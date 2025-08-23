Παξοί: «Έχω πάθει σοκ, είμαι έτοιμη να πεθάνω» – Συγκλονίζει η γιαγιά της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Πισίνα

Ανείπωτη τραγωδία στους Παξούς, με ένα κοριτσάκι μόλις 4 ετών να εντοπίζεται νεκρό σε πισίνα βίλας, κοντά στο σπίτι της οικογένειας που ζούσε το παιδί.

Όλα συνέβησαν, όταν περίπου στις 3 το μεσημέρι της Παρασκευής (22/8), το κοριτσάκι που βρισκόταν στον κήπο του σπιτιού του και έπαιζε διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, και εξαφανίστηκε. Μόλις η ίδια αντιλήφθηκε ότι το παιδί δεν είναι στον κήπο, άρχισε να το ψάχνει γύρω από το σπίτι μαζί με γείτονες, χωρίς αποτέλεσμα.

Σε απόσταση 150 μέτρων από το σπίτι της οικογένειας βρίσκεται η βίλα, στην πισίνα της οποίας εντοπίστηκε, λίγο αργότερα, από τον μάγειρα, ο οποίος πήγε εκεί για να εργαστεί. Την επίμαχη ώρα, οι τουρίστες που διαμένουν στο σπίτι είχαν φύγει. Αμέσως ενημερώθηκε η Αστυνομία και η 4χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να την επαναφέρουν στην ζωή.

«Θέλω να πεθάνω, είμαστε σε σοκ»

«Είμαι πολύ χάλια. Τον άντρα μου και το παιδί μου και τον γαμπρό μου τους πήρε η αστυνομία, για να πάνε στον εισαγγελέα. Έχω πάθει σοκ, είμαι μοναχή μου, είμαι έτοιμη να πεθάνω», ανέφερε η γιαγιά της 4χρονης, σύμφωνα με το Star.

«Μου είπε ότι θα αργήσει να έρθει για δουλειά γιατί ψάχνει το παιδί της»

«Μου είπε ότι θα αργήσει να έρθει γιατί ψάχνει το παιδί και έπειτα από δύο ώρες έμαθα ότι το βρήκανε πνιγμένο. Το βρήκε κάποιος μάγειρας που δουλεύει στην πισίνα, στη βίλα και το βρήκε πνιγμένο», δήλωσε ο εργοδότης της μητέρας.

Ποινική δίωξη στους γονείς και τον παππού της 4χρονης – Απολογούνται στην Δευτέρα

Προθεσμία για να απολογηθούν στον ανακριτή τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου, ζήτησαν και πήραν η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς του 4χρονου κοριτσιού.

Ο εισαγγελέας άσκησε στα τρία συγγενικά πρόσωπα του κοριτσιού ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς βρίσκονταν στο σπίτι και κοιμόντουσαν όταν η 4χρονη εξαφανίστηκε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Νο1 πράγμα που δεν πρέπει να πείτε στον σύντροφό σας όταν καυγαδίζετε, σύμφωνα με ειδικό στις σχέσεις

Απώλεια βάρους: Το μυστικό για να χάσετε διπλάσια κιλά χωρίς να μειώσετε τις θερμίδες

H Realnews στο www.pressreader.com

Χανιά: Υψηλότερο το επίπεδο των τουριστών – Προβλήματα με τις υποδομές και τον συνωστισμό

Τεστ IQ: Mπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 15 δευτερόλεπτα;

Windows PC: Πώς να βελτιώσετε την απόδοση του υπολογιστή σας
περισσότερα
18:19 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Θεσπρωτία – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε δασική έκταση στην περιοχή Ράγιο Θεσπρωτίας. Στο ...
18:12 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Καλά της έκανα – Δεν μετανιώνω για τίποτα» είπε ο 40χρονος – Τι ζήτησε από τους αστυνομικούς

Αμετανόητος εμφανίζεται ο 40χρονος, που συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου για την άγρια δολοφ...
17:49 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Σοκ στα Τρίκαλα: Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι τους

Σοκ στα Τρίκαλα, καθώς νεκροί σε κατάσταση προχωρημένης σήψης βρέθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτο...
16:28 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Νάξος: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την επ’ αυτοφώρω σύλληψη διαρρήκτη – Αναζητούνται οι 2 συνεργοί του, εξιχνιάστηκαν συνολικά 12 περιπτώσεις κλοπών

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία για την επ’ αυτοφώρω σύλληψη μέλους συμμορίας δι...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο