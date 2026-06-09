Τι ειπώθηκε στη χθεσινή τηλεφωνική κλήση του Τραμπ προς Νετανιάχου πριν τα ισραηλινά αντίποινα στο Ιράν: «Μπίμπι, πρόσεχε θα μείνεις μόνος σου»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προειδοποίησε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Κυριακή (7/6) πριν τα αντίποινα προς το Ιράν ότι η χώρα του θα μπορούσε να βρεθεί μόνη της αν κλιμάκωνε περαιτέρω την πολεμική σύγκρουση. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν αμερικάνικες και ισραηλινές πηγές ο τηλεφωνικός διάλογος των δυο ηγετών έγινε σε ήρεμο και ευγενικό κλίμα, ωστόσο καταδεικνύει την αυξανόμενη απόκλιση των στρατηγικών συμφερόντων μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ ως προς την εξέλιξη του πολέμου.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Μπαράκ Ραβίντ του ισραηλινού Καναλιού 12 και του αμερικανικού ιστότοπου, Axios σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Τραμπ του είπε ότι είχε προειδοποιήσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι, αν ξαναμπεί σε πόλεμο με το Ιράν, ενδέχεται να βρεθεί να πολεμά μόνος του. Παράλληλα ισχυρίστηκε ότι η Ουάσιγκτον ενημερώθηκε μόνο την τελευταία στιγμή για τις νυχτερινές επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Ιράν και πως κατάφερε να περιορίσει την έκταση των πληγμάτων.

Ισραηλινή πηγή ανέφερε ότι οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ενημέρωσαν την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) πριν από την επίθεση που πραγματοποίησαν στη Βηρυτό, αλλά όχι τον Λευκό Οίκο. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι ο Τραμπ — ο οποίος είχε φρενάρει μια παρόμοια προγραμματισμένη ισραηλινή επίθεση κατά τη διάρκεια μιας τεταμένης τηλεφωνικής συνομιλίας λίγες ημέρες νωρίτερα — ήταν δυσαρεστημένος με την επίθεση. Στη συνέχεια, το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους προς το Ισραήλ, όπως είχε υποσχεθεί να κάνει αν το Ισραήλ χτυπούσε τη λιβανική πρωτεύουσα και από εκείνο το σημείο, η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα.

Ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Νετανιάχου το βράδυ της Κυριακής και του ζήτησε να μην προβεί σε αντίποινα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι είτε θα κατάφερνε να συνάψει συμφωνία με το Ιράν μέσα σε λίγες μέρες, γεγονός που θα καθιστούσε τις επιθέσεις περιττές, είτε δεν θα τα κατάφερνε — οπότε θα μπορούσε να ηγηθεί των επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ανέφερε ισραηλινή πηγή που ενημερώθηκε για τη συνομιλία.

Δύο αξιωματούχοι των ΗΠΑ και μια τρίτη ισραηλινή πηγή δήλωσαν επίσης στο Axios ότι η τηλεφωνική συνομιλία ήταν πολύ πιο ήρεμη από εκείνη που είχε πραγματοποιηθεί λίγες ημέρες νωρίτερα, όταν ο Τραμπ αποκάλεσε τον Νετανιάχου «τρελό».

Ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τη συνομιλία «ευγενική», ενώ ένας δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε ότι «κανείς δεν φώναξε». Η ισραηλινή πηγή ανέφερε ότι ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι η μη αντίδραση στην ιρανική επίθεση θα ήταν κακή για το Ισραήλ, κακή για τις ΗΠΑ και κακή για τη συμφωνία που προσπαθούσε να διαπραγματευτεί ο Τραμπ. Το επιχείρημά του ήταν ότι η αδράνεια θα έστελνε το μήνυμα ότι το Ιράν έχει το πάνω χέρι και μπορεί να αποτρέψει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ από το να αναλάβουν στρατιωτική δράση.

Σύμφωνα με το το ισραηλινό δίκτυο, αλλά και το Axios η συνομιλία έληξε χωρίς να ληφθεί σαφής απόφαση από τον Νετανιάχου, αλλά αρκετοί από τους βοηθούς του Τραμπ που συμμετείχαν στη συνομιλία δήλωσαν ότι τους δόθηκε η εντύπωση πως ο Αμερικανό πρόεδρος κατάφερε να κερδίσει μερικές ακόμη ημέρες χωρίς ισραηλινά αντίποινα, προκειμένου να υποστηρίξει τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για μια συμφωνία.

