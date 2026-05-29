Λένα Μαντά: «Είμαι στη διαδικασία της προετοιμασίας μου, για να βγάλω τα μαύρα»

  • Η Λένα Μαντά μίλησε για την δύσκολη διαδικασία στην οποία βρίσκεται, προκειμένου να βγάλει τα μαύρα που φοράει, από τη στιγμή που έφυγε από τη ζωή ο πολυαγαπημένος σύζυγός της.
  • Η επιτυχημένη συγγραφέας ανέφερε ότι κάνει ψυχανάλυση και πως «είμαι στη διαδικασία της προετοιμασίας μου, για να βγάλω τα μαύρα».
  • Εξήγησε πως «το μαύρο γίνεται ένα είδος κάστρου» που προσφέρει ασφάλεια, καθιστώντας δύσκολη την αλλαγή έπειτα από δύο χρόνια που είναι το μοναδικό χρώμα που φοράει.

Την Λένα Μαντά φιλοξένησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στο «Happy Day», το πρωί της Παρασκευής 29 Μαΐου. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στην ψυχαγωγική εκπομπή, η επιτυχημένη συγγραφέας μίλησε για την διαδικασία στην οποία βρίσκεται, προκειμένου να βγάλει τα μαύρα που φοράει, από τη στιγμή που έφυγε από τη ζωή ο πολυαγαπημένος σύζυγός της.

Σε ερώτηση για το αν κάνει ψυχανάλυση, η Λένα Μαντά εξομολογήθηκε πως: «Άπαξ της εβδομάδος απαρέγκλιτα και χωρίς να χάνω ούτε συνεδρία. Είμαι σε πολύ καλό δρόμο, κλείνουμε δύο χρόνια σε λίγο».

«Τώρα είμαι στη διαδικασία της προετοιμασίας μου, για να βγάλω τα μαύρα. Δηλαδή δουλεύουμε αυτό με την ψυχολόγο, γιατί δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Αισθάνεσαι περίεργα, γιατί όταν δύο χρόνια είναι το μοναδικό χρώμα που φοράς… Προετοιμάζομαι ως προς αυτό», αποκάλυψε στη συνέχεια.

«Το μαύρο γίνεται ένα είδος κάστρου»

Επιπλέον, η συγγραφέας είπε ότι: «Δεν μπορούσα εγώ να φορέσω άλλο χρώμα. Με ξένιζε. Δηλαδή φαντάσου ότι μέχρι και οι νυχτικές μου είναι μαύρες. Μέσα και έξω από το σπίτι μαύρα. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου το τι θα πει ο κόσμος».

«Η δική μου η ψυχή τι έλεγε… Από ένα σημείο και μετά, μην σου πω ότι το μαύρο γίνεται ένα είδος κάστρου, που αισθάνεσαι ασφάλεια μέσα του, και μένεις κολλημένος εκεί. Αυτό πρέπει να ξεκολλήσει», σημείωσε.

