Τραμπ: Ακύρωσε προγραμματισμένη επίθεση στο Ιράν έπειτα από αιτήματα του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΑΕ

Σήφης Γαρυφαλάκης

Διεθνή Νέα

Τραμπ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Οι ΗΠΑ είχαν προγραμματίσει να επιτεθούν στο Ιράν την Τρίτη (19/5), ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να ακυρώσει την επίθεση έπειτα από αίτημα του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΑΕ.

«Μου ζητήθηκε από τον Εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί, τον Πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ, και τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν, να αναβάλουμε την προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεσή μας κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, η οποία είχε προγραμματιστεί για αύριο, δεδομένου ότι διεξάγονται επί του παρόντος σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι, κατά τη γνώμη τους, ως Μεγάλοι Ηγέτες και Σύμμαχοι, θα επιτευχθεί μια συμφωνία, η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής» αναφέρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social.

«Η συμφωνία αυτή θα περιλαμβάνει, κυρίως, ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΡΑΝ! Με βάση τον σεβασμό μου προς τους προαναφερθέντες ηγέτες, έδωσα εντολή στον Υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, στον Πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου, Στρατηγό Νταν Κέιν, και στις Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών, να ΜΗΝ πραγματοποιήσουν την προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν αύριο, αλλά τους έδωσα επίσης εντολή να είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε πλήρη, μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν, ανά πάσα στιγμή, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αποδεκτή συμφωνία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό» προσθέτει.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κινδυνεύει ο γάμος σας; Ποιο το Νο1 σημάδι στο κρεβάτι που μπορεί να το αποκαλύπτει

Χάλκη: Συγκινητική υποδοχή της Ομάδας Αιγαίου και της HOPEgenesis

Τράπεζα της Ελλάδος: Οι αγορές αναμένουν αύξηση επιτοκίων 0,75% έως το τέλος του 2026 – Οι τελευταίες εκτιμήσεις

Διεθνής Οργανισμός Εργασίας: «Καμπανάκι» για τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Το «απίστευτο» LED που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
21:56 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

ΗΠΑ: Απορρίφθηκε η μήνυση του Έλον Μασκ κατά της OpenAI και του Σαμ Άλτμαν

Αμερικανικό δικαστήριο στην Καλιφόρνια απέρριψε τη μεγάλη δικαστική μάχη του Έλον Μασκ εναντίο...
21:41 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Τραγωδία στην Τουρκία: Έξι νεκροί και 8 τραυματίες σε διαδοχικές επιθέσεις στη Μερσίνη – Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Σκηνές πανικού και τρόμου εκτυλίχθηκαν στη Μερσίνη της Τουρκίας, όπου ένας 37χρονος άνδρας φέρ...
20:06 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Τουρκία: Βίντεο καταγράφει τη στιγμή της αιματηρής επίθεσης στο εστιατόριο στη Μερσίνη – Αναζητούν τον 17χρονο δράστη

Βίντεο καταγράφει τη στιγμή της αιματηρής επίθεσης σε εστιατόριο στη Μερσίνη, στη νότια Τουρκί...
19:08 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Axios: «Ανεπαρκής» η νέα πρόταση του Ιράν για τερματισμό του πολέμου – Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για επανέναρξη των βομβαρδισμών

Η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν για συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου θεωρείται «...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν