Όταν χάνονταν οι λέξεις: Το γλωσσικό παράδοξο της αρχαίας Κεντρικής Ασίας και η επιρροή του Μεγάλου Αλέξανδρου

Η ιστορία της γραφής κρύβει εκπλήξεις, και η περιοχή της Κεντρικής Ασίας αποτελεί ίσως ένα από τα πιο συναρπαστικά παραδείγματα. Για εκατοντάδες χρόνια, οι τοπικές κοινωνίες βίωναν έναν ιδιότυπο γλωσσικό διαχωρισμό ανάμεσα στον καθημερινό λόγο και την επίσημη καταγραφή.

Τα νέα δεδομένα μιας πρόσφατης μελέτης αποκαλύπτουν πώς διαμορφώθηκε αυτή η μοναδική πολιτισμική πραγματικότητα.

Μια νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι για αιώνες, οι κάτοικοι της Κεντρικής Ασίας έγραφαν σε ξένες γλώσσες —Αραμαϊκά, Ελληνικά και Πρακρίτ— ενώ οι γλώσσες που πραγματικά μιλούσαν άφησαν ελάχιστα γραπτά ίχνη.

Ένα σύγχρονο πείραμα σκέψης: Αν η εποχή μας «μιλούσε» μόνο αρχαία ελληνικά

Φανταστείτε αν ξαφνικά εξαφανίζονταν όλα τα έγγραφα γραμμένα στα ισπανικά, τα αγγλικά ή τα γαλλικά, και τα μόνα πράγματα που απέμεναν από την εποχή μας ήταν μερικά διοικητικά κείμενα στα λατινικά και τα αρχαία ελληνικά.

Κάτι τέτοιο συνέβαινε για αιώνες στην καρδιά της Κεντρικής Ασίας, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ.

Η ερευνήτρια Rachel Mairs από το Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ συγκέντρωσε σε έναν τόμο τα γραπτά τεκμήρια της ελληνιστικής Άπω Ανατολής, από το Αφγανιστάν έως το Ουζμπεκιστάν. Η μελέτη αναλύει το γλωσσικό αποτύπωμα των Περσών, Ελλήνων και Ινδών εισβολέων στην περιοχή, αποκαλύπτοντας ενδιαφέροντα και αντίθετα με την κοινή λογική στοιχεία.

Αυτό που γραφόταν δεν ήταν αυτό που μιλιόταν

Ένα από τα πιο εκπληκτικά συμπεράσματα της μελέτης είναι ότι οι γλώσσες που έχουν επιβιώσει σε γραπτή μορφή —τα Αραμαϊκά, τα Ελαμιτικά, τα Ελληνικά και τα Πρακρίτ— δεν ήταν οι γλώσσες που μιλούσε η πλειονότητα του πληθυσμού στην καθημερινή του ζωή.

Όπως εξηγεί η ίδια η Mairs στο κείμενο: «Είναι σημαντικό να διαχωρίσουμε τη γλώσσα από την εθνοτική ταυτότητα στην Κεντρική Ασία. Το γεγονός ότι κάποιος χρησιμοποιούσε την ελληνική γλώσσα για να γράψει ένα έγγραφο δεν σημαίνει ότι ήταν ελληνικής καταγωγής ή ότι αυτοπροσδιοριζόταν ως Έλληνας».

Ποιες γλώσσες μιλιούνταν λοιπόν τότε; Έμμεσες αποδείξεις —κύρια ονόματα και δάνεια δάνεια— δείχνουν ότι οι κυρίαρχες γλώσσες ήταν οι ιρανικές (πρόγονοι των σύγχρονων Νταρί ή Παστού στο Αφγανιστάν) και, σε μικρότερο βαθμό, οι ινδοαριανές.

Ωστόσο, αυτές οι γλώσσες σχεδόν ποτέ δεν αποτυπώθηκαν γραπτώς.

Μόνο αιώνες αργότερα, κατά τη διάρκεια της Αυτοκρατορίας των Κουσάν, άρχισαν να καταγράφονται με τη χρήση παραλλαγών του αραμαϊκού και του ελληνικού αλφαβήτου.

Από τον Δαρείο τον Μέγα στα βάθη της Ασίας: Η απαρχή της αυτοκρατορικής κυριαρχίας

Η ιστορία ξεκινά τον 6ο αιώνα π.Χ., όταν η Αυτοκρατορία των Αχαιμενιδών —η πρώτη μεγάλη περσική αυτοκρατορία— ενσωμάτωσε αυτές τις περιοχές στα εδάφη της.