Ο Νετανιάχου, από την άλλη πλευρά, θεώρησε ότι, ενώ ο Τραμπ ήταν αντίθετος σε αντίποινα, «δεν ήταν ένα κατηγορηματικό “Όχι”», ανέφερε η ισραηλινή πηγή. «Δεν υπάρχει κανένας τρόπος ο Μπίμπι (σ.σ. Μπενιαμίν Νετανιάχου) να ερμήνευσε αυτό που του είπε ο πρόεδρος ως συμφωνία. Του ειπώθηκε ρητά ότι ο πρόεδρος δεν το υποστήριζε, αλλά κάνει ό,τι κάνει», δήλωσε ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Μετά από συνάντηση με τον επικεφαλής ασφαλείας του και τους διοικητές των IDF, ο Νετανιάχου ενημέρωσε τον Λευκό Οίκο ότι είχε αποφασίσει να προχωρήσει στις επιθέσεις. Ωστόσο, μετά την τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ, ο Νετανιάχου συγκάλεσε διαβουλεύσεις με ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας, μετά τις οποίες ενημέρωσε τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο για να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τους στόχους που θα επιτεθούν.

Αναφερόμενος στις αρχικές επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε τόσο στο Κανάλι 12 όσο και στο Axios ότι το Ισραήλ ενημέρωσε την Ουάσιγκτον για τις επιθέσεις πολύ αργά, καθώς οι πύραυλοι ήταν ήδη καθ’ οδόν προς το Ιράν, προσθέτοντας ότι κατάφερε να περιορίσει την έκταση της επίθεσης.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι πέντε χώρες της περιοχής που εμπλέκονται στις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν τού ζήτησαν να ασκήσει πίεση στον Νετανιάχου να σταματήσει τις επιθέσεις και να προχωρήσει σε συμφωνία.

«Αυτές οι χώρες ήταν πολύ ανήσυχες. Τους αρέσει πολύ η συμφωνία που διαπραγματευόμαστε», είπε ο Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε επίσης ότι η κυβέρνησή του έλαβε μηνύματα από τους Ιρανούς το πρωί της Δευτέρας, στα οποία εκδήλωναν την προθυμία τους να σταματήσουν τις επιθέσεις, αν το ίδιο έκανε και το Ισραήλ.

«Μας τηλεφώνησαν και είπαν ότι δεν θα πραγματοποιήσουν άλλες επιθέσεις και μας ζήτησαν να πούμε στο Ισραήλ να μην πραγματοποιήσει άλλες επιθέσεις», είπε ο Τραμπ.

Το Ισραήλ ετοιμαζόταν για τη μεγαλύτερη σειρά επιθέσεων εναντίον του Ιράν από τον Απρίλιο, με δεκάδες ευαίσθητους στόχους να βρίσκονται στο στόχαστρο τη Δευτέρα, σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους. Ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Νετανιάχου και του ζήτησε να σταματήσει τις επιθέσεις

«Είπα: “Μπίμπι, καλύτερα να είσαι προσεκτικός, αλλιώς πολύ σύντομα θα μείνεις μόνος σου”», δήλωσε ακόμα ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Axios.

Μια ισραηλινή πηγή ανέφερε ότι υπήρξαν διαφωνίες κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας, αλλά αυτή κατέληξε με τον Νετανιάχου να συμφωνεί να αποσυρθεί εάν οι Ιρανοί δεν επιτεθούν. Μετά την κλήση, ο Νετανιάχου έδωσε εντολή στους ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές του να ακυρώσουν τις επιθέσεις.

Ο πρόεδρος επανέλαβε ότι πιστεύει πως μια συμφωνία με το Ιράν παραμένει εφικτή, ότι η Τεχεράνη θέλει να συνάψει μια τέτοια συμφωνία, η οποία θα ήταν επωφελής και θα μπορούσε να υπογραφεί σύντομα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Τραμπ ισχυρίστηκε για άλλη μια φορά ότι το Ιράν επιθυμεί μια συμφωνία και ότι αυτή θα μπορούσε— ένας ισχυρισμός που έχει επαναλάβει επανειλημμένα κατά τη διάρκεια των δύο μηνών της κατάπαυσης του πυρός.

«Θα εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και θα σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου. Είναι μια εκπληκτική συμφωνία. Παίρνουμε όλα όσα θέλαμε», ισχυρίστηκε ο Τραμπ.

Πηγές από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ αναφέρουν ότι τα γεγονότα των τελευταίων 24 ωρών αποτελούν μια ακόμη απόδειξη ότι τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ και του Ισραήλ — και τα πολιτικά συμφέροντα του Τραμπ και του Νετανιάχου — αποκλίνουν καθημερινά.

«Ο Μπίμπι χρειάζεται τη συνέχιση του πολέμου για να παραμείνει πολιτικά ζωντανός στο Ισραήλ, ενώ ο Τραμπ χρειάζεται τον τερματισμό του πολέμου για να παραμείνει πολιτικά ζωντανός στις ΗΠΑ», δήλωσε ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Πηγές: Axios, Times of Israel