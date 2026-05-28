Τζιλ Μπάιντεν: «Νόμιζα ότι ο Τζο πάθαινε εγκεφαλικό» κατά το ντιμπέιτ του 2024 – «Με τρόμαξε μέχρι θανάτου»

Σε μια αποκαλυπτική δήλωση που ανατρέπει τα όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα προχώρησε η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν.

Σε απόσπασμα συνέντευξής της που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη, παραδέχτηκε ότι πίστεψε πως ο σύζυγός της και πρώην πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, υπέστη «εγκεφαλικό επεισόδιο» κατά τη διάρκεια του κρίσιμου ντιμπέιτ τον Ιούνιο του 2024 — μια εμφάνιση που πυροδότησε τις εξελίξεις για την απόσυρσή του από την προεδρική κούρσα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Sunday Morning» του δικτύου CBS News (η πλήρης συνέντευξη θα μεταδοθεί την Κυριακή), η Τζιλ Μπάιντεν εξομολογήθηκε: «Δεν ξέρω τι συνέβη. Θέλω να πω, όταν το παρακολουθούσα, σκέφτηκα: “Θεέ μου, παθαίνει εγκεφαλικό“. Και με τρόμαξε μέχρι θανάτου».

Η παραδοχή αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη στάση που είχε κρατήσει τότε η Τζιλ Μπάιντεν, η οποία δημόσια είχε χαρακτηρίσει «σπουδαία» την εμφάνιση του συζύγου της, επαινώντας τον μάλιστα επειδή «απάντησε σε κάθε ερώτηση», την ώρα που ο Λευκός Οίκος απέκρουε επιθετικά τις φήμες περί γνωστικής εξασθένησης.

Οι αντιδράσεις, η Κάμαλα Χάρις και η απόσυρση

Το ντιμπέιτ εκείνο είχε θέσει υπό έντονη αμφισβήτηση τις νοητικές ικανότητες του Τζο Μπάιντεν.

Η πρώην αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις, η οποία πήρε το χρίσμα των Δημοκρατικών μετά την απόσυρσή του, περιέγραψε στα απομνημονεύματά της την απόφαση του Μπάιντεν να παραμείνει στην κούρσα για τόσο μεγάλο διάστημα ως «απερισκεψία», διευκρινίζοντας πάντως πως δεν θεωρούσε ότι επρόκειτο για «ανικανότητα».

«”Είναι απόφαση του Τζο και της Τζιλ”. Όλοι το λέγαμε αυτό, σαν μάντρα, λες και είχαμε υπνωτιστεί», έγραψε η Χάρις στο βιβλίο της.

Παρά τις ασφυκτικές πιέσεις, ο Μπάιντεν παρέμεινε στην κούρσα για εβδομάδες, προτού τελικά αποσυρθεί τρεις εβδομάδες μετά το ντιμπέιτ και 107 ημέρες πριν από τις εκλογές του 2024.

Τα προβλήματα υγείας και η δικαστική μάχη του 83χρονου Μπάιντεν

Αφότου αποχώρησε από το αξίωμά του, ο 83χρονος σήμερα Μπάιντεν αποκάλυψε τον περασμένο Μάιο ότι διαγνώστηκε με μια επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη, ο οποίος είχε κάνει μετάσταση στα οστά του.

Σύμφωνα με το Γραφείο του, υποβλήθηκε σε εβδομάδες θεραπείας, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο ακτινοβολιών τον περασμένο Οκτώβριο.

Παράλληλα, ο Μπάιντεν, που υπεραμύνεται συχνά της πνευματικής του διαύγειας, κατέθεσε την Τρίτη αγωγή κατά του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Στόχος του είναι να μπλοκάρει τη δημοσιοποίηση των ηχογραφήσεων και των απομαγνητοφωνήσεων από τις ιδιωτικές συνομιλίες που είχε με τον σκιώδη συγγραφέα (ghostwriter) των απομνημονευμάτων του, που εκδόθηκαν το 2017.

Η δικαστική διαμάχη ξεκίνησε έπειτα από αίτημα του συντηρητικού ινστιτούτου Heritage Foundation, το οποίο ζητούσε το υλικό που χρησιμοποίησε ο πρώην ειδικός σύμβουλος Ρόμπερτ Χουρ στην έκθεσή του για τη διαχείριση διαβαθμισμένων εγγράφων από τον Μπάιντεν.

Αν και ο Χουρ δεν άσκησε ποινική δίωξη, είχε περιγράψει τον Μπάιντεν ως έναν άνθρωπο που υπέφερε από κενά μνήμης — κάτι που ο Λευκός Οίκος είχε αρνηθεί, αλλά οι περσινές ηχογραφήσεις των συνεντεύξεων επιβεβαίωσαν.

Οι ανησυχίες για την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ

Παρά τις ανησυχίες για την ηλικία του Μπάιντεν, ήταν τελικά ο Ντόναλντ Τραμπ εκείνος που έγραψε ιστορία το 2024, γενόμενος ο γηραιότερος άνθρωπος που εκλέχθηκε ποτέ ως πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ωστόσο, ο Τραμπ, ο οποίος συνήθιζε να χλευάζει τις νοητικές ικανότητες του αντιπάλου του αποκαλώντας τον «Sleepy Joe» (υπναρά Τζο), έχει προκαλέσει και ο ίδιος ανησυχίες για τη δική του υγεία.

Κατά καιρούς έχει εμφανίσει έντονη υπνηλία, μια εμφανώς μελανιασμένη παλάμη, ενώ αποκάλυψε ότι τον Οκτώβριο υποβλήθηκε σε προηγμένες απεικονιστικές εξετάσεις.

Την Τρίτη, ο Τραμπ επισκέφθηκε το Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Γουόλτερ Ριντ για το τρίτο του τσεκ-απ μέσα σε 13 μήνες.

Παρόλο που ο ίδιος έγραψε στο Truth Social ότι όλα πήγαν «τέλεια», ο Λευκός Οίκος δεν έχει δώσει ακόμη στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα ή πληροφορίες για την έκβαση των εξετάσεών του.

Πηγή: NBC News