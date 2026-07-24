Διπλωματική κινητικότητα στη Μέση Ανατολή – Επαφές Ιράν με Κίνα και Λιβάνου με Ιράκ

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ κρατά ενεργή την απειλή για μπαράζ σφοδρών επιθέσεων στο Ιράν, ο επικεφαλής της διπλωματίας της Τεχεράνης, Αμπάς Αραγτσί έχει επαφές με τον Ρώσο και τον Κινέζο ομόλογό του στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης, που συνεδριάζει σήμερα στο Κιργιστάν. Ο δε πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν άρτι αφιχθείς από την Ουάσιγκτον προσδοκά στην στήριξη των ΗΠΑ για σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από το έδαφος του νότιου Λιβάνου.

Φοβούμενος, μάλιστα, αναζωπύρωση των εχθροπραξιών με την φιλο – ιρανική Χεζμπολάχ, ο Ζοζέφ Αούν προσδοκά στη υποστήριξη της φιλο – αμερικανικής κυβέρνησης του Ιράκ, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα τόξο εναντίον του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου απειλεί ότι θα εξαφανίσει κάθε τρομοκράτη είτε πρόκειται για την Χεζμπολάχ, είτε πρόκειται για την Χαμάς αναζωπυρώνοντας την πληγή της Γάζα.

Σε διπλωματική κινητικότητα ο Λίβανος

Με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ να ετοιμάζεται για επίσημη επίσκεψη στο Ιράκ την ερχόμενη Κυριακή και συνάντηση με τον ομολόγο του Αλί Φαλέχ Καζίμ αλ-Ζαΐντι, ανοίγει ένας νέος γύρος διπλωματικής κινητικότητας προκειμένου να διαμορφωθεί ένα τόξο ανάσχεσης της δυναμικής του Ιράν. Ο Ναουάφ Σαλάμ ενημέρωσε τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν ότι σκοπός της επίσκεψής του στο Ιράκ είναι “η ενίσχυση των λιβανέζικο – ιρακινών σχέσεων σε όλους τους τομείς“, όπως χαρακτηριστικά είπε.

Στην συνάντηση που είχε σήμερα ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν με τον πρωθυπουργό της χώρας, Ναουάφ Σαλάμ ο πρώτος τον ενημέρωσε για το αποτέλεσμα των συναντήσεών του στην Ουάσινγκτον. Ο Ζοζέφ Αούν ενημέρωσε για τις συναντήσεις που είχε με τον Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ και τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Ενημέρωσε, μάλιστα, ότι εξασφάλισε την διαθεσιμότητα των Αμερικανών αξιωματούχων, προκειμένου “να υποστηρίξουν τον Λιβανικό Στρατό και να βοηθήσουν τον Λίβανο σε όλους τους τομείς”. Επιπλέον, τόνισε στην αμερικανική πλευρά “την ανάγκη ολοκλήρωσης της ισραηλινής αποχώρησης από τα λιβανικά χωριά και κωμοπόλεις μέχρι τα νότια σύνορα”, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Ζοζέφ Αούν.

Αποχωρούν σταδιακά τα ισραηλινά στρατεύματα από τον Λίβανο

Στο μεταξύ, ισραηλινά στρατεύματα αποχώρησαν από την κωμόπολη Ζούταρ αλ-Γκαμπίγια στον Νότο του Λιβάνου, πράγμα που συνιστά ένα θετικό βήμα για την τήρηση της συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. «Είμαστε μαζί με τους συμπατριώτες μας στο Νότο και στο πλευρό τους, και ότι το κράτος είναι αποφασισμένο να εξασφαλίσει τις ανάγκες τους, ώστε να εδραιωθεί η παρουσία τους στη γη τους και να διασφαλιστεί η διαβίωσή τους», τόνισε ο Ναουάφ Σαλάμ απευθυνόμενος στον Ζοζέφ Αούν.

Νετανιάχου: Θα καταδιώξουμε την τρομοκρατία παντού

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου διαμηνύει με νεότερη δήλωσή του: “Θα καταδιώξουμε την τρομοκρατία παντού. Θα εντοπίσουμε τους τρομοκράτες, τους εντολείς τους και όσους τους συνδράμουν — και θα τακτοποιήσουμε τους λογαριασμούς μας μαζί τους”. “Θα δώσουμε τη δυνατότητα στις δυνάμεις ασφαλείας να δράσουν ελεύθερα και με πλήρη δύναμη ενάντια στους τρομοκράτες και τους υποκινητές τους”, υπογράμμισε στο ίδιο μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες.

Νέα επιθετικά μέτρα Ισραήλ κατά Χαμάς

Εστιάζοντας, πάντως, στη Χαμάς, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφερόμενος στον απόηχο των τρομοκρατικών επιθέσεων της χθεσινής ημέρας, ο Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ και εγώ δώσαμε εντολή στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), μετά από διαβουλεύσεις με μέλη του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας και επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας, να λάβουν μια σειρά από αποφασιστικά μέτρα κατά της τρομοκρατίας: