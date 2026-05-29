Αιχμές Νίκου Παππά για τον Σωκράτη Φάμελλο: «Πρέπει να έχουμε πειστικές εξηγήσεις γιατί είναι αυτή η δημοσκοπική μας εικόνα»

«Υπάρχει ένας άλλος πολιτικός σχηματισμός. Το έντιμο και το ηθικό είναι ότι αν κάποιος θέλει να μετακινηθεί, να παραδώσει την έδρα του και να πάει εκεί που επιθυμεί. Αυτό ισχύει και για τους βουλευτές και τα μέλη», ανέφερε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς. «Πρέπει να αποφευχθούν φαινόμενα πλειστηριασμού εδρών» σχολίασε.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε ότι το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είχε προαναγγελθεί. «Δεν υπήρξε κάποια έκπληξη. Το θέμα είναι πώς θα τοποθετηθεί δημόσια και ο ΣΥΡΙΖΑ δια των συλλογικών οργάνων του. Είναι πράγματα για τα οποία πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Πριν από 1,5 χρόνο δεν είχαμε αυτή τη δημοσκοπική εικόνα. Δεν είναι τα πράγματα ευχάριστα. Δεν έχουν γίνει βήματα για την υλοποίηση των αποφάσεών μας και περιμένω να ακούσω τον Σωκράτη Φάμελλο για το πώς θα προετοιμαστούμε για την επικείμενη εκλογική μάχη» περιέγραψε.

«Τα κόμματα ξέρετε είτε οικοδομήσουν είτε όχι συμμαχίες πρέπει να προετοιμάζονται για τις εκλογές» πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για τη συνέντευξη Φάμελλου απάντησε «δεν μπορούμε να τοποθετούμαστε σαν να μην έχουν συμβεί τα πράγματα που έχουν ήδη γίνει. Σαν να είμαστε πριν από τον Νοέμβριο ή πριν την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Παλλάς, πριν την ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα… Όταν κάποιος ιδρύει ένα κόμμα, ζητά να ψηφίσουν το κόμμα αυτό. Δεν δικαιούμεθα να μην το συνεκτιμούμε αυτό ή να κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Υπάρχουν νέα δεδομένα».

«Δεν θα μασήσω τα λόγια μου, θα πρέπει να έχουμε πειστικές και επαρκείς εξηγήσεις γιατί είναι αυτή η δημοσκοπική μας εικόνα» τόνισε.

«Πριν από 1,5 χρόνο πριν από την αλλαγή ηγεσίας, η δημοσκοπική εικόνα άγγιζε το 10%. Πρέπει να υπάρξει μια πολιτική εξήγηση, μια ερμηνεία. Και θα πρέπει όλοι μας, με πρώτον τον πρόεδρο να ανταποκριθούμε στις στοιχειώδεις αρμοδιότητές μας που είναι η προετοιμασία του κόμματος για τις εκλογές» επεσήμανε.

«Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει αυτό που βλέπει όλη η κοινωνία», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι απαιτούνται «καθαρές κουβέντες» και συγκεκριμένες αποφάσεις, και όχι «μισόλογα».

«Η ηγετική ευθύνη έχει στην κορυφή της τις πρωτοβουλίες για να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Και περιμένω να τις δω και αυτές» είπε με νόημα ο κ. Παππάς. «Η εικόνα αυτή τη στιγμή στεναχωρεί και ο καθένας που έχει την πρώτη ευθύνη δεν μπορεί να έχει δημόσιες τοποθετήσεις που να αγνοούν ή να υποτιμούν συγκεκριμένα γεγονότα. Θα πω τις θέσεις μου και στην Κεντρική Επιτροπή» συμπλήρωσε.

«Παραμένω στον ΣΥΡΙΖΑ»

Ο Νίκος Παππάς δήλωσε ότι παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το κόμμα διαθέτει το ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο για να απαντήσει στα κοινωνικά προβλήματα.

«Αν πίστευα ότι υπάρχει άλλο κόμμα που μπορεί να υπηρετήσει αυτούς τους στόχους, εκεί θα ήμουν», σημείωσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ανασύνταξη και πρωτοβουλίες ενόψει των πολιτικών εξελίξεων.