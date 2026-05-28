Ένταση στον Κόλπο: Πλήγματα των ΗΠΑ κατά ιρανικών drones στο Ορμούζ – Ο Τραμπ «σε στρατηγικό αδιέξοδο» λέει η Τεχεράνη

Μια νέα επικίνδυνη τροπή λαμβάνει η κρίση στον Κόλπο, καθώς η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δοκιμάζεται σκληρά από νέα στρατιωτικά πλήγματα.

Παρά τις ψευδαισθήσεις για μια επικείμενη διπλωματική διέξοδο, η Ουάσινγκτον επέλεξε την οδό της δυναμικής απάντησης απέναντι στις κινήσεις της Τεχεράνης στον στρατηγικό θαλάσσιο διάδρομο, απομακρύνοντας το ενδεχόμενο για μια άμεση εκτόνωση του πολέμου.

Υπενθυμίζεται πως στις αρχές Απριλίου, τέθηκε σε ισχύ εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Έκτοτε οι διαπραγματεύσεις, με κύριο διαμεσολαβητή το Πακιστάν, χαρακτηρίζονται ως θρίλερ.

Νέα πλήγματα

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος μίλησε στο πρακτορείο Reuters υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ κατέρριψαν τέσσερα ιρανικά drones καμικάζι και έπληξαν έναν επίγειο σταθμό ελέγχου στην πόλη-λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, ο οποίος ήταν έτοιμος να απογειώσει ένα πέμπτο μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Η επιχείρηση αυτή έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων αμερικανικών πληγμάτων στο νότιο Ιράν τη Δευτέρα.

«Αυτές οι ενέργειες ήταν μετρημένες, καθαρά αμυντικές και είχαν ως στόχο τη διατήρηση της κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Από την πλευρά του, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, παρουσίασε μια διαφορετική εκδοχή.

Ανέφερε ότι το Ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) άνοιξε πυρ εναντίον ενός αμερικανικού πετρελαιοφόρου που επιχειρούσε να διασχίσει τα Στενά, αναγκάζοντάς το να υποχωρήσει, και ότι τα αμερικανικά αντίποινα έπληξαν ανοιχτό έδαφος γύρω από το Μπαντάρ Αμπάς, χωρίς να υπάρξουν θύματα ή ζημιές.

Επιπλέον, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν την Πέμπτη ότι τέσσερα πλοία που προσπάθησαν να διέλθουν από το πέρασμα αναγκάστηκαν να γυρίσουν πίσω, έπειτα από προειδοποιητικά πυρά των ιρανικών δυνάμεων.

Ο Τραμπ απορρίπτει τη συμφωνία και απειλεί το Ομάν

Κατά τη διάρκεια Υπουργικού Συμβουλίου την Τετάρτη, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε κατηγορηματικά το ρεπορτάζ της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης, το οποίο έκανε λόγο για ένα ανεπίσημο προσχέδιο συμφωνίας.

Βάσει αυτού του υποτιθέμενου προσχεδίου, η εμπορική ναυτιλία θα αποκαθίστατο στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μηνός, με συνδιαχείριση των στενών από το Ιράν και το Ομάν, ενώ οι ΗΠΑ θα απέσυραν τις δυνάμεις τους και θα ήραν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε το ρεπορτάζ «παραποίηση» και «αναληθές».

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι καμία χώρα δεν θα αποκτήσει τον έλεγχο των Στενών, εξαπολύοντας μάλιστα μια πρωτοφανή απειλή εναντίον του Ομάν, παρά τους μακροχρόνιους στρατιωτικούς και οικονομικούς δεσμούς των δύο κρατών.

«Κανείς δεν πρόκειται να ελέγξει (τα Στενά). Είναι διεθνή ύδατα και το Ομάν θα συμπεριφερθεί ακριβώς όπως όλοι οι άλλοι, διαφορετικά θα πρέπει να τους ανατινάξουμε. Το καταλαβαίνουν αυτό, θα είναι μια χαρά», σημείωσε.

Παράλληλα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, έθεσε την κόκκινη γραμμή της Ουάσινγκτον όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

«Η ουσία είναι ότι το Ιράν δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Μηδενική πολιτική πίεση στο εσωτερικό των ΗΠΑ

Ο Τραμπ εμφανίστηκε ανυποχώρητος, δηλώνοντας ότι δεν αισθάνεται καμία πολιτική πίεση για την υπογραφή μιας βιαστικής συμφωνίας, παρά τις υψηλές τιμές των καυσίμων και τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές (midterms).

«Δεν με νοιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές – δείτε τι συνέβη χθες το βράδυ», δήλωσε, αναφερόμενος στη νίκη του εκλεκτού του, Κεν Πάξτον, έναντι του γερουσιαστή Τζον Κόρνιν στο Τέξας.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη απάντησε στις απειλές.

Ο Εμπραχίμ Αζίζι, επικεφαλής της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, ξεκαθάρισε ότι η χώρα του δεν θα υποχωρήσει από τις απαιτήσεις της για τον εμπλουτισμό ουρανίου, τη διαχείριση των Στενών και την άρση των κυρώσεων.

«Είναι προφανές ότι ο Τραμπ, αναζητώντας διέξοδο από αυτό το στρατηγικό αδιέξοδο, εναλλάσσεται μεταξύ της εκτόξευσης απειλών και της έκκλησης για συμφωνία», δήλωσε.

Iran will not be pushed back by Trump’s rhetoric from its red lines: the right to enrich uranium, possession of enriched uranium, authority over the Strait of Hormuz, and the removal of sanctions. It is obvious Trump, seeking a way out of this strategic deadlock, alternates… — ابراهیم عزیزی (@Ebrahimazizi33) May 27, 2026

Οικονομική ασφυξία

Ως άμεση απάντηση, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις στην Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου (PGSA), τον ιρανικό φορέα διαχείρισης των Στενών, εντάσσοντάς την στη λίστα των οντοτήτων που απειλούν την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

جمهورى اسلامى ايران محدودهٔ نظارتى مديریت تنگه هرمز را به این شرح تعيین کرده است: «خط اتصال كوه مبارك درايران وجنوب فجيره درامارات در شرق تنگه تاخط اتصال انتهاى جزيره قشم درايران و ام القيوین امارات درغرب تنگه.» pic.twitter.com/3ELSwYx5Bp — PGSA | نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس (@PGSA_IRAN) May 20, 2026



Ο πόλεμος, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα, έχει ήδη κοστίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και έχει εκτοξεύσει τις διεθνείς τιμές ενέργειας.

Τα Στενά του Ορμούζ, από όπου προπολεμικά διερχόταν το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), έχουν πλέον ερημώσει.

Το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ότι μόλις 23 εμπορικά πλοία πέρασαν από το σημείο με την άδειά του το τελευταίο εικοσιτετράωρο — ένας αριθμός που διαφέρει σημαντικά σε σύγκριση με τα 125 έως 140 πλοία που διέρχονταν καθημερινά πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών.

Στο πλαίσιο των ευρύτερων πιέσεων, ο Τραμπ ζήτησε από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία να προσχωρήσουν στις «Συμφωνίες του Αβραάμ» και να ομαλοποιήσουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ, ως μέρος μιας συνολικής διευθέτησης.

Αυτή τη στιγμή, περίπου 15.000 Αμερικανοί στρατιώτες επιβάλλουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, υποστηριζόμενοι από χιλιάδες επιπλέον δυνάμεις σε βάσεις της περιοχής (Κατάρ, ΗΑΕ, Μπαχρέιν) και ναυτικές μονάδες που περιπολούν μόνιμα στην περιοχή.