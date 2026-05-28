Καζάνι που βράζει ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω Τσίπρα: Τα πυρά Πολάκη κατά Φάμελλου και οι φήμες για αποχωρήσεις βουλευτών

Αναστάτωση επικρατεί στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, καθώς αρκετοί βουλευτές και στελέχη φαίνεται πως βρίσκονται με το ένα πόδι… στην ΕΛΑΣ.

Καθοριστικές θεωρούνται οι συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων– στις 4 Ιουνίου της Πολιτικής Γραμματείας και στις 6 Ιουνίου της Κεντρικής Επιτροπής- καθώς καλούνται να αποφασίσουν για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ήδη υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι από τις 7 Ιουνίου, δεν αποκλείεται να ανεξαρτητοποιηθούν τουλάχιστον τρεις βουλευτές προκειμένου να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα.

Πάντως σε αυτή τη φάση, οι βουλευτές που θα συστρατευθούν (ή θα επιχειρήσουν να συστρατευθούν) με τον Αλέξη Τσίπρα τηρούν διαφορετική στάση. Κάποιοι αναμένουν τη συνεδρίαση των οργάνων, «σιωπώντας» μέχρι τότε, άλλοι ωστόσο ανοίγουν σταδιακά τα χαρτιά τους, «φωτογραφίζοντας» τις επόμενες κινήσεις τους, με…καλωσόρισμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Ο Γιώργος Καραμέρος χαιρέτισε από την πρώτη στιγμή τη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα και τη σημασία του ακρωνύμιου ΕΛΑΣ, που όπως έγραψε έχει «υψηλό συμβολισμό, πατριωτική ανάγνωση και ιερό για την Αριστερά και την Ελλάδα. Η Συμπαράταξη είναι ευκταία». Και ο βουλευτής Πρέβεζας Κώστας Μπάρκας, φαίνεται πως βρίσκεται κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, προχωρώντας σε αναδημοσίευση ανάρτησης του πρώην πρωθυπουργού για την εκδήλωση στο Θησείο, χωρίς ωστόσο να έχει τοποθετηθεί μέχρι στιγμής.

«Να βγάλει ψήφισμα στήριξης ο ΣΥΡΙΖΑ»

Στον προθάλαμο της εξόδου από τον ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται πως βρίσκεται ο Συμεών Κεδίκογλου, μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ενώ άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο να παραιτηθεί σε περίπτωση που χρειαστεί.

«Πρέπει να κάνουμε έναν εναλλακτικό πόλο απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση. Ποιος μπορεί να το κάνει; Αυτή τη στιγμή φαίνεται και ήδη από τις πρώτες δημοσκοπήσεις εκτιμώ ότι θα το δούμε αυτό, ότι εκείνος που συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες πιθανότητες είναι ο Αλέξης Τσίπρας, άρα αφού δεν διαφωνώ και έχω συστρατευθεί μαζί του, τι με εμποδίζει να μην πάω μαζί του σήμερα; Θεωρώ ότι θα έχω πλήρως τη συνείδησή μου ήσυχη και απέναντι σε μένα και απέναντι στους ψηφοφόρους μου» είπε ο κ. Κεδίκογλου μιλώντας στο ACTION24.

Για το εάν πιστεύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μην κατέβει στις εκλογές, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε: «Να κάνει ένα ψήφισμα στήριξης του νέου εγχειρήματος και το πώς τεχνικά και με τι οδικό χάρτη θα πάμε μέχρι τις εκλογές, αυτό είναι κάτι που θα βρεθεί».

Ερωτηθείς εάν είναι έτοιμος να παραιτηθεί από βουλευτής, με δεδομένο ότι φαίνεται ότι αυτός ο όρος έχει τεθεί από την πλευρά Τσίπρα, απάντησε: «Εάν φτάσουν εκεί τα πράγματα κι αν απαιτηθεί να είναι αυτή η πικρή θυσία προκειμένου να έχουμε ένα εγχείρημα που θεωρούμε ότι θα μας δώσει ελπίδα, νομίζω ότι θα είναι το λιγότερο που θα σκεφτώ».

«Υπέρ ενός κοινού ψηφοδελτίου»

Υπέρ ενός κοινού ψηφοδελτίου τάχθηκε η Ράνια Σβίγγου, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ δήλωσε ικανοποιημένη με όσα άκουσε στο Θησείο από τον πρώην πρωθυπουργός.

«Πιστεύω ότι δεν μπορούν να υπάρξουν χωριστά ψηφοδέλτια ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα. Άρα εκ των πραγμάτων θέλω να κάνουμε τα πάντα ώστε ο χώρος να μην είναι πολυτραυματισμένος και πολυδιασπασμένος στις εκλογές» είπε η κ. Σβίγγου στο Action24, ενώ σχετικά με την εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι «κινήθηκε σε ένα πλαίσιο αρχών που είναι πολύ κοντά και σε όσα πιστεύω και όσα έχουμε πει ως ΣΥΡΙΖΑ. Και περιμενουμε τις θέσεις, το πρόγραμμα και πιο συγκεκριμένες δεσμεύσεις».

