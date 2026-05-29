Ρούτε: «Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε το έδαφος του ΝΑΤΟ» – Η Ευρώπη «ενωμένη» καταδικάζει την πτώση ρωσικού drone στη Ρουμανία

Διεθνή συναγερμό και ένα ενιαίο μέτωπο καταδίκης από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση προκάλεσε η πτώση ρωσικού drone σε πολυκατοικία της ρουμανικής πόλης Γκαλάτσι, με τους συμμάχους να διαμηνύουν σε αυστηρό τόνο προς τη Μόσχα ότι η ασφάλεια των εδαφών τους είναι αδιαπραγμάτευτη.

Το σοβαρό αυτό περιστατικό, που άφησε πίσω του δύο τραυματίες, οδηγεί σε άμεση αυστηροποίηση των ευρωπαϊκών κυρώσεων, ενώ ακολουθεί μια σειρά από ύποπτα περιστατικά με drones που σημειώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες στην περιοχή της Βαλτικής και τη Φινλανδία

ΝΑΤΟ: «Έτοιμοι να υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή»

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρουμάνο πρόεδρο Νικουσόρ Νταν, ξεκαθάρισε τη θέση της Συμμαχίας, επιρρίπτοντας ευθέως την ευθύνη στη Μόσχα.

«Επιβεβαίωσα ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπιστεί κάθε ίντσα συμμαχικού εδάφους. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την ετοιμότητά μας για αποτροπή και άμυνα έναντι οποιασδήποτε απειλής, συμπεριλαμβανομένων των drones», δήλωσε ο Ρούτε.

I just spoke with President @NicusorDanRO of Romania about the Russian drone that hit a residential building in Galati. I assured him of NATO’s absolute solidarity with Romania and expressed sympathy for those injured in the incident. I affirmed that NATO stands ready to defend… — Mark Rutte (@SecGenNATO) May 29, 2026



Ο Ρούτε χαρακτήρισε τη στάση της Ρωσίας άκρως επικίνδυνη, σημειώνοντας: «Η απερίσκεπτη συμπεριφορά της Ρωσίας αποτελεί κίνδυνο για όλους μας».

«Συνεχίζουν να στοχοποιούν αμάχους και πολιτικές υποδομές σε όλη την Ουκρανία. Και η περασμένη νύχτα έδειξε για άλλη μια φορά ότι οι επιπτώσεις του παράνομου επιθετικού τους πολέμου δεν σταματούν στα σύνορα».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, ο οποίος δήλωσε: «(Εμείς) καταδικάζουμε αυτή την απερίσκεπτη εισβολή στο έδαφός της. Οι σκέψεις μας είναι με τους τραυματίες στο Γκαλάτσι. Θα υπερασπιστούμε κάθε ίντσα του εδάφους του ΝΑΤΟ».

Ρουμανία: Το πιο σοβαρό περιστατικό από το 2022

Ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικουσόρ Νταν, συγκάλεσε εκτάκτως το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας της χώρας, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη.

We summoned the Ambassador of the Russian Federation to the headquarters of the Ministry of Foreign Affairs. Romania’s security is our absolute priority. We have confirmation from the Ministry of National Defence that the drone which crashed into a residential building in… — Toiu Oana (@oana_toiu) May 29, 2026



Σε ανάρτησή του, ο Νταν περιέγραψε το συμβάν ως το πλέον «σοβαρό» γεγονός που έχει πλήξει το έδαφος της χώρας, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

«Θα διατάξουμε ανάλογα μέτρα σε σχέση με τη Ρωσική Ομοσπονδία», προειδοποίησε.

Am avut o convorbire cu Secretarul General @NATO, @SecGenNATO , în urma celui mai grav incident de securitate produs pe teritoriul României de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Am condamnat ferm această încălcare inacceptabilă a suveranității… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 29, 2026



Από την πλευρά της, η ΥΠΕΞ της Ρουμανίας, Οάνα-Σίλβια Τόιου, έπειτα από συνομιλίες με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, δήλωσε: «Έλαβα διαβεβαιώσεις για ισχυρή ευρωπαϊκή αλληλεγγύη ως απάντηση σε αυτή την ανεύθυνη κλιμάκωση από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Θα επιταχύνουμε την υιοθέτηση του νέου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας».

Παράλληλα, ο αναπληρωτής επικεφαλής εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Όλοφ Γκιλ, δήλωσε κατά τη μεσημβρινή ενημέρωση των δημοσιογράφων: «Θεωρούμε ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά, εξαιρετικά σοβαρή πράξη, μια ακόμη πράξη απαράδεκτης επιθετικότητας από τη Ρωσία. Στεκόμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη προς τη Ρουμανία και τον λαό της».

Ζελένσκι: «Να νιώσει η Ρωσία σημαντικές απώλειες»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσέφερε τη στήριξη του Κιέβου «με όποιον τρόπο είναι απαραίτητο», εξηγώντας ότι το drone που έπληξε το Γκαλάτσι ήταν μέρος ενός ευρύτερου πλήγματος στη νότια περιοχή της Οδησσού.

