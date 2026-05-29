Πανελλήνιες 2026: Αυτά είναι τα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα για τους υποψήφιους των ΓΕΛ

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τα θέματα στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Γενικής Παιδείας, με το οποίο έκαναν πρεμιέρα σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου οι Πανελλήνιες Εξετάσεις στα Γενικά Λύκεια.

Το θέμα της υπογεννητικότητας και της σύνδεσης με τη μοναξιά που βιώνουν όχι μόνο οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, αλλά και οι νέοι, κλήθηκαν να αναλύσουν οι υποψήφιοι.

Αναλυτικότερα, οι υποψήφιοι, πέραν των ερωτήσεων συντακτικού, λεξιλογίου και ερμηνείας, κλήθηκαν να γράψουν ένα άρθρο, 350-400 λέξεων, για τη σχολική τους εφημερίδα, στο οποίο να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι αυξάνεται η μοναξιά στην εποχή μας, καθώς επίσης και να προτείνουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να συνεργάζονται οι νέοι με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, ώστε να θεραπευτεί η μοναξιά και των δύο γενεών.

Πανελλήνιες 2026: Το πρόγραμμα των εξετάσεων στα ΓΕΛ

Μετά τη σημερινή πρεμιέρα, οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων με το μάθημα που είναι κοινό για όλα τα επιστημονικά πεδία, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, συνεχίζουν ως εξής:

Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026: Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026: Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική

Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026: Ιστορία, Φυσική και Οικονομία

Οι εξετάσεις για τα ειδικά μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 16 Ιουνίου με τα Αγγλικά και θα ολοκληρωθούν στις 25 Ιουνίου με τα Ισπανικά. Στο ενδιάμεσο θα διεξαχθούν εξετάσεις σε Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, καθώς και στα μουσικά μαθήματα.

Οι εξετάσεις για τα ΕΠΑΛ

Για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων, οι Πανελλήνιες Εξετάσεις αρχίζουν αύριο, Σάββατο 30 Μαΐου 2026 με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Το πρόγραμμα των βασικών μαθημάτων περιλαμβάνει: