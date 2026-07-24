Νέα κόντρα Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη: «Ονομάσατε εκτροπή τη βούληση του ελληνικού λαού, να έχετε αίσθηση των λέξεων» – «Φθηνός συνδικαλισμός»

Η κόντρα του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη συνεχίστηκε στη Βουλή, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να αντικρούει σε υψηλούς τόνους την έντονη κριτική του πρωθυπουργού στην ομιλία του στη συζήτηση για την Αναθεώρηση του Συντάγματος.

«Το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, χωρίς να οργανώσει κάποια εκτροπή. Ο κ. Μητσοτάκης παραμένει πρωθυπουργός, έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και προσέθεσε:

«Εμείς εδώ που βρεθήκαμε, βρεθήκαμε στο προσκήνιο. Και ό,τι λέμε, είναι δημόσιο. Δεν παίζουμε παιχνίδια παρασκηνίου, ούτε παιχνίδια με τη διαπλοκή. Διότι η ιστορία με τα ”χρυσά” σπιτάκια που αποφεύγετε να απαντήσετε, είναι ακόμη ένα βαρίδι στην ”καμπούρα” σας, κύριε Μητσοτάκη», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Απαντώντας στην αναφορά του πρωθυπουργού για έλλειψη ευθύνης στο ΠΑΣΟΚ, είπε: «Ποιοι είναι αυτοί που στα δύσκολα βάζουν μπροστά την πατρίδα και όχι το κομματικό τους συμφέρον; Μιλάτε εσείς; Αυτή η παράταξη ανέλαβε μια χρεοκοπημένη Ελλάδα το 2009 και, αν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ είχαν ακολουθήσει τη δική σας επιλογή, η χώρα θα ήταν στη δραχμή. Και μιλάτε εσείς για το ποιος στέκεται για την πατρίδα στα δύσκολα; Ε όχι, ε όχι. Πάει πολύ, κύριε Μητσοτάκη».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, είναι ασυνεπής ο πρωθυπουργός όταν μιλάει για έλλειψη συναίνεσης από την αντιπολίτευση για τις αλλαγές στο Σύνταγμα επαναλαμβάνοντας την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, από την κυβερνητική πλειοψηφία ενώ για το «παρών» του ΠΑΣΟΚ είπε πως «αν πούμε ”ναι”, στη δεύτερη Βουλή δεν χρειάζονται 180».

«Ο σεβασμός στους θεσμούς προϋποθέτει πολιτικό παράδειγμα προς τους πολίτες. Είστε τέτοιο παράδειγμα; Είστε άνθρωπος που τηρεί τους κανόνες; Που σέβεται τους θεσμούς; Εμείς, λοιπόν, στη σημερινή συζήτηση βάλαμε έναν καμβά, γιατί υπάρχουν δύο κορυφαία ζητήματα που αφορούν την ποιότητα της δημοκρατίας. Και είναι το Σύνταγμα αυτό καθαυτό, αλλά είναι και ο σεβασμός στο Σύνταγμα, τους θεσμούς, το Κοινοβούλιο και τη δικαιοσύνη. Όλες μας οι προτάσεις είναι συγκεκριμένες», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη δευτερολογία του.

Επέμεινε στην πρότασή του να δεχτεί η ΝΔ την υπερψήφιση του άρθρου 110 από την πρώτη Βουλή, «για να μπούμε σε μια νέα εποχή ευρύτερων συναινέσεων όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, χωρίς τον εκβιασμό του 151 στη δεύτερη Βουλή, την αναθεωρητική, που μπορεί μια άλλη πλειοψηφία ή η ίδια να γράψει το άρθρο όπως θέλει και όπως κάνετε εσείς με το εμβληματικό άρθρο 86».

