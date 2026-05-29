Ζελένσκι: Η Ρωσία προετοιμάζει νέο μαζικό πλήγμα κατά της Ουκρανίας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν ενδείξεις πως η Ρωσία προετοιμάζει νέο μαζικό πλήγμα κατά της χώρας.

«Έχουμε πληροφορίες από τις υπηρεσίες πληροφοριών για την προετοιμασία της Ρωσίας για ένα νέο μαζικό χτύπημα», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έκκληση προς τους συμμάχους για ενίσχυση της αεράμυνας

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι είναι σημαντικό οι σύμμαχοι του Κιέβου να γνωρίζουν τι συμβαίνει, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα εξακολουθεί να επενδύει στους πυραύλους και στη συνέχιση του πολέμου αντί για τη διπλωματία.

«Αυτό σημαίνει πρωτίστως ότι απαιτούνται πρόσθετα μέτρα κυρώσεων κατά της Ρωσίας και ότι οι συμφωνίες μας με τους εταίρους για την αεράμυνα δεν μπορούν να καθυστερούν στην εφαρμογή τους», σημείωσε.

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε επίσης ότι συζήτησε τις επόμενες κινήσεις με τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, δίνοντας έμφαση στις ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες.

«Η αντιβαλλιστική άμυνα είναι βασική προτεραιότητα», υπογράμμισε.

Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Παράλληλα, η Ουκρανία ετοιμάζει αναλυτικές προτάσεις για το νέο πακέτο ευρωπαϊκών κυρώσεων, καθώς και πρόσθετα μέτρα με στόχο να περιοριστεί η παράκαμψη των υφιστάμενων κυρώσεων από τη Ρωσία.

Η μαζική επίθεση της 24ης Μαΐου

Οι δηλώσεις Ζελένσκι έρχονται λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη ρωσική επίθεση της 24ης Μαΐου, όταν, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εκτόξευσε 90 πυραύλους και 600 drones διαφόρων τύπων εναντίον ουκρανικών στόχων.

Στο Κίεβο είχαν αναφερθεί δύο νεκροί και 78 τραυματίες από την επίθεση.

Σε επιστολή του προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και το αμερικανικό Κογκρέσο, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης η Ρωσία χρησιμοποίησε δύο πυραύλους «Ορέσνικ».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ένας έπληξε περιοχή της περιφέρειας του Κιέβου, κοντά στη Μπίλα Τσέρκβα, ενώ ο δεύτερος κατέπεσε σε κατεχόμενο τμήμα της περιφέρειας του Ντονέτσκ.