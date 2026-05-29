Ρωσία: Επίθεση drones σε διυλιστήριο Lukoil στο Βόλγκογκραντ

Διυλιστήριο πετρελαίου στο Βόλγκογκραντ της Ρωσίας φέρεται να έγινε στόχος ουκρανικής επίθεσης με drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με αναφορές σε ρωσικά κανάλια στο Telegram.

Όπως μετέδωσε το ανεξάρτητο ρωσικό κανάλι Astra, το διυλιστήριο, το οποίο ανήκει στη Lukoil, μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες της Ρωσίας, τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την επίθεση.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της χώρας και το μεγαλύτερο στην περιφέρεια του Βόλγκογκραντ, σύμφωνα με στοιχεία ανοιχτών πηγών.

Volgograd isn’t sleeping tonight — their oil refinery is under attack by Ukrainian drones. pic.twitter.com/IVyR8pe2WB — 𝔗𝔥𝔢 𝕯𝔢𝔞𝔡 𝕯𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱△ 🇬🇪🇺🇦🇺🇲🇬🇷 (@TheDeadDistrict) May 29, 2026

Έχει βρεθεί ξανά στο στόχαστρο

Η εγκατάσταση έχει δεχθεί και στο παρελθόν ουκρανικά πλήγματα. Τον Φεβρουάριο είχε χτυπηθεί σε επίθεση που επιβεβαιώθηκε τότε από το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Βόλγκογκραντ, Αντρέι Μποτσάροφ, υποστήριξε ότι από τη νυχτερινή επίθεση επλήγη και πολυκατοικία.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Astra, η διεύθυνση που επικαλέστηκαν οι ρωσικές αρχές βρίσκεται περίπου δύο χιλιόμετρα από το εργοστάσιο Titan-Barrikady, μία από τις σημαντικότερες αμυντικές βιομηχανίες της Ρωσίας, η οποία κατασκευάζει εκτοξευτές στρατηγικών πυραυλικών συστημάτων.

Περισσότερα από 350 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα

Το Βόλγκογκραντ βρίσκεται περίπου 354 χιλιόμετρα από τα ανατολικά σύνορα της Ουκρανίας με τη Ρωσία και περίπου 500 χιλιόμετρα από περιοχές που ελέγχονται από το Κίεβο κοντά στο Κραματόρσκ, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Η Ουκρανία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι στοχεύει στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές στη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι συμβάλλουν στη χρηματοδότηση και υποστήριξη της ρωσικής πολεμικής μηχανής.

Μέχρι στιγμής, οι ουκρανικές αρχές δεν έχουν αναλάβει επισήμως την ευθύνη ούτε έχουν σχολιάσει τις αναφορές για την επίθεση.