Ο βασιλιάς Δαρείος Α’, στην περίφημη επιγραφή του Μπεχιστούν, καυχιόταν ότι κυβερνούσε 23 περιοχές, ανάμεσα στις οποίες η Βακτρία, η Σογδιανή, η Γανδάρα και η Αραχωσία (η σημερινή Κανταχάρ).

Οι Πέρσες ήρθαν αντιμέτωποι με ένα πρακτικό πρόβλημα:

Πώς να διοικήσουν μια αυτοκρατορία όπου μιλιούνταν δεκάδες διαφορετικές γλώσσες, από τα ελληνικά και τα αιγυπτιακά στα δυτικά μέχρι τις ιρανικές και ινδοαριανές γλώσσες στα ανατολικά;

Η λύση ήταν ευφυής: χρησιμοποίησαν τα Αραμαϊκά ως κοινή γλώσσα διοίκησης.

Τα Αραμαϊκά ήταν μια σημιτική γλώσσα, η οποία γραφόταν με ένα αλφάβητο που αντιπροσώπευε μόνο σύμφωνα (ένας τύπος γραφής που ονομάζεται άμπτζαντ / abjad).

Όμως, στα χέρια των Περσών αξιωματούχων, τα Αραμαϊκά γεμίσαν με λέξεις-δάνεια από τα αρχαία περσικά και, το πιο ενδιαφέρον, από τις τοπικές ιρανικές γλώσσες.

Τα πιο σημαντικά έγγραφα από αυτή την εποχή προέρχονται από δύο τοποθεσίες.

Από την μία πλευρά, μια σειρά από τριάντα κείμενα γραμμένα σε δέρμα ζώου και δεκαοκτώ σε ξύλινα ραβδιά που βρέθηκαν στο βόρειο Αφγανιστάν, τα οποία χρονολογούνται από το 350 έως το 320 π.Χ.

Πρόκειται για οδηγίες από κάποιον Αϊβαμάζδα, πιθανότατα σατράπη (διοικητή) της Βακτρίας, προς έναν υφιστάμενό του ονόματι Μπαγκαβάντ.

Από την άλλη πλευρά, στην αρχαία πόλη της Κανταχάρ, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν δύο μικρές πήλινες πινακίδες γραμμένες στα Ελαμιτικά, μια απομονωμένη γλώσσα (χωρίς γνωστούς συγγενείς) από το νοτιοδυτικό Ιράν.

Ένα ενιαίο γραφειοκρατικό δίκτυο: Η εντυπωσιακή κρατική μηχανή των Περσών

Μία από αυτές, με μήκος μόλις 5,6 εκατοστά, περιέχει τη φράση sutur daka, που σημαίνει «υπόλοιπο σε κατάθεση».

Πρόκειται για έναν τύπο που εμφανίζεται επίσης στις πινακίδες της Περσέπολης, της αυτοκρατορικής πρωτεύουσας, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

Το περσικό διοικητικό σύστημα παρουσίαζε εξαιρετική τυποποίηση σε όλη την αυτοκρατορία, επιτυγχάνοντας ομοιόμορφη παραγωγή επίσημων εγγράφων παρά τις τεράστιες χωρικές και χρονικές αποστάσεις.

Η μελέτη υπογραμμίζει την ύπαρξη ενός καλά οργανωμένου συστήματος γραμματειών που λειτουργούσε ενιαία.

Ο Μέγας Αλέξανδρος και η έλευση της ελληνικής γλώσσας

Η κατάκτηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου το 330 π.Χ. δεν έφερε άμεση αλλαγή στις διοικητικές πρακτικές. Μάλιστα, ένα αραμαϊκό έγγραφο από τη Βακτρία με ημερομηνία 8 Ιουνίου 324 π.Χ. φέρει την επιγραφή: η 15η ημέρα του μήνα Σιβάν, έτος 7 του βασιλιά Αλεξάνδρου.

Για ένα διάστημα, τουλάχιστον, η διοίκηση συνέχισε να λειτουργεί ως συνήθως. Όμως οι Έλληνες ήρθαν για να μείνουν, τουλάχιστον για ένα δύο αιώνες.

Ο Αλέξανδρος ίδρυσε στρατιωτικούς οικισμούς στην περιοχή με σημαντικό αριθμό Ελλήνων αποίκων, αν και στην πλειονότητά τους ήταν άνδρες.

