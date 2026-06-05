Χανιά: Εργάτης έπεσε από σκαλωσιά – Τραυματίστηκε στο κεφάλι και τον ώμο

Ένα ακόμα εργατικό ατύχημα καταγράφηκε το απόγευμα της Πέμπτης 4 Ιουνίου 2026 στη Δυτική Κρήτη, επιβεβαιώνοντας τη δραματική αύξηση των περιστατικών στην περιοχή το τελευταίο διάστημα. Ένας εργάτης τραυματίστηκε στο κεφάλι και εξάρθρωσε τον ώμο του μετά από πτώση από σκαλωσιά στα Χανιά, προστιθέμενο σε μια αλυσίδα παρόμοιων σοβαρών συμβάντων εντός μόλις πέντε ημερών

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Εξάρθρωση ώμου είναι η πρώτη διάγνωση των γιατρών
Αύξηση των εργατικών ατυχημάτων στην Κρήτη Πηγή: ERT Χανίων και Neakriti
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη 4/6/2026 στα Χανιά, με έναν εργάτη να πέφτει από σκαλωσιά και να τραυματίζεται σοβαρά στο κεφάλι και τον ώμο.
  • Το συμβάν αυτό προστίθεται σε μια αλυσίδα παρόμοιων περιστατικών που σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα μόλις πέντε ημερών στην Κρήτη.
  • Την ίδια εβδομάδα, ένας 69χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του στα Χανιά και ένας νεαρός υπάλληλος τραυματίστηκε σοβαρά στο Ρέθυμνο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ακόμη ένα εργατικό ατύχημα καταγράφηκε το απόγευμα της Πέμπτης (4/6/2026) στη Δυτική Κρήτη, επιβεβαιώνοντας τη δραματική αύξηση αντίστοιχων περιστατικών το τελευταίο διάστημα.

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Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ Χανίων, ένας εργάτης που απασχολούνταν σε οικοδομικές εργασίες στην περιοχή Αρώνι Ακρωτηρίου στα Χανιά, έπεσε στο κενό από σκαλωσιά υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Η πτώση είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του στο κεφάλι και την εξάρθρωση του ώμου του. Ο εργαζόμενος διακομίστηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου και παραμένει για νοσηλεία.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το νέο αυτό συμβάν έρχεται να προστεθεί σε μια αλυσίδα παρόμοιων περιστατικών που σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα μόλις πέντε ημερών, εντείνοντας την ανησυχία για τα μέτρα και τις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας:

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Δευτέρα (1/6/2026) – (Χανιά): Η εβδομάδα ξεκίνησε με ένα εργατικό δυστύχημα στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, όπου ένας 69χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του.

• Τετάρτη 3/6/2026) –  (Ρέθυμνο): Σημειώθηκε ένας σοβαρός τραυματισμός όταν το χέρι ενός νεαρού υπαλλήλου κρεοπωλείου εγκλωβίστηκε σε μηχανή κιμά, προκαλώντας του βαρύ τραύμα.

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Πέμπτη (4/6/2026) – (Χανιά): Η πτώση του εργάτη από τη σκαλωσιά στο Αρώνι Ακρωτηρίου.

Η συχνότητα των ατυχημάτων αυτών μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού τις τοπικές κοινωνίες και τους αρμόδιους φορείς.

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