Μετρά αντίστροφα για τον Ολυμπιακό ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ

Αντίστροφα μετρά πλέον ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ για την επισημοποίηση της συνεργασίας του με τον Πρωταθλητή Euroleague 2026, Oλυμπιακό.

Ο Ερυθρός Αστέρας αποφάσισε να μην δηλώσει τον Αμερικανό γκαρντ στα πλέι οφ του σερβικού πρωταθλήματος (KLS), όπου αντίπαλος στον δρόμο των «ερυθρόλευκων» του Βελιγραδίου για την ημιτελική φάση θα είναι η Σουμπότιτσα.

Ο 31χρονος Αμερικανός γκαρντ ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του στον Ερυθρό Αστέρα και πλέον είναι θέμα χρόνου να υπογράψει στην ομάδα του Πειραιά, με την οποία έχει ήδη συμφωνήσει.