Συναγερμός στο Σαν Ντιέγκο: Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση έπειτα από πυροβολισμούς σε Ισλαμικό Κέντρο

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Πηγή: Unsplash
Η αστυνομία του Σαν Ντιέγκο ανακοίνωσε ότι δυνάμεις της έχουν ανταποκριθεί σε περιστατικό με ενεργό ένοπλο στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι έχουν πυροβοληθεί άνθρωποι.

Ο αξιωματικός Άντονι Καράσκο δήλωσε ότι οι Αρχές πιστεύουν πως υπάρχουν τραυματίες από πυροβολισμούς, σύμφωνα με το CBC.

Ισχυρή αστυνομική παρουσία έξω από το τέμενος

Εναέρια τηλεοπτικά πλάνα δείχνουν μεγάλη ανάπτυξη αστυνομικών δυνάμεων έξω από το τζαμί.

Το Ισλαμικό Κέντρο βρίσκεται σε πυκνοκατοικημένη οικιστική περιοχή περίπου 14 χιλιόμετρα βόρεια από το κέντρο του Σαν Ντιέγκο.

Το γραφείο του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, ανακοίνωσε ότι ο ίδιος έχει ενημερωθεί για την κατάσταση.

«Είμαστε ευγνώμονες στους πρώτους διασώστες και αστυνομικούς που βρίσκονται στο σημείο και εργάζονται για την προστασία της κοινότητας και καλούμε όλους να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών», ανέφερε η ανακοίνωση στην πλατφόρμα X.

Το μεγαλύτερο τζαμί της κομητείας Σαν Ντιέγκο

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, το Ισλαμικό Κέντρο είναι το μεγαλύτερο τέμενος στην κομητεία του Σαν Ντιέγκο.

Στο συγκρότημα λειτουργεί και το σχολείο Al Rashid School, το οποίο προσφέρει μαθήματα αραβικής γλώσσας, ισλαμικών σπουδών και Κορανίου.

Στην ιστοσελίδα του, το κέντρο αναφέρει πως αποστολή του δεν είναι μόνο η εξυπηρέτηση της μουσουλμανικής κοινότητας αλλά και η συνεργασία με την ευρύτερη κοινωνία «για τη στήριξη των λιγότερο προνομιούχων, την εκπαίδευση και τη βελτίωση της χώρας».

Στο τέμενος πραγματοποιούνται πέντε καθημερινές προσευχές, ενώ συνεργάζεται με οργανώσεις και ανθρώπους διαφορετικών θρησκειών σε κοινωνικές δράσεις.

