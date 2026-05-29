Γυναικοκτονία στους Αμπελόκηπους: Ισόβια στον 39χρονο που σκότωσε την σύζυγό του και έκρυψε τη σορό της στο πατάρι- «Είχε συμπεριφορά ανθρώπου σε ήρεμη κατάσταση»

Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς της δικαιοσύνης για τον 39χρονο γυναικοκτόνο, ο οποίος σκότωσε τη σύζυγο και μητέρα των παιδιών του με σφυρί στους Αμπελόκηπους. Το δικαστήριο στην Αθήνα επέβαλλε ισόβια κάθειρξη για τη στυγερή δολοφονία της 32χρονης στον κατηγορούμενο αλβανικής καταγωγής και οικοδόμο στο επάγγελμα.

Επιπλέον, το δικαστήριο επέβαλλε ποινή φυλάκισης δυο ετών και έξι μηνών για τα αδικήματα της οπλοφορίας και οπλοχρησίας.

Το δικαστήριο κήρυξε κατά πλειοψηφία ένοχο τον 39χρονο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Μόνο ένας ένορκος εκτίμησε ότι στον κατηγορούμενο πρέπει να αναγνωριστεί ο αυτοτελής ισχυρισμός ότι τέλεσε το έγκλημα στους Αμπελόκηπους, εν βρασμώ ψυχικής ορμής.

Ο κατηγορούμενος άκουσε την απόφαση αμίλητος και μετά το τέλος της δίκης πήρε πίσω τον δρόμο της επιστροφής στις φυλακές.

Καταπέλτης ο εισαγγελέας: Είχε τερατώδη ψυχραιμία

«Ο κατηγορούμενος είχε τερατώδη ψυχική ηρεμία και είχε αποφασίσει από καιρό ότι ήθελε να σκοτώσει τη σύζυγό του», τόνισε ο εισαγγελέας στην πρόταση κατά του καθ’ ομολογίαν συζυγοκτόνου των Αμπελόκηπων.

«Το μόνο που τον ένοιαζε ήταν τα παιδιά του, η γυναίκα του δεν τον ενδιέφερε από την αρχή» είπε ο εισαγγελικός λειτουργός μιλώντας για προμελετημένο έγκλημα από την πλευρά του 39χρονου.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, στην αγόρευσή του για τη γυναικοκτονία στους Αμπελόκηπους, ο εισαγγελικός λειτουργός σκιαγράφησε το προφίλ της 32χρονης ως μιας μητέρας αφοσιωμένης στα παιδιά της, η οποία εργαζόταν προκειμένου να εξασφαλίσει το μέλλον τους. Όπως τόνισε, δεν προέκυψε από κανένα στοιχείο ότι σχεδίαζε να εγκαταλείψει την οικογένειά της ή να απομακρυνθεί από το σπίτι της. Για τον λόγο αυτό χαρακτήρισε «απορριπτέο και αβάσιμο» τον ισχυρισμό ότι η γυναίκα αδιαφορούσε για τα παιδιά της ή ότι σκόπευε να τα εγκαταλείψει.

Ο εισαγγελέας αμφισβήτησε και τα περί υποτιθέμενης εξωσυζυγικής σχέσης της συζύγου, όπως ισχυρίστηκε ο δράστης. Υπενθύμισε ότι ήδη από τον Αύγουστο του 2024 ο κατηγορούμενος είχε αναφέρει πως διατηρούσε υποψίες για απιστία, ωστόσο κατά την απολογία του εμφανίστηκε να μεταβάλλει τις θέσεις του και να μην μπορεί να δώσει σαφείς απαντήσεις. «Ο ισχυρισμός είναι ψευδής και αναληθής», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι πρόκειται για ένα σενάριο που δημιουργήθηκε εκ των υστέρων για να δικαιολογήσει την πράξη του.

Ως προς το χρονικό της δολοφονίας, ο εισαγγελέας περιέγραψε ότι ο κατηγορούμενος χτύπησε τη σύζυγό του με σφυρί στο κεφάλι, προκαλώντας της βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την πρότασή του, χρησιμοποίησε καλώδιο φορτιστή, το οποίο πέρασε γύρω από τον λαιμό της, προκαλώντας τον θάνατό της από στραγγαλισμό.

Κατά τον εισαγγελικό λειτουργό, η συμπεριφορά του δράστη μετά το έγκλημα καταρρίπτει τον ισχυρισμό περί βρασμού ψυχικής ορμής. Όπως επισήμανε, ο κατηγορούμενος δεν αναζήτησε βοήθεια, δεν ειδοποίησε τις αρχές και δεν έδειξε καμία διάθεση να σώσει τη γυναίκα. Αντιθέτως, επιδόθηκε σε μια σειρά ενεργειών με σκοπό να εξαφανίσει τα ίχνη του εγκλήματος.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, τύλιξε τη σορό σε οκτώ στρώσεις υφάσματος, την απέκρυψε και αργότερα τη μετέφερε στο πατάρι του σπιτιού μαζί με το σφυρί που φέρεται να χρησιμοποίησε.

«Αυτή είναι η συμπεριφορά ενός ανθρώπου που βρίσκεται σε ήρεμη ψυχική κατάσταση», υποστήριξε, επισημαίνοντας ότι οι κινήσεις του κατηγορούμενου ήταν οργανωμένες και στοχευμένες.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις επικοινωνίες που είχε ο κατηγορούμενος με συγγενείς της 32χρονης μετά τη δολοφονία, λέγοντας πως προσπάθησε να καλλιεργήσει την εντύπωση ότι η γυναίκα είχε φύγει οικειοθελώς από το σπίτι. Κατά τον εισαγγελέα, επρόκειτο για μια συνειδητή προσπάθεια παραπλάνησης του περιβάλλοντος της θανούσας και των Αρχών.

Ολοκληρώνοντας την αγόρευσή του, ο εισαγγελέας εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο κατηγορούμενος δεν ενήργησε παρορμητικά, αλλά υλοποίησε μια απόφαση που είχε ήδη ωριμάσει μέσα του. Όπως ανέφερε, τα στοιχεία της υπόθεσης δείχνουν ότι η δολοφονία δεν ήταν αποτέλεσμα μιας στιγμιαίας έκρηξης, αλλά η κατάληξη ενός σχεδίου που ο δράστης είχε επεξεργαστεί και έθεσε σε εφαρμογή όταν θεώρησε ότι είχε έρθει η κατάλληλη στιγμή.