Η Ηρώ Σαΐα στο στούντιο του Realfm 97,8: «Είναι όμορφα, μαγικά και δύσκολα να ζεις με τον Σταύρο Ξαρχάκο»

Η Ηρώ Σαΐα παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8 με αφορμή τις νέες συναυλίες αλλά και τα καινούργια τραγούδια της.

«Οι πρώτες εκτελέσεις και λόγω ιστορίας έχουν αποτυπωθεί στο μυαλό μας. Προσπαθώ στις δικές μου εκτελέσεις να νιώθω τι λέω» περιέγραψε. «Ένας από τους πολλούς λόγους που ερωτεύτηκα τον Σταύρο Ξαρχάκο ήταν η φωνή του» σημείωσε.

«Μπήκε ερήμην του ο γιος μας στο τραγούδι Σάντα Φε. Έκανε μαθήματα πιάνου και άρχισαν να παίζουν κάποια τραγούδια του πατέρα του. Έπαιζε συνεχώς μια μελωδία. Ανακάλυψα κάποια στιγμή μια παλιά μελωδία του Σταύρου που λεγόνταν “αύριο θα σου χαρίσω μια κορδέλα”. Είπαμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτή τη μελωδία, κάτσαμε αλλά δεν μπορούσαμε να βρούμε ρεφρέν. Λέω μήπως δέσει με τη μελωδία που έπαιζε ο μικρός; Έτσι, κάπως έδεσε η μελωδία του γιου με του πατέρα και βγήκε αυτό το τραγούδι» αποκάλυψε η Ηρώ Σαΐα.

«Είμαι κατά της ταμπέλας»

«Τραγουδάω τραγούδια που μου αρέσουν. Βασανίστηκα για πολλά χρόνια επειδή μου έλεγαν ανήκεις στο ρεμπέτικο, ανήκεις στο λαϊκό… Όχι, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να βάλουμε ταμπέλα. Είμαι κατά της ταμπέλας. Επιλέγω τραγούδια που μου αρέσουν και που μου ταιριάζουν. Τα τραγούδια που δεν μου αρέσουν δεν τα τραγουδάω καλά. Θέλω να μιλάνε στην ψυχή» σημείωσε.

«5 και 6 Ιουνίου στο Ηρώδειο θα παρουσιαστούν κάποια από τα νέα τραγούδια στη συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου» αποκάλυψε.

«Είναι όμορφα, μαγικά και δύσκολα να ζεις με τον Σταύρο Ξαρχάκο»

«Είναι όμορφα, μαγικά και δύσκολα να ζεις με τον Σταύρο Ξαρχάκο. Η δουλειά μας μπαίνει τόσο όσο μέσα στο σπίτι μας. Υποχωρεί όποιος έχει άδικο. Έχουμε φτάσει σε τέτοιο βαθμό συνεννόησης μετά από τόσα χρόνια, που ο ένας καταλαβαίνει τον άλλον. Επικρατεί αυτό που είναι αντικειμενικά σωστό» είπε η Ηρώ Σαΐα.

«Επικρατεί η αγάπη, η συμβίωση, το δέσιμο, η αφοσίωση στην οικογένεια. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Σε αυτά τα 18 χρόνια δεν συνεργαζόμαστε αποκλειστικά. Δεν είναι υγιές αυτό» επεσήμανε.

«Εγώ ήμουν του ραδιοφώνου όταν ήμουν μόνη. Τώρα με τα παιδιά, δεν μπορεί να παίζει ραδιόφωνο ενώ διαβάζουν. Με ενοχλεί η play list στα ραδιόφωνα, ακούω επιλεκτικά. Τα παιδιά είναι αναπόφευκτό να μάθουν μουσική. Αλλά το τι θα ακολουθήσουν είναι δικό τους θέμα. Εγώ και ο Σταύρος θεωρούμε ότι η μουσική είναι μέρος της εκπαίδευσής τους» συμπλήρωσε.

«Ο Σταύρος Ξαρχάκος έχει δώσει κάποια διαμάντια. Με τον Σταύρο άλλαξα πίστα και για αυτό έγινα καλύτερη. Κάθε τραγουδιστής στα χέρια του αλλάζει γιατί ο Σταύρος ξέρει να σου βγάλει τον καλύτερό σου εαυτό επί σκηνής. Είναι μαγικό και το έχει μόνο αυτός» διευκρίνισε.

«Κοντεύουμε 19 χρόνια μαζί με τον Σταύρο. Ήμουν 28 χρονών και τον ερωτεύτηκα τρελά για 1000 λόγους. Για μένα ακόμα είναι γοητευτικός. Στα 28 σου δεν κοιτάς τον μύθο, κοιτάς την γοητεία. Τα μάτια τα δικά μου βλέπουν αλλιώς τον άνδρα μου. Δεν τον συγκρίνω με κανέναν και δεν υπάρχει κανένας αντίστοιχος. Είναι αντικειμενικά ένας άνθρωπος που δεν συναντάς εύκολα στη ζωή σου. Ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα του είναι η καθαρότητα της ψυχής και του χαρακτήρα. Είναι άντρας» κατέληξε η τραγουδίστρια.

Ακούστε τα ηχητικά:

ΜΕΡΟΣ Α

ΜΕΡΟΣ Β