Τροχαίο ατύχημα στο Κερατσίνι: Διανομέας παρέσυρε με την μηχανή του 15χρονη πεζή

Τροχαίο ατύχημα με θύμα μία 15χρονη κοπέλα, η οποία παρασύρθηκε από διανομέα, συνέβη το βράδυ της Τετάρτης (27/5) στο Κερατσίνι.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ, επί της οδού Σαλαμίνος, όταν ο διανομέας, που κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες παρέσυρε την ανήλικη, η οποία εκείνη την ώρα διέσχιζε πεζή τον δρόμο.

Η ανήλικη έπεσε στο οδόστρωμα, ενώ τραυματίστηκε και ο αναβάτης της μηχανής. Και οι δύο διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου νοσηλεύονται ελαφρά τραυματισμένοι.

Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο διερευνά η Τροχαία.