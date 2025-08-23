Γκάβιν Νιούσομ: Επικά «τρολαρίσματα» στον Τραμπ και το κίνημα MAGA – Αναφορές ότι σκέφτεται να είναι υποψήφιος πρόεδρος το 2028

Meme δείχνει τον Γκάβιν Νιούσομ με την στολή του σούπερ ήρωα της Marvel, Κάπτεν Αμέρικα.

Σε μία επικοινωνιακή αντεπίθεση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει προχωρήσει ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ που φέρεται να εξετάζει να διεκδικήσει το χρίσμα των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο το 2028.

Με σειρά αναρτήσεων στο Χ η επικοινωνιακή ομάδα του κυβερνήτη «τρολάρει» έντονα τον Ντόναλντ Τραμπ και τους οπαδούς του στο κίνημα MAGA (Make America Great Again – Να κάνουμε την Αμερική Μεγάλη Ξανά). Ουσιαστικά είναι σαν να κρατάει ένα καθρέφτη μπροστά στον Τραμπ αφού μιμείται εξαιρετικά την παρουσία του Αμερικανού προέδρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα κάνει αναρτήσεις με κεφαλαία γράμματα, λέξεις σήμα κατατεθέν του Τραμπ και ύφος που θυμίζει τον Αμερικανό πρόεδρο. Παράλληλα μία σειρά εικόνων που δημιουργήθηκαν με ΑΙ και memes δείχνουν τον Νιούσομ να παριστάνει τον ήρωα της Αμερικής στα πρότυπα του Τραμπ. Σε memes φαίνεται ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια να ιππεύει αρκούδες, δεινόσαυρους και να μάχεται για να κάνει την «Καλιφόρνια Μεγάλη Ξανά». Σε άλλα φοράει την στολή του σούπερ ήρωα της Marvel, Κάπτεν Αμέρικα ή κρατάει όπλα σε ρόλο «Εξολοθρευτή».

Σε άλλη εικόνα παρουσιάζεται ως μεσσίας που τον προσκυνούν πρωταγωνιστικά πρόσωπα του κινήματος Maga, όπως ο δημοσιογράφος Τάκερ Κάρλσον, ο μουσικός Κιντ Ροκ και ο εκλιπών παλαιστής Χαλκ Χόγκαν. Από το τρολάρισμα δεν εξαιρέθηκαν ούτε τα κόκκινα καπέλα του Τραμπ που έχουν συνθήματα MAGA.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια πλέον έχει τα δικά του με παρόμοια συνθήματα όπως «Ο Νιούσομ είχε δίκιο για όλα». 

Η επικοινωνιακή καμπάνια έχει εκνευρίσει έντονα τον Ντόναλντ Τραμπ, το FOX και τους οπαδούς του προέδρου στο Χ, που ζητούν από τον Νιούσομ να πάψει να τον μιμείται. Φυσικά όταν ο Τραμπ του απαντάει δημόσια ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια βρίσκει μία ακόμη αφορμή να τον τρολάρει.

Στον προσωπικό λογαριασμό του στο Χ ο Νιούσομ δημοσίευσε το βίντεο με τις δηλώσεις του Τραμπ εναντίον του. «Ξέρω τον Γκάβιν. Είναι ένας ανίκανος τύπος με μια καλή σειρά από μ@@@ίες, και δεν κάνει τη δουλειά του», είπε ο Τραμπ από τον Λευκό Οίκο. «Πολύ χαμηλή ενέργεια. Λυπηρό (Sad)!», απάντησε ο Νιούσομ. Η λέξη sad είναι μία από αυτές που χρησιμοποιεί πολύ συχνά ο Αμερικανός πρόεδρος όταν απαντάει στους επικριτές του.

Η επικοινωνιακή στρατηγική του Νιούσομ έχει ενθουσιάσει τους ψηφοφόρους των Δημοκρατικών, οι οποίοι ακόμη προσπαθούν να συνέλθουν από την ήττα στις προεδρικές εκλογές. Γενικά θεωρείται ως μία έξυπνη καμπάνια που έχει σκοπό να δείξει ότι ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια δεν φοβάται να παίξει στο παιχνίδι του Τραμπ και να επιφέρει «χτυπήματα» στην δημόσια εικόνα του Αμερικανού προέδρου.

 

