Συναγερμός στη Ρουμανία: Θαλάσσιο drone ανατινάχθηκε δίπλα σε δεξαμενές πετρελαίου

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Ένα σοβαρό περιστατικό που συνδέεται άμεσα με τις πολεμικές επιχειρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα σημειώθηκε στη Ρουμανία, καθώς ένα θαλάσσιο drone αυτοανατινάχθηκε στο λιμάνι της Κωνστάντζας, μεταδίδει το Reuters, θέτοντας τις αρχές της νατοϊκής χώρας σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ρουμανίας, ένα θαλάσσιο drone, από αυτά που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο της γειτονικής Ουκρανίας, αυτοανατινάχθηκε την Παρασκευή στο ρουμανικό λιμάνι της Κωνστάντζας στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά σε τερματικό σταθμό πετρελαίου, χωρίς ωστόσο να προκληθούν θύματα.

Μετά την έκρηξη, ξεκίνησε άμεσα η εκκένωση του λιμανιού, ενώ εκδόθηκε προειδοποίηση προς τους κατοίκους κατά μήκος των ακτών της Ρουμανίας στη Μαύρη Θάλασσα να καλυφθούν.

Παράλληλα, δύο ελικόπτερα απογειώθηκαν για να κατοπτεύσουν την περιοχή προς εντοπισμό τυχόν άλλων drones, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Ραέντ Αραφάτ.

«Γνωρίζουμε πλέον ότι υπάρχει κίνδυνος αυτοανατίναξης, έχουμε… εκκενώσει την περιοχή σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα drones», ανέφερε ο Αραφάτ.

«Δεν πανικοβαλλόμαστε, τα μέτρα είναι καθαρά προληπτικά».



Η συγκεκριμένη έκρηξη σημειώνεται μόλις μία εβδομάδα μετά τη συντριβή ενός ρωσικού drone σε πολυκατοικία στη νοτιοανατολική ρουμανική πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Από το περιστατικό εκείνο είχαν τραυματιστεί δύο άνθρωποι, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας που ένα drone έπληξε πυκνοκατοικημένη περιοχή σε κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ.