Ρουμανία: Καταρρίφθηκε drone που παραβίασε τον εναέριο χώρο – Έρευνα του ΝΑΤΟ για την προέλευσή του

H Αεροπορική Διοίκηση του ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε σήμερα ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) καταρρίφθηκε από μαχητικά των συμμαχικών δυνάμεων υπό τη διοίκηση και τον έλεγχο του ΝΑΤΟ στον ρουμανικό εναέριο χώρο. Οι ρουμανικές Αρχές ανέφεραν νωρίτερα σήμερα ότι ένα μαχητικό F-16 είχε καταρρίψει ένα drone που είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της χώρας. Το ΝΑΤΟ δήλωσε ότι διεξάγεται έρευνα και ότι η Συμμαχία βρίσκεται σε στενή επαφή με τις ρουμανικές Aρχές.

Τι ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία της Ρουμανίας

Το πρωί σήμερα, ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 της Ρουμανικής Πολεμικής Αεροπορίας, που υπηρετεί στην 86η Αεροπορική Βάση στο Φετέστι, ενώ εκτελούσε αποστολή εναέριας περιπολίας για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους (UAV) που είχε παραβιάσει τον εθνικό εναέριο χώρο, επιτέθηκε στον στόχο με πύραυλο αέρος – αέρος και τον εξουδετέρωσε πάνω από μια ακατοίκητη περιοχή κοντά στην Παδίνα, στο νομό Μπουζάου.

Στις 09:39 το πρωί, το σύστημα ραντάρ επιτήρησης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εντόπισε έναν εναέριο στόχο περίπου 20 χλμ. ανατολικά της Σουλίνα. Στη συνέχεια, ο στόχος εισέβαλε στον εθνικό εναέριο χώρο, ακολουθώντας τροχιά που διέσχιζε τις περιοχές Σουλίνα – Μπράιλα – Φετέστι – Μπουζάου.

Δύο αεροσκάφη Eurofighter Typhoon της Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας, που είχαν αναπτυχθεί στην 57η Αεροπορική Βάση «Mihail Kogălniceanu» στο πλαίσιο της υπηρεσίας αεροπορικής επιτήρησης του ΝΑΤΟ, καθώς και δύο αεροσκάφη F-16 της Ρουμανικής Πολεμικής Αεροπορίας που υπάγονται στην 86η Αεροπορική Βάση του Φετέστι, απογειώθηκαν στις 09:48 και 10:56 αντίστοιχα για την παρακολούθηση της κατάστασης.

Το Εθνικό Στρατιωτικό Κέντρο Διοίκησης ειδοποίησε τη Γενική Επιθεώρηση για Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης (IGSU) και ενεργοποίησε τα πρωτόκολλα προειδοποίησης του πληθυσμού στις κομητείες Τούλτσεα και Μπράιλα, ενώ εκδόθηκαν αντίστοιχες ειδοποιήσεις μέσω του συστήματος RO-Alert προς το κοινό.