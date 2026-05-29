Βρετανία: Συνελήφθη 46χρονος Έλληνας για υπόθεση κατασκοπείας υπέρ του Ιράν

Ένας Έλληνας υπήκοος συνελήφθη στη Βρετανία και κατηγορείται ότι βοήθησε ξένους κατασκόπους, πιθανώς Ιρανούς, να στοχεύσουν έναν δημοσιογράφο που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με την DailyMail, o 46χρονος Ι.Α. , ο οποίος διαμένει στο Μόναχο της Γερμανίας, κατηγορήθηκε την Παρασκευή για το αδίκημα αυτό βάσει του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας. Η κατηγορία αυτή είναι αποτέλεσμα έρευνας της Μονάδας Αντιτρομοκρατικής Αστυνομίας (CTP) του Λονδίνου, όπως ανακοίνωσε η Scotland Yard.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε ότι οι κατηγορίες σχετίζονται με την παρακολούθηση ενός δημοσιογράφου που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο και εργάζεται για τον τηλεοπτικό σταθμό Iran International.

Ο 46χρονος αναμένεται να εμφανιστεί σήμερα στο Πρωτοδικείο του Γουέστμινστερ. Συνελήφθη στην περιοχή του Δυτικού Σάσεξ στις 16 Μαΐου από την Μονάδα Αντιτρομοκρατικής Αστυνομίας του Λονδίνου και της Νοτιοανατολικής Αγγλίας.

Τι ανέφερε η επικεφαλής της CTP

Η διοικητής Έλεν Φλάναγκαν, επικεφαλής της CTP του Λονδίνου, δήλωσε: «Γνωρίζουμε ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ανησυχία σε πολλούς ανθρώπους εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, και ιδιαίτερα σε όσους εργάζονται στα περσικά μέσα ενημέρωσης. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με διάφορους οργανισμούς και άτομα για να τους παρέχουμε συμβουλές και υποστήριξη σχετικά με την ασφάλειά τους, και αυτό περιλαμβάνει το συγκεκριμένο άτομο και τον οργανισμό που συνδέονται με αυτή την έρευνα.

Αν κάποιος έχει ανησυχίες σχετικά με την ασφάλειά του, μπορεί να επικοινωνήσει με την τοπική αστυνομική αρχή και θα του παρασχεθούν περαιτέρω συμβουλές και υποστήριξη».

Σύμφωνα με την αστυνομία δεν θεωρείται ότι υπάρχει ευρύτερη απειλή για το κοινό.