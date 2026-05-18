Χάος στην Κένυα: Τέσσερις νεκροί και παράλυση της χώρας από τις τιμές των καυσίμων

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Διαδηλωτές έστησαν οδοφράγματα και συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις στο Ναϊρόμπι κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων για τις αυξήσεις στα καύσιμα. Luis Tato/AFP
Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν στις διαδηλώσεις που ξέσπασαν στην Κένυα λόγω των μεγάλων αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων, οι οποίες συνδέονται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την κρίση στα Στενά του Ορμούζ.

Η δημόσια συγκοινωνία παρέλυσε τη Δευτέρα, καθώς διαδηλωτές έστησαν οδοφράγματα και έβαλαν φωτιές σε δρόμους, κυρίως στα προάστια της πρωτεύουσας Ναϊρόμπι.

Οργή για τις αυξήσεις στα καύσιμα

Η Κένυα, όπως και πολλές αφρικανικές χώρες που εξαρτώνται από εισαγωγές πετρελαίου από τον Κόλπο, έχει επηρεαστεί σοβαρά από το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

Περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου διέρχεται συνήθως από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα.

Την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση ανακοίνωσε νέες αυξήσεις στις τιμές καυσίμων λόγω της ανόδου των διεθνών τιμών πετρελαίου, με το ντίζελ να αυξάνεται κατά 23,5%.

Η απόφαση προκάλεσε απεργιακές κινητοποιήσεις από εργαζόμενους στις μεταφορές.

Οι διαδηλώσεις εξαπλώθηκαν σε μεγάλες πόλεις της Κένυας, με την αστυνομία να συγκρούεται με διαδηλωτές στους δρόμους. © SIMON MAINA / AFP
Επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία

Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και προσπάθησαν να εμποδίσουν την κυκλοφορία αυτοκινήτων και μοτοσικλετών boda boda, ενώ σε αρκετές πόλεις σημειώθηκαν συγκρούσεις με την αστυνομία.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Κένυας, Κιπτσούμπα Μουρκόμεν, δήλωσε ότι: «Είναι τραγικό ότι χάσαμε τέσσερις Κενυάτες στη σημερινή βία, ενώ περισσότεροι από 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι «εγκληματικά στοιχεία» εκμεταλλεύτηκαν τις κινητοποιήσεις για να στοχοποιήσουν κρατική και ιδιωτική περιουσία.

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι έγιναν 348 συλλήψεις.

Παρέλυσε η χώρα από την απεργία στα “matatu”

Χιλιάδες πολίτες εγκλωβίστηκαν χωρίς μεταφορικό μέσο, καθώς τα ιδιωτικά minibuses “matatu”, που αποτελούν τη βασική μορφή δημόσιας συγκοινωνίας στην Κένυα, συμμετείχαν στην απεργία.

Στο κέντρο του Ναϊρόμπι η συνηθισμένη κυκλοφοριακή συμφόρηση εξαφανίστηκε, ενώ σχολεία παρέμειναν κλειστά και πολλές εκδηλώσεις ακυρώθηκαν.

Οι κινητοποιήσεις επεκτάθηκαν και σε άλλες μεγάλες πόλεις, μεταξύ αυτών:

  • Μομπάσα
  • Νακούρου
  • Ελντορέτ
  • Νιέρι
Χιλιάδες επιβάτες σε όλη την Κένυα εγκλωβίστηκαν λόγω της απεργίας των ιδιωτικών minibuses «matatu». © SIMON MAINA / AFP
«Η αύξηση είναι μη βιώσιμη»

Οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι η άνοδος στις τιμές καυσίμων έχει δημιουργήσει σοβαρό ντόμινο στην οικονομία.

Ο οικονομολόγος ΧΝ Ιράκι δήλωσε στο AFP:

«Η τιμή των καυσίμων έχει φτάσει σε μη βιώσιμο επίπεδο, με αλυσιδωτές επιπτώσεις στην οικονομία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, μία μόνο ημέρα διαδηλώσεων μπορεί να κοστίσει στην οικονομία της Κένυας περίπου 50 δισεκατομμύρια σελίνια, δηλαδή σχεδόν 390 εκατομμύρια δολάρια.

Από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή:

  • η βενζίνη στην Κένυα αυξήθηκε κατά 20%
  • το ντίζελ έως και 45,8%

Η κυβέρνηση έχει ήδη δαπανήσει περίπου 38,5 εκατομμύρια δολάρια για να περιορίσει μέρος των αυξήσεων σε ντίζελ και κηροζίνη.