Ο Ουκρανός ηγέτης υπογράμμισε: «Βασιζόμαστε στα νέα μέτρα κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας ώστε να είναι πραγματικά ισχυρά και να κάνουν τη Ρωσία να νιώσει ότι τα πλήγματά της σημαίνουν σημαντικές απώλειες για την ίδια τη Ρωσία. Αυτό θα ήταν δίκαιο. Ευχαριστώ όλους όσοι βοηθούν στην προστασία της ζωής!».

It is indeed necessary to step up pressure on Russia so that this war is not dragged out or expanded. Last night, the Russians carried out a deliberate strike on our southern region – Odesa region, which borders Romania. This was yet another cynical attack on civilian… https://t.co/lOcfhrwQAf — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 29, 2026

Γερμανία και Τσεχία ζητούν ισχυρή απάντηση

Η γερμανική πολιτική ηγεσία αντέδρασε έντονα. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προειδοποίησε για την ετοιμότητα της Ρωσίας να κλιμακώσει την κατάσταση.

«Η απερίσκεπτη εισβολή ρωσικού drone στη Ρουμανία δείχνει για άλλη μια φορά την προθυμία της Ρωσίας για κλιμάκωση. Η Γερμανία στέκεται στο πλευρό των Συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ. Το περιστατικό υπογραμμίζει για άλλη μια φορά την ανάγκη για ισχυρή στάση του ΝΑΤΟ στην ανατολική πτέρυγα. Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε κάθε ίντσα συμμαχικού εδάφους», τόνισε.

Russia’s reckless drone incursion into Romania shows once again Russia’s willingness to escalate. Germany stands with our NATO Allies. The incident once again underscores the need for strong NATO posture on the Eastern flank. We are ready to defend every inch of Allied territory. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) May 29, 2026



Στο ίδιο πλαίσιο, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεπουλ, σημείωσε: «Η απάντησή μας είναι η ενότητα. Στεκόμαστε στο πλευρό της Ρουμανίας. Οι σκέψεις μας είναι με εκείνους που τραυματίστηκαν από την αποψινή συντριβή του drone. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την ευρωπαϊκή άμυνα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ».

#Russia’s reckless behavior continues to threaten our collective security. Our response is unity. We stand with #Romania 🇷🇴. Our thoughts are with those injured in tonights drone crash. We will continue to strengthen 🇺🇦 & European defence in #NATO. — Johann Wadephul (@AussenMinDE) May 29, 2026



Ο πρόεδρος της Τσεχίας, Πετρ Πάβελ, ζήτησε να μην περιοριστεί η Δύση μόνο στα λόγια.

«Η πρωτοφανής νυχτερινή επίθεση από ρωσικό drone σε κτίριο κατοικιών στο Γκαλάτσι της Ρουμανίας, η οποία άφησε πίσω της δύο τραυματίες, είναι εντελώς απαράδεκτη. Ωστόσο, δεν πρέπει να σταματήσουμε απλώς στο να την καταδικάσουμε μαζί. Ως εκ τούτου, υποστηρίζω απερίφραστα την έκκληση του Ρουμάνου προέδρου Νταν για μια ισχυρή διεθνή απάντηση. Η Ρωσία πρέπει να καταλάβει ξεκάθαρα ότι δεν θα ανεχτούμε τέτοιες επιθέσεις», σημείωσε.

Noční bezprecedentní zásah obytného domu v rumunském Galați ruským dronem, při kterém byli zraněni dva lidé, je zcela nepřijatelný. Neměli bychom ale zůstat jen u společného odsouzení. Jednoznačně proto podporuji apel rumunského prezidenta Dana na silnou mezinárodní odpověď.… — Petr Pavel (@prezidentpavel) May 29, 2026

Διαφοροποιήσεις σε Σλοβακία και Ουγγαρία

Στον αντίποδα, ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, εξέφρασε μεν την αλληλεγγύη του, αλλά προειδοποίησε για τον κίνδυνο μιας ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης, ζητώντας άμεσες συνομιλίες.

«[Ζητώ] αυτοσυγκράτηση στην διατύπωση εμπρηστικών δηλώσεων [ενώ παράλληλα καλώ για] άμεση έναρξη διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και της Ρωσίας», είπε χαρακτηριστικά.

Στην Ουγγαρία, ο νέος πρωθυπουργός, Πέτερ Μάγιαρ, καταδίκασε απερίφραστα το γεγονός.

«Η χθεσινή ρωσική επίθεση με drone υπογραμμίζει για άλλη μια φορά ότι η ενότητα της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ είναι σήμερα πιο σημαντική από ποτέ», δήλωσε.

Ωστόσο, ο προκάτοχός του, Βίκτορ Όρμπαν, χρησιμοποίησε το περιστατικό για να ασκήσει πίεση στη νέα κυβέρνηση ώστε να διατηρήσει μια στάση ουδετερότητας, αποφεύγοντας να καταδικάσει τη Ρωσία.

«Αυτό το περιστατικό ενισχύει το γεγονός ότι ο πόλεμος αποτελεί άμεση απειλή για τις γειτονικές χώρες. [Προτρέπω τη νέα διοίκηση στη Βουδαπέστη] να απέχει από τη λήψη οποιωνδήποτε βημάτων προς την φιλοπολεμική πολιτική που υποστηρίζεται από τμήματα της Ευρώπης».