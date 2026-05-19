Εργατικό ατύχημα στον ΒΟΑΚ: Μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο για να χειρουργηθεί ο τραυματίας εργαζόμενος

Άλλο ένα εργατικό ατύχημα συνέβη στον ΒΟΑΚ με τον εργαζόμενο που τραυματίστηκε να περνάει μεγάλη ταλαιπωρία μέχρι να μεταφερθεί για εγχείρηση σε νοσοκομείο του Ηρακλείου, καθώς στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου υπήρχαν σοβαρές ελλείψεις ιατρικού προσωπικού για επείγοντα περιστατικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες όλα συνέβησαν όταν βαρύ όχημα του εργοταξίου καταπλάκωσε εργάτη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Αμέσως κλήθηκε το ΕΚΑΒ όπου ο εργαζόμενος με σοβαρό κάταγμα στο πόδι μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου (ΓΝΑΝ).

Αφού πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις από τους εφημερεύοντες ιατρούς διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας έφερε σοβαρό κάταγμα στο μηρό, τραύμα που απαιτούσε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Η ταλαιπωρία του τραυματία δεν σταμάτησε εκεί διότι το Σάββατο στο ΓΝΑΝ δεν εφημέρευε ακτινολόγος ούτε και αναισθησιολόγος αν και ο δεύτερος είχε κληθεί και θα μπορούσε να καλύψει την επέμβαση, ωστόσο η απουσία ακτινολόγου οδήγησε τη μεταφορά του εργαζόμενου στο Ηράκλειο όπου και χειρουργήθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο τραυματίας πάει καλά και δεν κινδυνεύει το πόδι του. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν λόγω των σημαντικών ελλείψεων που παρουσιάζει το ΓΝΑΝ σε ιατρικό νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό μάλιστα ενόψει της καλοκαιρινής σεζόν όπου ανοίγουν σταδιακά όλα τα ξενοδοχεία και πολλαπλασιάζονται τα περιστατικά.

