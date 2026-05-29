Θάνος Πλεύρης: «Η χώρα μας ακολουθεί την πιο υποδειγματική διαδικασία για τα ασυνόδευτα παιδιά» – «Πολλές αποχωρήσεις είναι οικειοθελείς»

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, υποστήριξε στη Βουλή ότι η «συντριπτική πλειονότητα» των εξαφανίσεων ασυνόδευτων ανηλίκων από δομές φιλοξενίας αφορά οικειοθελείς αποχωρήσεις, επισημαίνοντας πως τα περισσότερα παιδιά βρίσκονται κοντά στην ενηλικίωση».

Όπως ανέφερε, στον σχεδιασμό του υπουργείου προβλέπεται ότι ανήλικοι που πλησιάζουν την ενηλικίωση και εμφανίζουν παραβατική συμπεριφορά θα παραμένουν σε συγκεκριμένες δομές, ενώ στα Κέντρα Φιλοξενίας Ανηλίκων, θα φιλοξενούνται ασυνόδευτοι ανήλικοι, που επιδιώκουν να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία και να αξιοποιήσουν ευκαιρίες εκπαίδευσης και κοινωνικής ένταξης.

Ο κ. Πλεύρης σημείωσε ακόμη ότι το σύστημα φιλοξενίας ανηλίκων έχει αρχίσει να αποσυμφορείται, αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή τόσο στις ιατρικές εξετάσεις που πιστοποιούν ποιοι είναι πραγματικά ανήλικοι όσο και στον περιορισμό, όπως είπε, των «προνομίων» για άτομα που βρίσκονται κοντά στην ενηλικίωση και εισέρχονται στην Ελλάδα από μη εμπόλεμες χώρες, κυρίως από την Αίγυπτο.

«Πλέον και αυτά τα ασυνόδευτα ανήλικα, αν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις να λάβουν άσυλο, δεν θα παίρνουν άδεια διαμονής στη χώρα. Η Πολιτεία τα φροντίζει, όπως πρέπει, και με την ευαισθησία που οφείλουμε στην ανηλικότητα, αλλά μόλις ενηλικιωθούν, ακολουθούνται οι διαδικασίες να επιστρέψουν πίσω», είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Πλεύρης, εμφατικά δήλωσε ότι η διαδικασία που ακολουθεί η Ελλάδα, για τη φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων, «λειτουργεί υποδειγματικά» και «είναι η καλύτερη σε όλη την Ευρώπη και σε επίπεδο πρωτοκόλλων».

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Έλλη Ρούσσου, αναφορικά με το αν υπάρχει μηχανισμός πρόληψης, πότε κινητοποιείται η αστυνομία και αν υπάρχουν τα απαραίτητα πρωτόκολλα ο κ. Πλεύρης, ανέφερε ότι οι ανήλικοι συχνά εγκαταλείπουν τις δομές «είτε γιατί έχουν άλλα άτομα με τα οποία θέλουν να βρεθούν, δηλαδή συγγενείς τους, είτε γιατί τα ίδια δεν επιθυμούν να βρίσκονται στο σημείο όπου έχουν τοποθετηθεί».

Ο υπουργός τόνισε ότι υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο, σύμφωνα με το οποίο κάθε εξαφάνιση δηλώνεται «εντός 24ώρου» σε εισαγγελία και αστυνομία, ενώ ενεργοποιείται και ο μηχανισμός έκτακτης ανάγκης του υπουργείου για τον εντοπισμό των παιδιών. Όπως είπε, «συνήθως βρίσκονται αυτά τα άτομα και δεν επιθυμούν να επιστρέψουν πίσω».

Παράλληλα, υπερασπίστηκε το σύστημα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, χαρακτηρίζοντάς το «υποδειγματικό» και «το καλύτερο σε όλη την Ευρώπη και σε επίπεδο πρωτοκόλλων». Υποστήριξε επίσης ότι υπάρχει «πλήρης κάλυψη με γιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και επιτρόπους», ενώ οι δομές ελέγχονται από το υπουργείο και χάνουν την άδειά τους αν δεν συμμορφωθούν με τις υποδείξεις».

Ο κ. Πλεύρης προανήγγειλε αλλαγές στη λειτουργία των δομών, λέγοντας ότι όσοι ανήλικοι βρίσκονται κοντά στην ενηλικίωση και εμφανίζουν «έντονη παραβατικότητα» θα παραμένουν κυρίως εντός δομών, ενώ στα Κέντρα Φιλοξενίας Ανηλίκων θα φιλοξενούνται παιδιά «που θέλουν να έχουν επαφή με την ελληνική κοινωνία και να έχουν μια ευκαιρία».

Αναφέρθηκε ακόμη στη μείωση των «προνομίων» για ασυνόδευτους ανηλίκους από μη εμπόλεμες χώρες, κυρίως από την Αίγυπτο, λέγοντας ότι διαπιστώθηκε πως πολλές οικογένειες έστελναν τα παιδιά τους στην Ελλάδα «για να εκμεταλλευτούν τα προνόμια που υπήρχαν».

Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ασύλου «δεν θα παίρνουν άδεια διαμονής» και μετά την ενηλικίωσή τους θα ακολουθούνται διαδικασίες επιστροφής. Παράλληλα ενημέρωσε ότι γίνεται ανασχεδιασμός των δομών και έχει μειωθεί αρκετά ο πληθυσμός των ασυνόδευτων ανηλίκων, «ακριβώς επειδή υπήρξαν μέτρα προκειμένου η χώρα να μην είναι μαγνήτης στα ασυνόδευτα ανήλικα».

Από την πλευρά της, η κ. Ρούσσου έκανε λόγο για περίπου 1.600 ανήλικους που αγνοούνται από δομές φιλοξενίας μόνο το 2025, τονίζοντας ότι πρόκειται για παιδιά που έχουν βιώσει πόλεμο, βία ή trafficking και κινδυνεύουν από εκμετάλλευση και κακοποίηση.

«Η ανηλικότητα δεν έχει χρώμα, δεν έχει καταγωγή. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας περισσότερη διαφάνεια και σαφείς μηχανισμούς πρόληψης και προστασίας.