Τα 2,5 ευρώ αγγίζει η αμόλυβδη στα νησιά – Πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, ανησυχία για νέα αύξηση

Σταύρος Ιωακείμ

Oικονομία

βενζίνη καύσιμα
Η αμόλυβδη αγγίζει σήμερα τα 2,5 ευρώ το λίτρο στα νησιά, ενώ, σε όλη την Ελλάδα δεν υπάρχει πρατήριο με τιμή κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα αυξάνουν την πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, καθώς οι οδηγοί πληρώνουν περισσότερα χρήματα για τις καθημερινές μετακινήσεις τους.

Οι διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις έχουν επηρεάσει τις τιμές των καυσίμων και έχουν αυξήσει τον λογαριασμό στην αντλία. Κανένας νομός δεν έχει μέση τιμή αμόλυβδης κάτω από τα 2,09 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, 8 στους 10 νομούς έχουν τιμή πάνω από τα 2,10 ευρώ, ενώ 6 στους 10 νομούς έχουν τιμή πάνω από τα 2,11 ευρώ το λίτρο.

Στα Ιωάννινα, η τιμή φτάνει έως τα 2,39 ευρώ το λίτρο. Στο Ηράκλειο, η τιμή φτάνει επίσης τα 2,39 ευρώ. Στα Δωδεκάνησα, η τιμή διαμορφώνεται στα 2,35 ευρώ το λίτρο, στην Εύβοια στα 2,31 ευρώ και στην Κέρκυρα στα 2,25 ευρώ.

Η μέση τιμή της βενζίνης στα πρατήρια υγρών καυσίμων της Θεσσαλονίκης ανέρχεται στα 2,15 ευρώ το λίτρο. Ένας οδηγός χρειαζόταν στις 28 Φεβρουαρίου 70 ευρώ για ένα ρεζερβουάρ 40 λίτρων, ενώ σήμερα χρειάζεται 85 ευρώ. Η επιβάρυνση φτάνει τα 15 ευρώ ανά γέμισμα ή τα 60 ευρώ τον μήνα.

Η μέση τιμή της αμόλυβδης ήταν 2,09 ευρώ το λίτρο στις 14 Μαΐου και σήμερα βρίσκεται στα 2,12 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης παραμένει σταθερό.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η πορεία των διεθνών αγορών, καθώς οι καταναλωτές ανησυχούν για την παράταση της κρίσης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ANT1, οι κινήσεις των αγορών παγκοσμίως είναι νευρικές, γι’ αυτό δεν καταγράφεται καμία αποκλιμάκωση, πρώτα απ’ όλα στο πετρέλαιο. Το πετρέλαιο δεν μπορεί να υποχωρήσει, αν δεν αλλάξει το καθεστώς στη Μέση Ανατολή, αν δεν σταματήσει ο πόλεμος και αν δεν βρεθεί συμφωνία.

Το αργό πετρέλαιο βρισκόταν σήμερα στα 105 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent κατέγραψε νέα αύξηση και έφτασε στα 112 δολάρια το βαρέλι. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τη μείωση της ημερήσιας προσφοράς κατά 4 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.

