη στη σημασία της κοινωνικής στήριξης προς τις Ένοπλες Δυνάμεις, επισημαίνοντας «ότι οι θυσίες των πολιτών βρίσκουν ανταπόκριση μέσα από την υπεύθυνη αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των μέσων που διαθέτει η χώρα για την άμυνά της». Υπογράμμισε «ότι το αίσθημα ασφάλειας που απολαμβάνουν οι πολίτες αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πρόοδο, την ανάπτυξη και την ευημερία της Ελλάδας».

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα υπερηφάνειας και συγκίνησης, επιβεβαιώνοντας τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι Ένοπλες Δυνάμεις στη διατήρηση της εθνικής σταθερότητας και της ειρήνης. Τα μηνύματα που εκπέμφθηκαν από τη Σούδα, ανέδειξαν την αποφασιστικότητα της χώρας να διαφυλάξει την εθνική της κυριαρχία, στηριζόμενη στην ισχύ, την εκπαίδευση και το υψηλό φρόνημα των ανθρώπων που υπηρετούν καθημερινά την πατρίδα.

Πηγή: ERTNEWS