«Σε ένα τολμήστε να διαβείτε τον Ρουβίκωνα και να στηρίξετε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική για τον κ. Τριαντόπουλο και η πρόταση είναι ειδικό δικαστήριο, κύριε Μητσοτάκη. Ειδικό δικαστήριο είναι η πρόταση. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Εμείς, λοιπόν είμαστε συνεπείς, σταθεροί. Εσείς αλλάζετε θέσεις, σύμφωνα με το πώς σας βολεύει σε κάθε περίσταση», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Μητσοτάκης: Οι πολίτες ξέρουν γιατί ψηφίζουν τη ΝΔ, το πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί πρέπει να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ

Απαντώντας στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο πρωθυπουργός είπε αρχικά στην τριτολογία του: «Λυπάμαι που μετατρέψατε αυτή την κορυφαία συζήτηση σε μία συζήτηση προ ημερησίας ανταλλαγή επιχειρημάτων μεταξύ μας. Επιλέξατε να μιλήσετε όσο το δυνατόν λιγότερο για το Σύνταγμα για να μην αναδείξετε την ένδεια των επιχειρημάτων σας. Ομολογήσατε ότι βρεθήκατε στην θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης επειδή διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ».

Συνεχίζοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως «μας κατηγορείτε ότι ουσιαστικά κυβερνούμε ως αποτέλεσμα εκτροπής. Ονομάσατε εκτροπή τη βούληση του ελληνικού λαού. Εκτροπή είναι όταν κατέβηκαν τα τανκς το 1967 και χρειάστηκε να έρθει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής να αποκαταστήσει τη Δημοκρατία. Να έχετε αίσθηση των λέξεων που χρησιμοποιείτε. Όταν επιμένετε να μη δώσετε τη δυνατότητα στην επόμενη Βουλή με 151 να αλλάξει το Σύνταγμα μάς κάνετε δώρο. Μεγαλύτερη ομολογία ότι έχετε προεξοφλήσει την αυτοδυναμία της ΝΔ δεν υπάρχει. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να έχουμε 151 βουλευτές. Εφόσον ο ελληνικός λαός μας εμπιστευτεί, θα γνωρίζει ποιες είναι οι συνταγματικές αλλαγές. Θα ζητήσουμε λαϊκή νομιμοποίηση και για αυτές τις αλλαγές.

«Οι πολίτες ξέρουν γιατί ψηφίζουν τη ΝΔ. Το πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί πρέπει να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ», κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.

Ανδρουλάκης: Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει η λέξη εκτροπή, το ξέρουν και οι θεσμοί

Στη τριτολογία του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής χαρακτήρισε ως φθηνό συνδικαλισμό τις επικρίσεις του κ. Μητσοτάκη για αναφορές του κ. Ανδρουλάκη περί εκτροπής.

«Το να κάνει ο κ. Μητσοτάκης τέτοια λογοπαίγνια, 52 χρόνια μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, νομίζω είναι φθηνός συνδικαλισμός. Τότε ήταν χούντα. Το ΠΑΣΟΚ, ουδέποτε στο δημόσιο διάλογο έχει αναφερθεί με αυτόν τον τρόπο. Είπαμε κάτι απλό: εκτροπή. Εκτροπή σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο σημαίνει να μη σέβεσαι τους κανόνες. Δεν το καταλαβαίνετε; Τους σέβεστε τους κανόνες; Πότε σεβαστήκατε τους κανόνες; Πότε; Στις υποκλοπές; Στα Τέμπη; Στον ΟΠΕΚΕΠΕ; Στις δικογραφίες; Πότε σεβαστήκατε τους κανόνες; Στις ανεξάρτητες αρχές; Πότε; Στις εξεταστικές; Πότε σεβαστήκατε τους κανόνες;», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Συνεχίζοντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως «ξέρετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει η λέξη εκτροπή. Αλλά δεν το ξέρετε μόνο εσείς. Το ξέρουν και οι θεσμοί. Το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά όσοι αποτυπώνουν μια χώρα που ψηφίζει νόμους, αλλά δεν εφαρμόζει τους νόμους».

«Και επαναλαμβάνω κάτι απλό: Είπατε πολλά και διάφορα. Έχουμε ένα νέο βαρύ σκάνδαλο, που αφορά ένα κορυφαίο τομέα της οικονομίας της χώρας: την ανακύκλωση. Θα μας πείτε μια κουβέντα για αυτά που βρήκαν το φως της δημοσιότητας ή θα φύγετε χωρίς να πείτε τίποτα, όπως κάνατε πριν τρία χρόνια με τον ΟΠΕΚΕΠΕ;» είπε ο κ. Ανδρουλάκης και κατέληξε: «Έχουμε πάλι «λίγες σκιές» ή βαθύ σκοτάδι, που θα το πληρώσει η τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου, κύριε Μητσοτάκη;».