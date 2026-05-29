Πώς απαντά ο Πολάκης στον Φάμελλο: Εννοείται πως θα πάω στην Κεντρική Επιτροπή

  • Ο Παύλος Πολάκης, αν και διαγραμμένος από τον ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε μέσω Facebook στον Σωκράτη Φάμελλο για τη μη συμμετοχή του στην Κεντρική Επιτροπή.
  • Ο Παύλος Πολάκης ανέφερε ξεκάθαρα «εννοείται πως θα πάω» στην Κεντρική Επιτροπή, συμπληρώνοντας «τα είπαμε αυτά μην τα ξαναλέμε».
  • Ο βουλευτής Χανίων σημείωσε ότι «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρεπει με αποφαση της Κ.Ε. να αναστρεψει την πορεια απαξιωσης και διάλυσης».

Ο Παύλος Πολάκης αν και διαγραμμένος από τον ΣΥΡΙΖΑ απάντησε ευθέως μέσω Facebook στον Σωκράτη Φάμελλο, ο οποίος διαμήνυσε σε πρωινή του συνέντευξη πως ο βουλευτής Χανίων δεν θα συμμετέχει στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Παύλος Πολάκης ανέφερε ξεκάθαρα «εννοείται πως θα πάω» για να συμπληρώσει «τα είπαμε αυτά μην τα ξαναλέμε».

Παράλληλα, ο βουλευτής Χανίων σημείωσε στην ανάρτησή του ότι η ΚΕ πρέπει με απόφασή της να «αναστρέψει την πορεία απαξίωσης και διάλυσης».

Αναλυτικά η τοποθέτηση Πολάκη

Εννοείται πως θα πάω .
Τα είπαμε αυτά μην τα ξαναλέμε !
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρέπει με απόφαση της Κ.Ε. να αναστρέψει την πορεία απαξίωσης και διάλυσης!!
Αυτό θα προσπαθήσουμε !
Εγώ και πάρα πολλοί άλλοι!
Γιατί τιμούμε την ιστορία μας ,το έργο μας ,τον αγώνα μας, τη σύγκρουση μας με την ολιγαρχία και τη διαπλοκή!
Γιατί και ΠΡΕΠΕΙ και ΜΠΟΡΟΥΜΕ!

Παύλος Πολάκης βουλευτής Χανίων ,εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
Μέλος ΠΓ και ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

