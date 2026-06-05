Χανιά: Εργάτης έπεσε από σκαλωσιά – Τραυματίστηκε στο κεφάλι και τον ώμο

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Ακόμη ένα εργατικό ατύχημα καταγράφηκε το απόγευμα της Πέμπτης (4/6/2026) στη Δυτική Κρήτη, επιβεβαιώνοντας τη δραματική αύξηση αντίστοιχων περιστατικών το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ Χανίων, ένας εργάτης που απασχολούνταν σε οικοδομικές εργασίες στην περιοχή Αρώνι Ακρωτηρίου στα Χανιά, έπεσε στο κενό από σκαλωσιά υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Η πτώση είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του στο κεφάλι και την εξάρθρωση του ώμου του. Ο εργαζόμενος διακομίστηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου και παραμένει για νοσηλεία.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το νέο αυτό συμβάν έρχεται να προστεθεί σε μια αλυσίδα παρόμοιων περιστατικών που σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα μόλις πέντε ημερών, εντείνοντας την ανησυχία για τα μέτρα και τις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας:

• Δευτέρα (1/6/2026) – (Χανιά): Η εβδομάδα ξεκίνησε με ένα εργατικό δυστύχημα στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, όπου ένας 69χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του.

• Τετάρτη 3/6/2026) – (Ρέθυμνο): Σημειώθηκε ένας σοβαρός τραυματισμός όταν το χέρι ενός νεαρού υπαλλήλου κρεοπωλείου εγκλωβίστηκε σε μηχανή κιμά, προκαλώντας του βαρύ τραύμα.

• Πέμπτη (4/6/2026) – (Χανιά): Η πτώση του εργάτη από τη σκαλωσιά στο Αρώνι Ακρωτηρίου.

Η συχνότητα των ατυχημάτων αυτών μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού τις τοπικές κοινωνίες και τους αρμόδιους φορείς.