Αυτό σημαίνει ότι οι μεικτοί γάμοι μεταξύ διαφορετικών εθνοτήτων πρέπει να αποτελούσαν τον κανόνα ήδη από τις πρώτες γενιές, και η πολυγλωσσία μια καθημερινή πραγματικότητα στις οικογένειες και τις κοινότητες.

Τα ελληνικά χρησιμοποιούνταν σε ένα ευρύ φάσμα πλαισίων: στη διοίκηση, τη λογοτεχνία, την πνευματική καλλιέργεια, τη θρησκεία και την απόδοση τιμών στους νεκρούς.

Στο Άι Χανούμ, μια ελληνοβακτριανή πόλη στο βόρειο Αφγανιστάν, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μελανοδοχεία, γραφίδες και άλλα εργαλεία γραφής που δείχνουν ότι οι άνθρωποι έγραφαν με μελάνι πάνω σε φθαρτά υλικά (κατεργασμένο δέρμα, ίσως πάπυρο) τα οποία δυστυχώς δεν έχουν επιβιώσει.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα είναι ο λεγόμενος Πάπυρος του Άι Χανούμ.

Οι ίνες του παπύρου είχαν αποσυντεθεί πλήρως, όμως οι ερευνητές κατάφεραν να ανακτήσουν το κείμενο χάρη στο αποτύπωμα που άφησε πάνω στο πλινθόκτιστο (ωμοπλινθοδομή) του δωματίου όπου ήταν αποθηκευμένος. Αυτό που αναδύθηκε δεν ήταν τίποτα λιγότερο από έναν φιλοσοφικό διάλογο στο ύφος του Πλάτωνα, ο οποίος πραγματευόταν τη θεωρία των ιδεών.

Το εύρημα αυτό δείχνει ότι κείμενα σε πάπυρο κυκλοφορούσαν σε μια περιοχή όπου το κλίμα συνήθως δεν επιτρέπει τη διατήρησή τους, και ότι κάποιος στο Άι Χανούμ κατά τον 3ο αιώνα π.Χ. είχε την ικανότητα και το ενδιαφέρον να διαβάζει φιλοσοφικά έργα στα ελληνικά.

Ο Ινδός αυτοκράτορας που έγραφε στα ελληνικά

Ένα από τα πιο μοναδικά κεφάλαια αυτής της ιστορίας είναι εκείνο του αυτοκράτορα Ασόκα, ο οποίος κυβέρνησε την Αυτοκρατορία των Μαουρύα στην ινδική υποήπειρο μεταξύ 304 και 232 π.Χ.

Αφού ασπάστηκε τον βουδισμό, ο Ασόκα διέταξε να χαραχθούν επιγραφές σε ολόκληρη την αυτοκρατορία του, εκθέτοντας τις ηθικές αρχές που όφειλαν να ακολουθούν οι υπήκοοί του. Το αξιοσημείωτο είναι ότι ο Ασόκα διέταξε αυτές οι επιγραφές να γίνουν στη γλώσσα και τη γραφή την οποία διάβαζε ο τοπικός πληθυσμός.

Στα βορειοδυτικά της αυτοκρατορίας, όπου η περσική επιρροή ήταν ισχυρή, χρησιμοποιήθηκαν τα Αραμαϊκά.

Στη Γανδάρα χρησιμοποιήθηκε η γραφή Χαρόσθι (Kharosthi), η οποία προερχόταν από τα Αραμαϊκά. Και στην Κανταχάρ… χρησιμοποιήθηκαν τα Ελληνικά.

Ο Ασόκα είχε βάσιμους λόγους για αυτό.

Αν και η ελληνομακεδονική κυριαρχία στην Αραχωσία διήρκεσε μόνο μερικές δεκαετίες, η παρουσία της ελληνικής ως γραπτής γλώσσας παρέμεινε ισχυρή.

Μάλιστα, στην Κανταχάρ, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τη βάση ενός αγάλματος με μια ελεγειακή έμμετρη αφιέρωση από τον γιο του Αριστώνακτος, η οποία χρονολογείται από τα τέλη του 4ου ή τις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ., δηλαδή πριν από τις επιγραφές του Ασόκα.

Η δίγλωσση ελληνοαραμαϊκή επιγραφή της Κανταχάρ παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Σε αυτήν, το όνομα του Ασόκα εμφανίζεται μεταγραμμένο στα ελληνικά ως Πιοδάσσης.

