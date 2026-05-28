Γκάβιν Νιούσομ: Δημοσίευσε AI φωτογραφία με τον εκλεκτό του Τραμπ στο Τέξας ως «υπάκουο σκυλάκι» της Chevron

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, κατέφυγε σε ιδιαιτέρως προκλητικές μεθόδους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επιτεθεί στους πολιτικούς του αντιπάλους, στο πλαίσιο μιας έντονης δημόσιας αντιπαράθεσης για τις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, ο Δημοκρατικός κυβερνήτης μοιράστηκε μια εικόνα που δημιουργήθηκε μέσω τεχνητής νοημοσύνης (AI), η οποία απεικονίζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να έχει στη θέση του κεφαλιού του το λογότυπο της πετρελαϊκής εταιρείας Chevron.

Στην ίδια εικόνα, ο Τραμπ κρατά από το λουρί τον Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή του Τέξας, Τεντ Κρουζ, ο οποίος σέρνεται στα τέσσερα πάνω από ένα μπολ σκύλου που αναγράφει: «Το σκυλάκι της Chevron».

Το γραφείο του κυβερνήτη συνόδευσε τη φωτογραφία με τη λεζάντα: «Ο Chevron Κρουζ είναι καλό παιδί».



Στην ίδια εικόνα, ο Κρουζ εμφανίζεται να έχει ουρά, μια ταυτότητα σκύλου με το όνομά του, σακούλες με χρήματα που φέρουν την επιγραφή «προεκλογικές δωρεές», καθώς και μια τιμητική πλακέτα που γράφει «Το καλό παιδί της Chevron».

Το χρονικό της σύγκρουσης για τη βενζίνη

Η ανάρτηση αποτελεί μια έμμεση αλλά σφοδρή επίθεση στον Τεντ Κρουζ, ο οποίος έσπευσε να υπερασπιστεί τη Chevron όταν ο Νιούσομ κατηγόρησε την εταιρεία για αδικαιολόγητες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων.

Η κόντρα ξεκίνησε την προηγούμενη Πέμπτη, όταν το γραφείο του Νιούσομ δημοσίευσε στην πλατφόρμα X: «Επαγγελματική συμβουλή: η βενζίνη χωρίς εμπορικό σήμα (unbranded) προέρχεται από τα ίδια διυλιστήρια, δεξαμενές αποθήκευσης και αγωγούς, και πληροί τα ίδια κρατικά πρότυπα για να διατηρεί τον κινητήρα σας καθαρό».

«Οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες βγάζουν ήδη δισεκατομμύρια από τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν – μην τους αφήνετε να σας εξαπατούν ακόμη περισσότερο πληρώνοντας υπερβολικά για το όνομα της μάρκας».

Ο Κρουζ σήκωσε το γάντι την Τρίτη, απαντώντας με τη φωτογραφία ενός βενζινάδικου της Chevron όπου η τιμή ήταν πολύ χαμηλότερη από τον μέσο όρο της Καλιφόρνια (ο οποίος ξεπερνά τα 6 δολάρια το γαλόνι).

Ο Κρουζ έγραψε στο X: «Μόλις γέμισα το ντεπόζιτό μου. Στο Τέξας, η βενζίνη έχει 3,99 δολάρια το γαλόνι. Ρε Γκάβιν, το πρόβλημα δεν είναι η Chevron, είναι οι ανόητες ενεργειακές πολιτικές της Καλιφόρνια».

Just filled my tank. In Texas, gas is $3.99 a gallon. Hey Gavin—the problem isn’t Chevron, it’s California’s stupid energy policies…. pic.twitter.com/wEOWHsm9Qq — Ted Cruz (@tedcruz) May 26, 2026



Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που επικαλείται η New York Post, ο εθνικός μέσος όρος στις ΗΠΑ για ένα γαλόνι βενζίνης διαμορφώνεται στα 4,459 δολάρια, ωστόσο η τιμή αυτή εκτοξεύεται στην Καλιφόρνια, όπου οι οδηγοί πληρώνουν κατά μέσο όρο 6,094 δολάρια το γαλόνι.

Τα «επώνυμα» καύσιμα και οι πινακίδες στα βενζινάδικα

Ο Νιούσομ επέμεινε στην κριτική του κατά της Chevron, υποστηρίζοντας ότι το «επώνυμο» μείγμα της εταιρείας κοστίζει πολύ περισσότερο στους οδηγούς σε σχέση με τις εναλλακτικές επιλογές χωρίς εμπορικό σήμα.

Σε δήλωσή του προς την εφημερίδα The California Post, εκπρόσωπος του κυβερνήτη ανέφερε: «Σύμφωνα με την ανάλυση της Διεύθυνσης Εποπτείας της Αγοράς Πετρελαίου που παρουσιάστηκε στην πολιτειακή Συνέλευση, η Chevron είχε κατά μέσο όρο περισσότερα από 60 έως 80 σεντς ανά γαλόνι πάνω από τις εναλλακτικές λύσεις χωρίς εμπορικό σήμα».

Η συγκεκριμένη αντιπαράθεση ξέσπασε αφότου έγιναν viral ορισμένα βίντεο που έδειχναν πινακίδες σε πρατήρια της Chevron.

Οι πινακίδες αυτές ενημέρωναν τους οδηγούς ότι ο λόγος που πληρώνουν τόσο ακριβά το καύσιμο είναι οι Δημοκρατικοί που κυβερνούν την πολιτεία της Καλιφόρνια.