Κέρκυρα: Στο νοσοκομείο μαθητής Δημοτικού που τον τραυμάτισαν συνομήλικοί του

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μαθητής Δημοτικού στην Κέρκυρα και σήμερα αναμένεται να λάβει εξιτήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, kerkirasimera, το παιδί τραυματίστηκε από συμμαθητές του μέσα στο σχολείο και ο πατέρας του προχώρησε την Τρίτη σε καταγγελία.

Το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα και οι αστυνομικές Αρχές του νησιού μετά την καταγγελία προχώρησαν στη σύλληψη της διευθύντριας και του υποδιευθυντή του σχολείου στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό, διερευνώνται.