Για κοινό ψηφοδέλτιο προοδευτικών δυνάμεων μίλησε και η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νατάσας Γκαρά στο MEGA, απορρίπτοντας πάντως τα περί αμηχανίας στο κόμμα.

«Εμείς λέμε να του αφήσουμε χρόνο του κ. Τσίπρα, να διαμορφώσει, να παρουσιάσει καταρχάς την πρότασή του, να διαμορφώσει την πολιτική του ομάδα, να συμβάλει στην κινητοποίηση και πολιτών που το προηγούμενο διάστημα μπορεί να αποστασιοποιήθηκαν ή να απογοητεύτηκαν ή νέους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική σε συλλογικό επίπεδο», τόνισε. «Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι αν ο στόχος μας, που για εμάς ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή και η εφαρμογή προοδευτικών πολιτικών και η απαλλαγή της κοινωνίας από συντηρητικές πολιτικές που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία, εκεί απαιτείται η ενότητα του χώρου» πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι περιχαρακώσεις και οι πολυδιασπάσεις δεν συμβάλλουν στην πολιτική αλλαγή.

Διευκρινίζοντας τι εννοεί όταν κάνει λόγο για κοινό ψηφοδέλτιο, ανέφερε ότι το κόμμα της έχει καταθέσει αυτή την πρόταση εδώ και 1,5 χρόνο και εξήγησε ότι θα μπορούσε να περιλαμβάνει όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, μεταξύ αυτών το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά.

«Το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι δεν είναι απέναντι μας. Θεωρούμε πως ό,τι κάνει ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή βρίσκεται μέσα στο πολιτικό πλαίσιο που βρισκόμαστε και εμείς. Πολλά από αυτά που είπε σήμερα τα λέμε χρόνια ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και αποτελούν στοιχεία και του δικού μας προγράμματος» επισήμανε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Μελίδης, μιλώντας στο Mega news.

Από την πλευρά της, η αναπληρώτρια γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αναστασίας Σαπουνά, δήλωσε (σε MEGA και ACTION) ότι η ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα θα μπορούσε να λειτουργήσει «προωθητικά, υπό την έννοια ότι πλέον υπάρχει ένα σχήμα, ένα κόμμα με το οποίο μπορείς πλέον να έρθεις και να συζητήσεις για να υλοποιήσεις αυτό που σου ζητάνε και τα μέλη σου: τη συνεργασία».

«Είναι νομίζω μέσα στον χώρο τον κομματικό είναι συντριπτική η πλειοψηφία εκείνων που θέλουν να υπάρξει ένας τρόπος, ένας μηχανισμός που από την πολιτική συμφωνία θα εκφραστεί και σε κάτι περισσότερο» τόνισε υπενθυμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη τοποθετηθεί λέγοντας ότι θα πρέπει οι παράλληλες πορείες που δημιουργούνται κάποια στιγμή να συγκλίνουν. «Και τον Μάρτιο είπαμε ότι δουλεύουμε την ενότητα και την ανασύνθεση με όσους θέλουν και όσους μπορούν, αναγνωρίζοντας κεντρικό και καθοριστικό ρόλο στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα».

Βολές Πολάκη κατά Φάμελλου με φόντο την ΕΛΑΣ

Από την πλευρά των στελεχών που δεν θέλουν να παραδώσουν τα «κλειδιά» του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης δήλωσε στη Βουλή: «Εγώ δεν είμαι ανεξάρτητος. Ήμουν και είμαι και από σήμερα ΣΥΡΙΖΑ», ενώ με ανάρτησή του κατηγόρησε τον Σωκράτη Φάμελλο για κατάσταση «απαξίωσης και εξευτελισμού».

«24 ώρες μετά την εκδήλωση στο Θησείο και ούτε ο Σωκράτης Φάμελλος ούτε κάποιος από το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έχει τοποθετηθεί για το νέο κόμμα ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα! Δεν θα έπρεπε; Δεν ασκούν τα καθήκοντά τους πλέον; Τι συμβαίνει;; Πότε θα συνεδριάσει η ΠΓ και η ΚΕ; Αυτή η κατάσταση απαξίωσης και εξευτελισμού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρέπει να σταματήσει και να αναστραφεί!» έγραψε το βράδυ της Τετάρτης.

«Τέλος οι δικαιολογίες αιρετών του ελληνικού Κοινοβουλίου που επιδιώκουν να πατούν σε δύο βάρκες, δηλαδή να ανήκουν και στον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. για την έδρα και την ίδια στιγμή να υποστηρίζουν τη διάλυση», δήλωσε στον ΣΚΑΙ η Ρένα Δούρου, που έχει πυκνώσει τις δημόσιες εμφανίσεις της, στέλνοντας μήνυμα σε όσους προκρίνουν αυτοδιάλυση του κόμματος.