Το ελληνικό κείμενο δεν αποτελεί κατά λέξη μετάφραση του πρωτοτύπου της Πρακρίτ, αλλά μια προσεκτική προσαρμογή. Για παράδειγμα, η βουδιστική έννοια του ντάρμα (dharma) μεταφράζεται ως ευσέβεια, καθιστώντας την κατανοητή σε ένα κοινό εξοικειωμένο με τον ελληνικό πολιτισμό.

Νομίσματα σε δύο γλώσσες

Τα νομίσματα αποτελούν ακόμη μια συναρπαστική μαρτυρία αυτού του πολυγλωσσικού κόσμου.

Αρχικά, τα ελληνοβακτριανά νομίσματα έφεραν επιγραφές μόνο στα ελληνικά. Όταν όμως οι Ελληνοβάκτριοι βασιλείς άρχισαν να επεκτείνονται προς τα νότια και τα ανατολικά, διασχίζοντας την οροσειρά του Ινδοκούχου, ήρθαν αντιμέτωποι με μια διαφορετική πραγματικότητα.

Ο βασιλιάς Πανταλέων, στις αρχές του 2ου αιώνα π.Χ., ήταν ο πρώτος που εξέδωσε νομίσματα με επιγραφές στην Πρακρίτ (τη γλώσσα της Αυτοκρατορίας των Μαουρύα).

Τα δίγλωσσα νομίσματά του —στα ελληνικά και στη γραφή Μπράχμι— απεικονίζουν μια θεά με ένα άνθος λωτού, αντί για τις συνηθισμένες ελληνικές θεότητες.

Πρόκειται για μια συνειδητή προσπάθεια να γίνει το νόμισμα οικείο και αποδεκτό στους πληθυσμούς του νότου.

Γιατί να χρησιμοποιούνται δύο γλώσσες στο ίδιο νόμισμα;

Όπως εξηγεί η μελέτη, οι γλώσσες που χρησιμοποιούνται στα νομίσματα δεν χρησιμεύουν μόνο για την τοπική επικοινωνία.

Έχουν τη δυναμική να μεταδίδουν μηνύματα σχετικά με την πολιτική εξουσία ακόμη και σε όσους δεν μπορούν να τις διαβάσουν. Για να δώσουμε ένα απλοϊκό παράδειγμα, τα βρετανικά νομίσματα φέρουν ακόμη και σήμερα επιγραφές στα λατινικά, τα οποία ελάχιστοι καταλαβαίνουν, αλλά έχουν ευρεία σύνδεση με την παράδοση και την αυθεντία.

Το αίνιγμα της επιγραφής του Σωφύτου

Ένα από τα διαμάντια αυτής της μελέτης είναι η στήλη του Σωφύτου, μια επιτύμβια επιγραφή που εικάζεται ότι προέρχεται από την Κανταχάρ και χρονολογείται κατά προσέγγιση στον 2ο αιώνα π.Χ.

Ο Σώφυτος —παρά το μη ελληνικό όνομά του και το πατρώνυμο Νάρατος— έγραψε το επιτάφιο ποίημά του σε εξαιρετικό ελεγειακό στίχο, με μια ακροστιχίδα που σχμάτιζε το όνομά του.

Η ακατανίκητη δύναμη των τριών Μοιρών κατέστρεψε τον οίκο του Σώφυτου, γιου του Ναράτου, που είχε ακμάσει για πολλά χρόνια, αφήνοντάς τον στερημένο από την πατρογονική του περιουσία από πολύ μικρή ηλικία.

Το αξιοσημείωτο είναι η γλώσσα που χρησιμοποιεί. Ο Σώφυτος επιστρατεύει λέξεις τόσο σπάνιες, που αλλού εμφανίζονται μόνο στους πιο εκλεπτυσμένους ελληνιστικούς ποιητές, όπως ο Καλλίμαχος ή ο Θεόκριτος.

Επίσης, όταν περιγράφει τα ταξίδια του, μιμείται την εισαγωγή της Οδύσσειας του Ομήρου:

Πολλά άστεα αμειψάμενος (ταξιδεύοντας σε πολλές πόλεις). Όπως επισημαίνει η μελέτη, ο Σώφυτος χρησιμοποιεί αρκετές λέξεις που κατά τα άλλα συναντώνται μόνο σε ελληνιστικούς ποιητές (για παράδειγμα, στον στίχο 1, τη λέξη κοκυών ‘πρόγονοι’:

Εξαιρετικά σπάνια, και στον στίχο 3, τη λέξη τυτθός ‘τόσο μικρός’…).

