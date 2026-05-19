Εργατικό ατύχημα στον ΒΟΑΚ: Μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο για να χειρουργηθεί ο τραυματίας εργαζόμενος

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Άλλο ένα εργατικό ατύχημα συνέβη στον ΒΟΑΚ με τον εργαζόμενο που τραυματίστηκε να περνάει μεγάλη ταλαιπωρία μέχρι να μεταφερθεί για εγχείρηση σε νοσοκομείο του Ηρακλείου, καθώς στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου υπήρχαν σοβαρές ελλείψεις ιατρικού προσωπικού για επείγοντα περιστατικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες όλα συνέβησαν όταν βαρύ όχημα του εργοταξίου καταπλάκωσε εργάτη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Αμέσως κλήθηκε το ΕΚΑΒ όπου ο εργαζόμενος με σοβαρό κάταγμα στο πόδι μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου (ΓΝΑΝ).

Αφού πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις από τους εφημερεύοντες ιατρούς διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας έφερε σοβαρό κάταγμα στο μηρό, τραύμα που απαιτούσε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Η ταλαιπωρία του τραυματία δεν σταμάτησε εκεί διότι το Σάββατο στο ΓΝΑΝ δεν εφημέρευε ακτινολόγος ούτε και αναισθησιολόγος αν και ο δεύτερος είχε κληθεί και θα μπορούσε να καλύψει την επέμβαση, ωστόσο η απουσία ακτινολόγου οδήγησε τη μεταφορά του εργαζόμενου στο Ηράκλειο όπου και χειρουργήθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο τραυματίας πάει καλά και δεν κινδυνεύει το πόδι του. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν λόγω των σημαντικών ελλείψεων που παρουσιάζει το ΓΝΑΝ σε ιατρικό νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό μάλιστα ενόψει της καλοκαιρινής σεζόν όπου ανοίγουν σταδιακά όλα τα ξενοδοχεία και πολλαπλασιάζονται τα περιστατικά.

Πηγή: Ertnews

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κινδυνεύει ο γάμος σας; Ποιο το Νο1 σημάδι στο κρεβάτι που μπορεί να το αποκαλύπτει

Χάλκη: Συγκινητική υποδοχή της Ομάδας Αιγαίου και της HOPEgenesis

Συγκρατημένες οι απώλειες για τα ελληνικά ομόλογα από την κρίση στη Μέση Ανατολή

Τράπεζα της Ελλάδος: Οι αγορές αναμένουν αύξηση επιτοκίων 0,75% έως το τέλος του 2026 – Οι τελευταίες εκτιμήσεις

Το «απίστευτο» LED που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
23:05 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Κρήτη: Στην Αθήνα συνελήφθη ο «αρχηγός» του κυκλώματος που εκβίαζε αγρότες και έπαιρνε παράνομες επιδοτήσεις – «Κάθε μήνυση που κάναμε, συνοδευόταν από αντίποινα»

Νέα στοιχεία για την υπόθεση εκβιασμών, καταπατήσεων αγροτικών εκτάσεων και παράνομων επιδοτήσ...
22:51 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Τραγωδία στη Ρόδο: Είχε εμπλακεί και σε άλλο τροχαίο πριν απο 2 χρόνια ο 44χρονος οδηγός – Όσα υποστηρίζει ο ίδιος και το βίντεο-σοκ

Μία 57χρονη μητέρα και η 26χρονη κόρη της άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο της Αφάν...
21:48 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Φυλακές Κορυδαλλού: Κύκλωμα κακοποιούσε κρατούμενους και ζητούσε χρήματα από τις οικογένειές τους – Βίντεο-ντοκουμέντα

Αποκαλυπτικά βίντεο από την κατάσταση που επικρατεί στις φυλακές Κορυδαλλού βλέπουν το φως της...
20:54 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: Βίντεο από την επίθεση σε 22χρονο με νεροπίστολα, ύβρεις και χτυπήματα

Σε βίντεο έχουν καταγραφεί οι στιγμές τρόμου που έζησε ο 22χρονος σε περιοχή της Δυτικής Θεσσα...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν