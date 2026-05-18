Τραγωδία στη Ρόδο: Είχε εμπλακεί και σε άλλο τροχαίο πριν απο 2 χρόνια ο 44χρονος οδηγός – Όσα υποστηρίζει ο ίδιος και το βίντεο-σοκ

Μία 57χρονη μητέρα και η 26χρονη κόρη της άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο της Αφάντου στη Ρόδο, στο τροχαίο δυστύχημα την Κυριακή που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Το όχημα ενός 44χρονου, που με τα μέχρι τώρα στοιχεία φαίνεται να ευθύνεται για το τροχαίο, καρφώθηκε κυριολεκτικά πάνω στο αυτοκίνητο των δύο γυναικών και το μετέτρεψε σε άμορφη μάζα.

Οι δύο γυναίκες (Μαρία, ηλικίας 57 ετών, και η κόρη της Αρμονία ηλικίας 26 ετών) δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν και σκοτώθηκαν ακαριαία. Οι μέχρι τώρα μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν η σύντροφός του αλλά και ο γιος του, έτρεχε υπερβολικά και έκανε επικίνδυνες προσπεράσεις, ενώ έφερε και εξάτμιση που προκαλούσε εκκωφαντικό θόρυβο.

Μάλιστα, ο 44χρονος φέρεται να είχε αδυναμία στις υψηλές ταχύτητες. «Σκότωσε μητέρα και κόρη. Του είχα φωνάξει πριν μήνες για την επικίνδυνη οδήγησή του», γράφει χρήστης των social.

Το βίντεο σοκ από το τροχαίο

Βίντεο ντοκουμέντο είδε το φως της δημοσιότητας από το τροχαίο. Στις εικόνες, που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, καταγράφεται η στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης των δύο οχημάτων, που είχε ως αποτέλεσμα το αυτοκίνητο των δύο γυναικών να εκτοξευτεί στον αέρα και να καταλήξει αναποδογυρισμένο στο οδόστρωμα.

Είχε προκαλέσει τροχαίο ατύχημα

Σύμφωνα με το Mega ο συγκεκριμένος οδηγός πριν δύο χρόνια είχε προκαλέσει ξανά τροχαίο, ατύχημα – ευτυχώς – εκείνη τη φορά. Ήταν πάλι οδηγός σε άλλο όχημα, και συνοδηγός ένας φίλος του. Τότε βρίσκονταν σε πολύ κεντρικό δρόμο της Ρόδου, στην περιοχή της Καλλιθέας, μεσημέρι. Πάτησε γκάζι, του ξέφυγε το όχημα πάνω σε στροφή με αποτέλεσμα ο συνοδηγός να μείνει 20 μέρες στο κρεβάτι.

«Πριν δύο χρόνια. Είχε τουμπάρει. Με ένα άλλο αυτοκίνητο που πάλι έτρεχε. Δυστυχώς. Μια βόλτα κάναμε και του έφυγε το αυτοκίνητο. Μέσα στο αυτοκίνητο ήμουν κι εγώ. Κάναμε μια βόλτα και δυστυχώς πάτησε γκάζι και του έφυγε το αυτοκίνητο. Είχε μετανιώσει αλλά το θέμα είναι ότι το αμάξι αυτό που ξαναπήρε είναι πολύ γρήγορο. Θα έπρεπε να το τρέχει σε κάποια πίστα να μην τρέχει στους δρόμους. Αυτό είναι πολύ λάθος» ανέφερε ο φίλος,.

Και πρόσθεσε: «Γύρω στο 1,5 χιλιόμετρο έξω από την πόλη. Όπως φεύγουμε από την πόλη της Ρόδου και πηγαίνουμε προς τα έξω Ρόδου – Καλλιθέας. Το BMW αυτό που τράκαρε είναι πολύ γρήγορο. Το έχει ανεβάσει πολλά άλογα. Εκτός δηλαδή του εργοστασίου. Από το εργοστάσιο βγαίνει γρήγορο το έχει ανεβάσει και πάρα πολύ. Δεν φορούσα ζώνη (στο πρώτο ατύχημα). Δεν πρόλαβα να βάλω ζώνη και με χτύπησαν οι αερόσακοι. Είχα μείνει περίπου 20 μέρες εκτός δουλειάς στο σπίτι, με πάρα πολύ πόνο. Ήταν χτυπήματα στους ώμους, στο κεφάλι».

Όπως έγινε γνωστό, ο 44χρονος έπαιρνε μέρος σε αγώνες σε διάφορα μέρη. Όμως, εκτός από αυτούς, έχει καταγραφεί σε βίντεο να “τεστάρει” τις ικανότητές του σε φιλικές “κόντρες” στην παραλιακή της Ρόδου.

Τον Οκτώβριο του 2025 άλλαξε το αυτοκίνητο που είχε και πήρε τη μοιραία BMW. Και τα δύο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού, ήταν “πειραγμένα”, ώστε να έχει υψηλές ταχύτητες.

Την Τετάρτη η απολογία του 44χρονου

Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου άσκησε εις βάρος του 44χρονου κατηγορουμένου δύο ποινικές διώξεις, για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία επήλθε θάνατος άλλων και για ανθρωποκτονία εξ’ αμελείας κατά συρροή.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί την Τετάρτη (20/5) ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή.

Ο οδηγός υποστηρίζει ότι πέρασε κανονικά με πράσινο και είδε ξαφνικά μπροστά του το όχημα με τις δύο γυναίκες. Το ίδιο είπε και στο Live News η αδελφή του: «Αυτός μας λέει ότι εγώ δεν πέρασα με κανένα κόκκινο και έγινε ένα… μου έκοψε τον δρόμο και ότι έκανε αναστροφή από το απέναντι ρεύμα. Αυτό μας λέει. Ακούμε διάφορα τώρα, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω τώρα. Χαθήκαν δύο ψυχές. Η κακιά στιγμή ήταν η στιγμή εκεί. Εμένα μου είπε:

«Δεν έτρεχα. Το φανάρι ήταν πράσινο όταν πέρασα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει”, αυτό το πράγμα μου είπε. Τώρα περιμένω να πω τι θα γίνει από την αστυνομία. Έχει δύο παιδιά. Έχει δύο επιχειρήσεις. Ήταν επαγγελματίας οδηγός. Δεν είναι να πεις ότι ήταν ένας άσχετος οδηγός. Απλώς του αρέσει η ταχύτητα. Του αρέσει γιατί πηγαίνει σε αγώνες, τρέχει σε αγώνες. Είναι έμπειρος, πολύ έμπειρος οδηγός.

Κανένας δεν είχε πρόθεση να γίνει αυτό. Δεν είμαι εγώ η υπεύθυνη που θα μπορέσω να κρίνω, ας πούμε, το πώς οδηγούσε αυτός και το τι έγινε. Ούτε τις κοπέλες και ούτε θα θέλαμε να πεθάνουν και αυτές να γίνει αυτό που έγινε. Γιατί κι αυτές ήταν πολύ γνωστές εδώ πέρα στη Ρόδο. Τις ήξερα κι αυτές.

Αλλά από κει και πέρα, ότι και να πω άδικα θα πω. Να πω ότι είναι καλό παιδί. Κι αυτές καλές ήταν. Όλοι καλοί είμαστε. Αλλά η ταχύτητα είναι ταχύτητα. Έχει ένα αυτοκίνητο πάρα πολύ δυνατό, αγωνιστικό. Το καταλαβαίνω. Δεν ήταν εσκεμμένο αυτό το πράγμα».