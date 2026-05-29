Ρούτε: «Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε το έδαφος του ΝΑΤΟ» – Η Ευρώπη «ενωμένη» καταδικάζει την πτώση ρωσικού drone στη Ρουμανία

  • Η πτώση ρωσικού drone σε πολυκατοικία της ρουμανικής πόλης Γκαλάτσι προκάλεσε διεθνή συναγερμό και ενιαίο μέτωπο καταδίκης από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ξεκαθάρισε ότι η Συμμαχία είναι «έτοιμη να υπερασπιστεί κάθε ίντσα συμμαχικού εδάφους», χαρακτηρίζοντας τη στάση της Ρωσίας «άκρως επικίνδυνη».
  • Το περιστατικό οδηγεί σε άμεση αυστηροποίηση των ευρωπαϊκών κυρώσεων, με τις Βρυξέλλες να στέκονται σε «πλήρη αλληλεγγύη προς τη Ρουμανία και τον λαό της».

Διεθνή συναγερμό και ένα ενιαίο μέτωπο καταδίκης από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση προκάλεσε η πτώση ρωσικού drone σε πολυκατοικία της ρουμανικής πόλης Γκαλάτσι, με τους συμμάχους να διαμηνύουν σε αυστηρό τόνο προς τη Μόσχα ότι η ασφάλεια των εδαφών τους είναι αδιαπραγμάτευτη.

Φον ντερ Λάιεν: «Η Ρωσία ξεπέρασε ένα ακόμη όριο» με την πρόσκρουση drone σε κτίριο στη Ρουμανία

Το σοβαρό αυτό περιστατικό, που άφησε πίσω του δύο τραυματίες, οδηγεί σε άμεση αυστηροποίηση των ευρωπαϊκών κυρώσεων, ενώ ακολουθεί μια σειρά από ύποπτα περιστατικά με drones που σημειώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες στην περιοχή της Βαλτικής και τη Φινλανδία

ΝΑΤΟ: «Έτοιμοι να υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή»

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρουμάνο πρόεδρο Νικουσόρ Νταν, ξεκαθάρισε τη θέση της Συμμαχίας, επιρρίπτοντας ευθέως την ευθύνη στη Μόσχα.

«Επιβεβαίωσα ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπιστεί κάθε ίντσα συμμαχικού εδάφους. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την ετοιμότητά μας για αποτροπή και άμυνα έναντι οποιασδήποτε απειλής, συμπεριλαμβανομένων των drones», δήλωσε ο Ρούτε.


Ο Ρούτε χαρακτήρισε τη στάση της Ρωσίας άκρως επικίνδυνη, σημειώνοντας: «Η απερίσκεπτη συμπεριφορά της Ρωσίας αποτελεί κίνδυνο για όλους μας».

«Συνεχίζουν να στοχοποιούν αμάχους και πολιτικές υποδομές σε όλη την Ουκρανία. Και η περασμένη νύχτα έδειξε για άλλη μια φορά ότι οι επιπτώσεις του παράνομου επιθετικού τους πολέμου δεν σταματούν στα σύνορα».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, ο οποίος δήλωσε: «(Εμείς) καταδικάζουμε αυτή την απερίσκεπτη εισβολή στο έδαφός της. Οι σκέψεις μας είναι με τους τραυματίες στο Γκαλάτσι. Θα υπερασπιστούμε κάθε ίντσα του εδάφους του ΝΑΤΟ».

Ρουμανία: Το πιο σοβαρό περιστατικό από το 2022

Ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικουσόρ Νταν, συγκάλεσε εκτάκτως το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας της χώρας, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη.


Σε ανάρτησή του, ο Νταν περιέγραψε το συμβάν ως το πλέον «σοβαρό» γεγονός που έχει πλήξει το έδαφος της χώρας, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

«Θα διατάξουμε ανάλογα μέτρα σε σχέση με τη Ρωσική Ομοσπονδία», προειδοποίησε.


Από την πλευρά της, η ΥΠΕΞ της Ρουμανίας, Οάνα-Σίλβια Τόιου, έπειτα από συνομιλίες με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, δήλωσε: «Έλαβα διαβεβαιώσεις για ισχυρή ευρωπαϊκή αλληλεγγύη ως απάντηση σε αυτή την ανεύθυνη κλιμάκωση από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Θα επιταχύνουμε την υιοθέτηση του νέου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας».

Παράλληλα, ο αναπληρωτής επικεφαλής εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Όλοφ Γκιλ, δήλωσε κατά τη μεσημβρινή ενημέρωση των δημοσιογράφων: «Θεωρούμε ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά, εξαιρετικά σοβαρή πράξη, μια ακόμη πράξη απαράδεκτης επιθετικότητας από τη Ρωσία. Στεκόμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη προς τη Ρουμανία και τον λαό της».

