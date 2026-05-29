Πανελλήνιες 2026: Οι απαντήσεις της ΟΕΦΕ στα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Ένα θέμα επίκαιρο και κοντά στα βιώματα των μαθητών, ήταν εκείνο που κλήθηκαν να επεξεργαστούν για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας οι υποψήφιοι των ΓΕΛ σήμερα, για τις Πανελλήνιες.

«Το θέμα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφιοι των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων αφορά τα αίτια αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας και τους τρόπους συνεργασίας των νέων με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας» αναφέρει η ΟΕΦΕ.

«Δόθηκαν δύο κείμενα αναφοράς, το ένα δημοσιευμένο στον τύπο μόλις λίγες ημέρες πριν και το δεύτερο από το έργο του Ευ. Παπανούτσου. Και τα δύο κείμενα είναι κατανοητά, ενώ οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τα δοκίμια του Ευ. Παπανούτσου, αποσπάσματα των οποίων περιλαμβάνονται και στα σχολικά βιβλία. Το λογοτεχνικό κείμενο (κείμενο 3) ανήκει στον Ανδρέα Εμπειρίκο και συνδέει τη χαρά στη ζωή με την αγωνιστικότητα. Τα ερωτήματα στο σύνολό τους είναι όλα απολύτως κατανοητά και βατά για τον υποψήφιο που προετοιμάζεται στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας από την Α΄ Λυκείου» σημειώνει στον σχολιασμό της η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος.