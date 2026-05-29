Γιάννης Παπαμιχαήλ: «Είμαι στο νοσοκομείο για τις ετήσιες εξετάσεις μου» – Τι απαντά στα περί λιποθυμικού επεισοδίου

Έντονη ήταν η ανησυχία τις τελευταίες ώρες μετά τις πληροφορίες που υπήρξαν ότι ο Γιάννης Παπαμιχαήλ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο στο σπίτι του την Πέμπτη (28/5).

Ο ίδιος θέλησε να βάλει τέλος στα σενάρια και τις φήμες και με αναρτήσεις του στα social media παραδέχτηκε ότι βρίσκεται στο νοσοκομείο, αλλά ξεκαθάρισε ότι η παρουσία του εκεί δεν οφείλεται σε κάποιο έκτακτο γεγονός, αλλά για να κάνει το ετήσιο τσεκ απ.

«Αγαπητοί φίλοι καλημέρα, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η παραμονή μου στο νοσοκομείο γίνεται καθαρά για προληπτικούς λόγους στο πλαίσιο του καθιερωμένου ετήσιου τσεκ απ. Όλα αυτά που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες σχετικά με την υγεία μου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γιάννης Παπαμιχαήλ», έγραψε αρχικά στο Instagram.

Ακολούθησε και δεύτερη ανάρτηση στο Facebook, όπου ενημερώνει:

«Βρίσκομαι στο νοσοκομείο για να κάνω τις ετήσιες εξετάσεις μου. Οτιδήποτε διαφορετικό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».