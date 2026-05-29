Επιδόματα και παροχές από τον ΟΠΕΚΑ: Τι πληρώνεται σήμερα

Μια σειρά από επιδόματα και παροχές πληρώνει ο ΟΠΕΚΑ για τον μήνα Μάιο στους δικαιούχους.

Αναλυτικά από τον Οργανισμό καταβάλλονται:

συνολικά 92.028.168 ευρώ για επίδομα παιδιού σε 460.803 δικαιούχους.

συνολικά 20.466.086 ευρώ για επίδομα στέγασης σε 172.145 δικαιούχους

συνολικά 32.988.415 ευρώγια το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα) σε 145.229 δικαιούχους.

συνολικά 139.023 ευρώ για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (χωρίς προπλληρωμένη κάρτα)σε 590 δικαιούχους

συνολικά 97.425.715 ευρώ για τα αναπηρικά επιδόματα σε 208.759 δικαιούχους

συνολικά 173.775 ευρώ για το επίδομα ομογενών σε 4.897 δικαιούχους

συνολικά 4.638.347 ευρώ για τη σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982 σε 11.781 δικαιούχους

συνολικά 9.279.328 ευρώ για το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε 23.530 δικαιούχους.

συνολικά 151.575 ευρώ για το επίδομα στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε 470 δικαιούχους

συνολικά 73.643 ευρώ για τα έξοδα κηδείας 73.643 ευρώ σε συνολικά 93 δικαιούχους

συνολικά 11.648.950 ευρώ για το επίδομα γέννησης σε 8.863 δικαιούχους

συνολικά 2.100 ευρώ για το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών σε 5 δικαιούχους

συνολικά 255.329 ευρώ για τα κόκκινα δάνεια σε 3.114 δικαιούχους

συνολικά 17.000 ευρώ για τα προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές σε 17 δικαιούχους.

σε 17 δικαιούχους. συνολικά 44.644 ευρώ για τους ευάλωτους οφειλέτες .Αυτό αφορά 397 δικαιούχους.

συνολικά 507.768 ευρώ για το επίδομα Αναδοχής σε625 δικαιούχους

συνολικά 14.800 ευρώ για την επαγγελματική αναδοχή σε 8 δικαιούχους

συνολικά 1.877.766 ευρώ για το Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού σε 2.396 δικαιούχους.

σε 2.396 δικαιούχους. συνολικά 3.342.785 ευρώ για το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας. Αυτό αφορά 14.092 δικαιούχους.

Σημειώνεται ότι ο ΟΠΕΚΑ θα πληρώσει σήμερα συνολικά 275.075.217 ευρώ σε 1.057.814 δικαιούχους.

Υπενθυμίζεται πως τα χρήματα αυτά άρχισαν να πιστώνονται από χθες από τον ΟΠΕΚΑ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Επίσης τα επιδόματα Α21-επίδομα παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.