Ζελένσκι: «Να νιώσει η Ρωσία σημαντικές απώλειες»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσέφερε τη στήριξη του Κιέβου «με όποιον τρόπο είναι απαραίτητο», εξηγώντας ότι το drone που έπληξε το Γκαλάτσι ήταν μέρος ενός ευρύτερου πλήγματος στη νότια περιοχή της Οδησσού.

Ο Ουκρανός ηγέτης υπογράμμισε: «Βασιζόμαστε στα νέα μέτρα κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας ώστε να είναι πραγματικά ισχυρά και να κάνουν τη Ρωσία να νιώσει ότι τα πλήγματά της σημαίνουν σημαντικές απώλειες για την ίδια τη Ρωσία. Αυτό θα ήταν δίκαιο. Ευχαριστώ όλους όσοι βοηθούν στην προστασία της ζωής!».

Γερμανία και Τσεχία ζητούν ισχυρή απάντηση

Η γερμανική πολιτική ηγεσία αντέδρασε έντονα. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προειδοποίησε για την ετοιμότητα της Ρωσίας να κλιμακώσει την κατάσταση.

«Η απερίσκεπτη εισβολή ρωσικού drone στη Ρουμανία δείχνει για άλλη μια φορά την προθυμία της Ρωσίας για κλιμάκωση. Η Γερμανία στέκεται στο πλευρό των Συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ. Το περιστατικό υπογραμμίζει για άλλη μια φορά την ανάγκη για ισχυρή στάση του ΝΑΤΟ στην ανατολική πτέρυγα. Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε κάθε ίντσα συμμαχικού εδάφους», τόνισε.


Στο ίδιο πλαίσιο, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεπουλ, σημείωσε: «Η απάντησή μας είναι η ενότητα. Στεκόμαστε στο πλευρό της Ρουμανίας. Οι σκέψεις μας είναι με εκείνους που τραυματίστηκαν από την αποψινή συντριβή του drone. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την ευρωπαϊκή άμυνα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ».


Ο πρόεδρος της Τσεχίας, Πετρ Πάβελ, ζήτησε να μην περιοριστεί η Δύση μόνο στα λόγια.

«Η πρωτοφανής νυχτερινή επίθεση από ρωσικό drone σε κτίριο κατοικιών στο Γκαλάτσι της Ρουμανίας, η οποία άφησε πίσω της δύο τραυματίες, είναι εντελώς απαράδεκτη. Ωστόσο, δεν πρέπει να σταματήσουμε απλώς στο να την καταδικάσουμε μαζί. Ως εκ τούτου, υποστηρίζω απερίφραστα την έκκληση του Ρουμάνου προέδρου Νταν για μια ισχυρή διεθνή απάντηση. Η Ρωσία πρέπει να καταλάβει ξεκάθαρα ότι δεν θα ανεχτούμε τέτοιες επιθέσεις», σημείωσε.

Διαφοροποιήσεις σε Σλοβακία και Ουγγαρία

Στον αντίποδα, ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, εξέφρασε μεν την αλληλεγγύη του, αλλά προειδοποίησε για τον κίνδυνο μιας ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης, ζητώντας άμεσες συνομιλίες.

«[Ζητώ] αυτοσυγκράτηση στην διατύπωση εμπρηστικών δηλώσεων [ενώ παράλληλα καλώ για] άμεση έναρξη διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας», είπε χαρακτηριστικά.

Στην Ουγγαρία, ο νέος πρωθυπουργός, Πέτερ Μάγιαρ, καταδίκασε απερίφραστα το γεγονός.

«Η χθεσινή ρωσική επίθεση με drone υπογραμμίζει για άλλη μια φορά ότι η ενότητα της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ είναι σήμερα πιο σημαντική από ποτέ», δήλωσε.

Ωστόσο, ο προκάτοχός του, Βίκτορ Όρμπαν, χρησιμοποίησε το περιστατικό για να ασκήσει πίεση στη νέα κυβέρνηση ώστε να διατηρήσει μια στάση ουδετερότητας, αποφεύγοντας να καταδικάσει τη Ρωσία.

«Αυτό το περιστατικό ενισχύει το γεγονός ότι ο πόλεμος αποτελεί άμεση απειλή για τις γειτονικές χώρες. [Προτρέπω τη νέα διοίκηση στη Βουδαπέστη] να απέχει από τη λήψη οποιωνδήποτε βημάτων προς την φιλοπολεμική πολιτική που υποστηρίζεται από τμήματα της Ευρώπης».

 