Αυτό το κείμενο δείχνει ότι, στην ελληνιστική Κεντρική Ασία, υπήρχαν άνθρωποι απόλυτα εξοικειωμένοι με την πιο εκλεπτυσμένη ελληνική λογοτεχνική παράδοση, ανεξάρτητα από την εθνοτική τους καταγωγή.

Το τέλος των ελληνικών… και η επιβίωσή τους

Το ελληνοβακτριανό βασίλειο κατέρρευσε στα μέσα του 2ου αιώνα π.Χ. λόγω ενός συνδυασμού δυναστικών πολέμων, συγκρούσεων με την Παρθία και εισβολών από νομάδες του βορρά.

Όμως, το εκπληκτικό είναι ότι η ελληνική γλώσσα δεν εξαφανίστηκε.

Στη Γανδάρα (το σημερινό Πακιστάν), συναντάμε βουδιστικές επιγραφές που χρησιμοποιούν ελληνικούς διοικητικούς τίτλους, όπως μεριδάρχης (τοπικός κυβερνήτης) ή στρατηγός, μέχρι και τον 2ο αιώνα μ.Χ.

Εντοπίζουμε επίσης ελληνικά ονόματα, όπως Μένανδρος ή Δημήτριος, σε οικογένειες των οποίων οι παραδόσεις ονοματοδοσίας είναι κατά τα άλλα ινδικές ή ιρανικές.

Είναι άραγε αυτά τα ονόματα κληρονομημένα για να τιμήσουν περασμένες πολιτικές διασυνδέσεις; Πιθανώς.

Ακόμη και το ελληνικό ημερολόγιο άντεξε στον χρόνο. Μια επιγραφή από το 15 ή 16 μ.Χ. χρονολογείται στο «έτος των Ελλήνων» (yonana vasaye), ενώ τα ονόματα των μακεδονικών μηνών —Γορπιαίος, Αρτεμίσιος, Απελλαίος— συνεχίζουν να εμφανίζονται σε επιγραφές του 2ου αιώνα μ.Χ.

Η πραγματική αλλαγή ήρθε με την Αυτοκρατορία των Κουσάν, τη δυναστεία που διαδέχθηκε τους Ελληνοβάκτριους βασιλείς. Για πρώτη φορά, οι τοπικές ιρανικές γλώσσες άρχισαν να αποτυπώνονται γραπτώς.

Η αποκαλούμενη άγνωστη γραφή —η οποία πλέον μετονομάστηκε σε γραφή Ισσύκ-Κουσάν— αποκρυπτογραφήθηκε εν μέρει το 2023. Όπως αποδεικνύεται, προέρχεται από την Αυτοκρατορική Αραμαϊκή, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αραμαϊκή γλώσσα πρέπει να ήταν γνωστή ως γραπτός κώδικας επικοινωνίας στη στέπα, πολύ πέρα από τα άμεσα σύνορα της Περσικής Αυτοκρατορίας.

Όμως η γραφή που γνώρισε τη μεγαλύτερη μακροβιότητα ήταν η προσαρμογή του ελληνικού αλφαβήτου για τη γραφή των Βακτριανών (της ιρανικής γλώσσας των Κουσάν).

Για να επιτευχθεί αυτό, η καινοτομία ήταν απαραίτητη: τα Κλασικά Ελληνικά δεν διέθεταν γράμμα για τον ήχο «sh» (όπως στην αγγλική λέξη she).

Οι Κουσάν πήραν το γράμμα ρω (ρ) και τροποποίησαν το σχήμα του για να δημιουργήσουν ένα νέο γράμμα, το οποίο ονομάστηκε σο (sho / ϸ).

Η επιγραφή του Ραμπατάκ, του βασιλιά Κανίσκα (ο οποίος βασίλευσε γύρω στο 127–150 μ.Χ.), είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική. Αναφέρει ότι ο Κανίσκα εξέδωσε ένα διάταγμα στα ελληνικά και στη συνέχεια το μετέφρασε στα «Αριανά» Βακτριανά.

Είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια ρητή αναφορά στις γλώσσες που χρησιμοποιούνταν στην περιοχή: τα Ελληνικά, τα Βακτριανά («Αριανά») και τα Γανδάρι («Ινδικά»).

