«Βαθιά ανήσυχος» ο Αντόνιο Γκουτέρες από τη νέα πολεμική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία για τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καλώντας όλα τα μέρη να τηρήσουν τις εκεχειρίες και να αποφύγουν ενέργειες που υπονομεύουν τις διπλωματικές προσπάθειες. Ειδικότερα, ζήτησε το άμεσο άνοιγμα των περασμάτων προς τη Γάζα και τον σεβασμό των δικαιωμάτων στη ναυσιπλοΐα, τονίζοντας ότι ο μόνος δρόμος είναι ο διάλογος και οι διαπραγματεύσεις.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τη «βαθιά ανησυχία» του για αρκετές από τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.
  • Ο Γκουτέρες κάλεσε «όλα τα μέρη» να «τηρήσουν πλήρως τις εκεχειρίες στον Λίβανο, το Ιράν και τη Γάζα» και ζήτησε το «άμεσο άνοιγμα όλων των περασμάτων» προς τη Γάζα.
  • Τόνισε επίσης την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου όσον αφορά τα «δικαιώματα και τις ελευθερίες στη ναυσιπλοΐα», προσθέτοντας ότι «ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός είναι μέσω του διαλόγου και των διαπραγματεύσεων».

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Τη «βαθιά ανησυχία» του για αρκετές από τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, σε ανακοίνωση μέσω του εκπροσώπου του.

Ο Γκουτέρες κάλεσε «όλα τα μέρη» να «τηρήσουν πλήρως τις εκεχειρίες στον Λίβανο, το Ιράν και τη Γάζα και να αποφύγουν τυχόν βήματα που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Γκουτέρες «ανησυχεί επίσης βαθιά για την απόφαση του Ισραήλ να κλείσει τα περάσματα προς τη Γάζα». Ζήτησε εκ νέου το «άμεσο άνοιγμα όλων των περασμάτων».

Ζήτησε επίσης τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου όσον αφορά τα «δικαιώματα και τις ελευθερίες στη ναυσιπλοΐα», σε μια προφανή αναφορά στους αποκλεισμούς πλοίων από το Ιράν και τις ΗΠΑ στο Στενό του Ορμούζ.

«Ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός είναι μέσω του διαλόγου και των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε ο Γκουτέρες.

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