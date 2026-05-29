Ρωσία: Επίθεση drones σε διυλιστήριο Lukoil στο Βόλγκογκραντ

Οι φλόγες που φέρεται να προκλήθηκαν μετά από ουκρανική επίθεση με drones στο διυλιστήριο πετρελαίου του Βόλγκογκραντ στη Ρωσία, τη νύχτα της 29ης Μαΐου 2026. Φωτογραφία: Exilenova Plus / Telegram.
  • Διυλιστήριο πετρελαίου της Lukoil στο Βόλγκογκραντ της Ρωσίας φέρεται να έγινε στόχος ουκρανικής επίθεσης με drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αναφορές να κάνουν λόγο για πυρκαγιά στην εγκατάσταση. – Το διυλιστήριο είναι ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας και έχει δεχθεί και στο παρελθόν ουκρανικά πλήγματα, συμπεριλαμβανομένης μιας επίθεσης αυτόν τον Φεβρουάριο που επιβεβαιώθηκε από το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας. – Η πόλη του Βόλγκογκραντ βρίσκεται εκατοντάδες χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, ενώ η Ουκρανία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι στοχεύει ρωσικές στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές.

Διυλιστήριο πετρελαίου στο Βόλγκογκραντ της Ρωσίας φέρεται να έγινε στόχος ουκρανικής επίθεσης με drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με αναφορές σε ρωσικά κανάλια στο Telegram.

Όπως μετέδωσε το ανεξάρτητο ρωσικό κανάλι Astra, το διυλιστήριο, το οποίο ανήκει στη Lukoil, μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες της Ρωσίας, τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την επίθεση.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της χώρας και το μεγαλύτερο στην περιφέρεια του Βόλγκογκραντ, σύμφωνα με στοιχεία ανοιχτών πηγών.

Έχει βρεθεί ξανά στο στόχαστρο

Η εγκατάσταση έχει δεχθεί και στο παρελθόν ουκρανικά πλήγματα. Τον Φεβρουάριο είχε χτυπηθεί σε επίθεση που επιβεβαιώθηκε τότε από το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Βόλγκογκραντ, Αντρέι Μποτσάροφ, υποστήριξε ότι από τη νυχτερινή επίθεση επλήγη και πολυκατοικία.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Astra, η διεύθυνση που επικαλέστηκαν οι ρωσικές αρχές βρίσκεται περίπου δύο χιλιόμετρα από το εργοστάσιο Titan-Barrikady, μία από τις σημαντικότερες αμυντικές βιομηχανίες της Ρωσίας, η οποία κατασκευάζει εκτοξευτές στρατηγικών πυραυλικών συστημάτων.

Περισσότερα από 350 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα

Το Βόλγκογκραντ βρίσκεται περίπου 354 χιλιόμετρα από τα ανατολικά σύνορα της Ουκρανίας με τη Ρωσία και περίπου 500 χιλιόμετρα από περιοχές που ελέγχονται από το Κίεβο κοντά στο Κραματόρσκ, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Η Ουκρανία έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι στοχεύει στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές στη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι συμβάλλουν στη χρηματοδότηση και υποστήριξη της ρωσικής πολεμικής μηχανής.

Μέχρι στιγμής, οι ουκρανικές αρχές δεν έχουν αναλάβει επισήμως την ευθύνη ούτε έχουν σχολιάσει τις αναφορές για την επίθεση.