Αυτό το ταξίδι σε περισσότερο από μισή χιλιετία γλωσσικής ιστορίας μάς αφήνει μερικά μαθήματα.

Το πρώτο είναι ότι δεν πρέπει να υποθέτουμε πως η γλώσσα στην οποία γράφει κάποιος είναι η μητρική του γλώσσα ή η εθνοτική του ταυτότητα.

Στην αρχαία Κεντρική Ασία, όπως επισημαίνει η Mairs, η χρήση του γραπτού λόγου —είτε αποκτώντας ο ίδιος κανείς γνώσεις γραφής και ανάγνωσης είτε χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες άλλων— προϋπέθετε την υπέρβαση των γλωσσικών συνόρων.

Το δεύτερο είναι η εξαιρετική προσαρμοστικότητα των συστημάτων γραφής. Τα Αραμαϊκά χρησιμοποιήθηκαν για τη γραφή των Πρακρίτ και μιας ιρανικής γλώσσας.

Τα Ελληνικά προσαρμόστηκαν για τη γραφή των Βακτριανών. Σε κάθε περίπτωση, άνθρωποι από διαφορετικά υπόβαθρα εργάστηκαν δημιουργικά για να θέσουν αυτά τα συστήματα σε νέες χρήσεις.

Το τρίτο, και ίσως το πιο σημαντικό, είναι ότι οι αυτοκρατορίες δεν είναι μονογλωσσικές.

Η επιτυχία αυτοκρατοριών όπως η Περσική, του Αλεξάνδρου ή των Μαουρύα βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην ικανότητά τους να επικοινωνούν με ποικλόμορφους πληθυσμούς με τους δικούς τους όρους. Όπως καταλήγει η μελέτη:

Για το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου κατά την οποία η νοτιοανατολική Κεντρική Ασία βρισκόταν υπό την κυριαρχία των Αχαιμενιδών, των Ελλήνων και των Μαουρύα, το να γράφει κανείς σήμαινε να γράφει σε μία από τις αυτοκρατορικές γλώσσες: στα Αραμαϊκά (και τα Ελαμιτικά), τα Ελληνικά ή τα Πρακρίτ.

Κανένας από αυτούς τους γλωσσικούς κώδικες δεν ήταν απολιθωμένος, και καθένας τους άφηνε περιθώρια για τοπική δημιουργικότητα στην απόδοση ξένων λέξεων, την έκφραση λογοτεχνικών φιλοδοξιών ή την προσαρμογή των διοικητικών δομών και ιεραρχιών στις τοπικές συνθήκες.

Η μελέτη της Rachel Mairs έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη στιγμή για την αρχαιολογία του Αφγανιστάν και της ευρύτερης περιοχής, όπου δεκαετίες συγκρούσεων έχουν παρεμποδίσει μεγάλο μέρος της έρευνας.

Ωστόσο, η συγγραφέας εμφανίζεται προσεκτική αλλά αισιόδοξη: Συνολικά, τα γραπτά τεκμήρια από την Κεντρική Ασία παρέχουν μόνο στιγμιότυπα της γλωσσικής χρήσης.

Αυτά τα στιγμιότυπα καθορίζονται από την τυχαία επιβίωση των αποδείξεων και από τα μέρη όπου υπήρχε και αξιοποιούνταν η γραφή κατά την αρχαιότητα.

Ωστόσο, είναι εφικτό, και επιθυμητό, να προσπαθήσουμε να τα συγκεντρώσουμε σε ένα πανόραμα, το οποίο μπορεί να εμπλουτιστεί από νέες ανακαλύψεις στο μέλλον.

Στο μεταξύ, όσα έχουμε ήδη στα χέρια μας είναι αρκετά για να μας καταπλήξουν: ένας κόσμος όπου ένας Ινδός αυτοκράτορας εξέδιδε διατάγματα στα ελληνικά, όπου ένας Βακτριανός αξιωματούχος με το όνομα του τοπικού θεού Ώξου κρατούσε τα λογιστικά του βιβλία στα αραμαϊκά, και όπου ένας ταξιδιώτης ονόματι Σώφυτος —ούτε Έλληνας ούτε Ινδός, αλλά κάτι ενδιάμεσο— έστηνε τον δικό του τάφο με ένα ποίημα αντάξιο των καλύτερων ποιητών της Αλεξάνδρειας.

Ένας κόσμος, με λίγα λόγια, πολύ πιο παρόμοιος με τον δικό μας από ό,τι συνήθως φανταζόμαστε.