Ο Ερντογάν στην Αγία Σοφία ανήμερα της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης: Διάβασε το Κοράνι και έστειλε μήνυμα για τη Γάζα

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρέθηκε στην Αγία Σοφία για τις εκδηλώσεις της 29ης Μαΐου, συμμετέχοντας στην προσευχή της Παρασκευής και απαγγέλλοντας στίχους από το Κοράνι μπροστά σε πλήθος πιστών.

Η Κωνσταντινούπολη γιόρτασε την 573η επέτειο της Άλωσης με πορείες, θρησκευτικές εκδηλώσεις και συναυλίες παραδοσιακής οθωμανικής μουσικής, ενώ χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν την περιοχή της Αγίας Σοφίας.

Η παρουσία του Ερντογάν στην Αγία Σοφία και η δημόσια απαγγελία στίχων από το Κοράνι ανήμερα της επετείου της Άλωσης αναμένεται να προκαλέσουν ποικίλα σχόλια εντός και εκτός Τουρκίας.

Η εμφάνισή του στο ιστορικό μνημείο πραγματοποιήθηκε λίγα χρόνια μετά τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας από μουσείο σε τέμενος, μια απόφαση που είχε προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις.

Πορεία προς την Αγία Σοφία και εκδηλώσεις σε όλη την πόλη

Στο πλαίσιο των εορτασμών πραγματοποιήθηκε πορεία από την πλατεία Βαγιαζήτ έως την Αγία Σοφία, ενώ πολλοί επισκέφθηκαν και τον τάφο του Μωάμεθ του Πορθητή.

Παράλληλα, η στρατιωτική μπάντα των Μεχτεράν έδωσε συναυλία, ενώ στην Αγία Σοφία πραγματοποιήθηκαν αναγνώσεις του Κορανίου και διανομή παραδοσιακών κερασμάτων στους πολίτες, αναφέρει το Ahaber.

Ο Ερντογάν διάβασε στίχους από το Κοράνι

Ο Τούρκος πρόεδρος έφτασε στην Αγία Σοφία από την κατοικία του στο Κισίκλι και συμμετείχε στην προσευχή της Παρασκευής.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του απήγγειλε στίχους από το Κοράνι, ενώ πολλοί από τους παρευρισκόμενους κατέγραψαν τη στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα.

«Προσευχόμαστε για τους Παλαιστίνιους αδελφούς μας»

Απευθυνόμενος στους πολίτες μετά την προσευχή, ο Ερντογάν αναφέρθηκε και στον πόλεμο στη Γάζα.

«Δεν παραλείπουμε να προσευχόμαστε για τους Παλαιστίνιους αδελφούς μας. Είμαστε στο πλευρό τους. Είθε ο Θεός να τους χαρίσει σύντομα τη νίκη», δήλωσε.

Παράλληλα κάλεσε σε ενότητα, λέγοντας: «Να είμαστε ενωμένοι, δυνατοί και αδελφωμένοι».

«Η συμμετοχή ήταν εντυπωσιακή»

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε στη συνέχεια ότι η προσέλευση στην Αγία Σοφία ήταν «εντυπωσιακή» και σημείωσε πως οι εορτασμοί θα συνεχιστούν το βράδυ με ειδικές εκδηλώσεις στην Κωνσταντινούπολη.

«Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να προσευχηθούμε στην Αγία Σοφία. Η συμμετοχή ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Πραγματοποιήθηκε πορεία από το τέμενος του Πορθητή μέχρι την Αγία Σοφία και οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης γέμισαν τον χώρο», ανέφερε.

Ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι αργότερα θα συμμετάσχει στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο Συνεδριακό Κέντρο Χαλίτς, τονίζοντας ότι «η Κωνσταντινούπολη θα είναι απόψε ακόμη πιο όμορφη» με τις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο.