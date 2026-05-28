Βατικανό: Προσκυνητής κατέρρευσε μπροστά στον πάπα Λέοντα – Βίντεο με την αντίδρασή του

Δέκτης επαίνων σε παγκόσμιο επίπεδο έχει γίνει ο πάπας Λέων ΙΔ’, μετά την άμεση και συγκινητική απόφασή του να σπεύσει να βοηθήσει έναν προσκυνητή, ο οποίος κατέρρευσε ξαφνικά κατά τη διάρκεια μιας πολυπληθούς ακρόασης στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μόλις λίγες ημέρες αφότου βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της παγκόσμιας επικαιρότητας, καθώς ζήτησε «ειλικρινά συγγνώμη» για την καθυστέρηση της Καθολικής Εκκλησίας να καταδικάσει τη δουλεία, ενώ μέσα από τη νέα του εγκύκλιο, υπό τον τίτλο «Magnifica Humanitas» (Μεγαλειώδης Ανθρωπότητα), απέρριψε πλήρως το δόγμα του «δίκαιου πολέμου» που επικαλείται η κυβέρνηση Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν.

Η κατάρρευση λόγω του καύσωνα και η παρέμβασή του

Καθώς χιλιάδες πιστοί είχαν συγκεντρωθεί υπό συνθήκες έντονης ανοιξιάτικης ζέστης για να χαιρετήσουν τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ένας άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και λιποθύμησε ενώ περίμενε στην ουρά.

May 28, 2026



Οι τηλεοπτικές κάμερες κατέγραψαν τη δραματική στιγμή που ο ίδιος ο Αμερικανός ποντίφικας γονάτισε δίπλα στον πεσμένο προσκυνητή, την ώρα που αξιωματούχοι του Βατικανού έσπευδαν στο σημείο προσφέροντας ιατρική βοήθεια.

Το στιγμιότυπο αυτό μετατράπηκε αμέσως σε μια viral είδηση στο διαδίκτυο.