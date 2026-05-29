Μεντβέντεφ: Οι Ευρωπαίοι δεν θα κοιμούνται ήσυχοι όσο στηρίζουν την Ουκρανία

Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, απέρριψε τις επικρίσεις ευρωπαϊκών χωρών για τις αναφορές περί συντριβής ύποπτου ρωσικού drone σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, προειδοποιώντας ότι παρόμοια περιστατικά μπορεί να συνεχιστούν όσο οι ευρωπαϊκές χώρες στηρίζουν την Ουκρανία.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Max, ο Μεντβέντεφ δήλωσε ότι θα πρέπει πρώτα να εξακριβωθεί σε ποιον ανήκε το drone.

«Φυσικά, πρέπει να διαπιστωθεί τίνος ήταν το drone. Όμως, σε κάθε περίπτωση, όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να το βουλώσουν σχετικά με αυτό το θέμα. Τα ευρωπαϊκά κράτη είναι άμεσοι συμμετέχοντες στον πόλεμο κατά της Ρωσίας και πλέον κανείς δεν το αμφισβητεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η Ευρώπη συμμετέχει στις επιθέσεις κατά της Ρωσίας»

Ο Ρώσος αξιωματούχος κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές χώρες ότι προμηθεύουν όπλα, εξαρτήματα και πληροφορίες που χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις εναντίον ρωσικού εδάφους, υποστηρίζοντας ότι οι ευρωπαϊκές ηγεσίες φέρουν ευθύνη για τις συνέπειες της σύγκρουσης.

«Ευρωπαϊκά drones, ανταλλακτικά για αυτά και άλλα οπλικά συστήματα, για να μην αναφερθώ στις πληροφορίες που παρέχονται, συμμετέχουν καθημερινά σε επιθέσεις κατά της χώρας μας. Ως αποτέλεσμα των ενεργειών τους, καταστρέφονται κατοικίες και σκοτώνονται ειρηνικοί πολίτες μας», δήλωσε.

Ο Μεντβέντεφ προχώρησε ακόμη περισσότερο, προειδοποιώντας ότι οι πολίτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης «δεν θα μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι» όσο συνεχίζεται ο πόλεμος.

«Καλύτερα να είναι προετοιμασμένοι. Αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει. Υπάρχει πόλεμος», υποστήριξε.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι εγκαταστάσεις που συνδέονται με την παραγωγή drones για λογαριασμό της Ουκρανίας αποτελούν ιδιαίτερα επικίνδυνα σημεία.

Αντιδράσεις από ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι δυτικές χώρες καταδίκασαν άμεσα το περιστατικό, με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, να επαναλαμβάνει την ετοιμότητα της Συμμαχίας να υπερασπιστεί «κάθε εκατοστό συμμαχικού εδάφους».

«Η απερίσκεπτη συμπεριφορά της Ρωσίας αποτελεί κίνδυνο για όλους μας», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι «ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας ξεπέρασε ακόμη μία κόκκινη γραμμή», προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να αυξάνει την πίεση προς τη Μόσχα.

Το Κρεμλίνο ενημέρωσε τον Πούτιν

Σε ξεχωριστή δήλωση, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ανέφερε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει ενημερωθεί για το περιστατικό και παρακολουθεί τις εξελίξεις.