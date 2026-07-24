Ουάσινγκτον: Τρομακτικό βίντεο με την αναγκαστική προσγείωση υδροπλάνου – Τυλίχθηκε στις φλόγες

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Σε αναγκαστική προσγείωση υποχρεώθηκε ένα υδροπλάνο της Kenmore Air, με 11 επιβάτες, στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, κοντά στο νησί Sucia, σύμφωνα με όσα δήλωσε η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ.

Μετά την προσγείωση, το υδροπλάνο τυλίχτηκε στις φλόγες, ενώ όλοι οι επιβαίνοντες διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με τέσσερις εξ αυτών να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η Kenmore Air, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία υδροπλάνων των ΗΠΑ, δήλωσε ότι ένα αεροπλάνο de Havilland DHC-3 Otter που αναχώρησε από τη Λίμνη Γιούνιον του Σιάτλ, ενεπλάκη σε ατύχημα στο Shallow Bay κοντά στο νησί Sucia, το οποίο βρίσκεται στα νησιά San Juan της πολιτείας της Ουάσινγκτον, βόρεια του Σιάτλ, κοντά στα καναδικά σύνορα.

Η Ακτοφυλακή, οι καναδικές και τοπικές ομάδες διάσωσης κινητοποίησαν πολλαπλά μέσα για να βοηθήσουν στη διάσωση και «πολυάριθμα σκάφη της Good Samaritan ανταποκρίθηκαν για να βοηθήσουν», δήλωσε η Ακτοφυλακή. «Αρκετοί ασθενείς μεταφέρονται σε τοπικά νοσοκομεία για ιατρική αξιολόγηση και θεραπεία», πρόσθεσε.

Μια εικόνα που δημοσίευσε η Ακτοφυλακή έδειξε το υδροπλάνο να φλέγεται στο νερό στο σημείο της συντριβής.

Η Kenmore Air δήλωσε ότι όλες οι προγραμματισμένες πτήσεις για την Παρασκευή έχουν ακυρωθεί, καθώς η ομάδα της «επικεντρώνεται στην υποστήριξη των επιβατών, του πιλότου, των οικογενειών, των εργαζομένων και των προσπαθειών αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης μετά το σημερινό ατύχημα κοντά στο νησί Sucia».

Η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε ότι υπήρχαν 10 επιβάτες και ένας πιλότος στο αεροσκάφος.

Το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας του Σαν Χουάν δήλωσε ότι όλοι οι επιβαίνοντες στο αεροπλάνο διασώθηκαν από το νερό και οι τραυματισμοί κυμαίνονταν από «τραύματα στο κεφάλι έως κατάγματα και εκδορές».