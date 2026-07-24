Δούρου: Η επέτειος της αποκατάστασης της Δημοκρατίας δεν μπορεί να συνυπάρχει με την παρουσία νοσταλγών της χούντας – Η απάντηση στον Μητσοτάκη

Την πρώτη της ομιλία ως πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποίησε η Ρένα Δούρου, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Η κ. Δούρου απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος στην πρωτολογία του, χαρακτήρισε λανθασμένη την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να μην παραστεί η Κοινοβουλευτική του Ομάδα στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

Αφού ευχαρίστησε για τις ευχές που έχει δεχθεί για τα νέα καθήκοντά της, τόνισε: «Ο κ. Μητσοτάκης περιορίστηκε στο προσωπικό για να με μαλώσει μετά. Για τους καλοπροαίρετους, λέω καλοδεχούμενες οι ευχές. Γιατί οι κοινοβουλευτικές ομάδες οφείλουν να υπηρετούν το κύρος του κοινοβουλίου και των δημοκρατικών θεσμών και με αυτό το αίσθημα ευθύνης η δική μας ομάδα δεν συμμετέχει στη σημερινή δεξίωση. Η επέτειος της αποκατάστασης της δημοκρατίας δεν μπορεί να συνυπάρχει με την παρουσία νοσταλγών της χούντας, εκπροσώπων της ακροδεξιάς, αναθεωρητών της ιστορίας και πολλών φαλλοκρατών, όπως βλέπουμε μέρα με τη μέρα, και είδαμε και σήμερα».

«Είναι επίσης άρρηκτα συνδεδεμένη με την τραγωδία της Κύπρου και απαιτεί αναστοχασμό, σεβασμό, σοβαρότητα και όχι χαριεντίσματα. Γι αυτό επιλέγουμε να τιμούμε τη δημοκρατία και τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για αυτή και σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολλούς και πολλές στις τάξεις του, που μαρτύρησαν στην επταετία. Εμείς αυτό το κάνουμε στους τόπους μνήμης.

Και να υπενθυμίσω στον Πρωθυπουργό ότι η υπεράσπιση της ιστορικής μνήμης απαιτεί και συνέπεια. Και εμείς ως διοίκηση στην Περιφέρεια Αττικής, στηρίξαμε έμπρακτα και το ΕΑΤ – ΕΣΑ και το μουσείο δημοκρατίας στον Ωρωπό, ως ζωντανούς τόπους μνήμης» πρόσθεσε η κ. Δούρου.