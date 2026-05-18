Axios: «Ανεπαρκής» η νέα πρόταση του Ιράν για τερματισμό του πολέμου – Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για επανέναρξη των βομβαρδισμών

Η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν για συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου θεωρείται «ανεπαρκής» από τον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο και πηγή με γνώση των συνομιλιών που μίλησαν στο Axios.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κυβέρνηση Τραμπ εκτιμά ότι η Τεχεράνη δεν έχει κάνει ουσιαστικές παραχωρήσεις στο πυρηνικό της πρόγραμμα, ενώ εξετάζεται πλέον σοβαρά ακόμη και η επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων.

«Αν δεν αλλάξει στάση το Ιράν, οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν με βόμβες»

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να επιθυμεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο η αμερικανική πλευρά θεωρεί πως το Ιράν απορρίπτει βασικά αμερικανικά αιτήματα.

Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Αν το Ιράν δεν αλλάξει στάση, οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν μέσω βομβών».

Σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Τραμπ αναμένεται να συγκαλέσει την Τρίτη συνεδρίαση της ομάδας εθνικής ασφαλείας στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για να εξεταστούν στρατιωτικές επιλογές.

«Το ρολόι μετρά αντίστροφα»

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης στο Axios ότι «το ρολόι μετρά αντίστροφα» και προειδοποίησε πως αν η Τεχεράνη δεν δείξει ευελιξία, «θα δεχθεί πολύ σκληρότερα χτυπήματα».

Η νέα ιρανική πρόταση διαβιβάστηκε στις ΗΠΑ το βράδυ της Κυριακής μέσω Πακιστανών μεσολαβητών.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, περιλαμβάνει μόνο «συμβολικές βελτιώσεις» σε σχέση με την προηγούμενη εκδοχή.

Διαφωνία για τον εμπλουτισμό ουρανίου

Το Axios αναφέρει ότι το Ιράν πρόσθεσε περισσότερες διαβεβαιώσεις πως δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού όπλου, χωρίς όμως να παρουσιάσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για:

αναστολή εμπλουτισμού ουρανίου

παράδοση αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου

Παράλληλα, παρότι ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ συζητούν άρση μέρους των πετρελαϊκών κυρώσεων, η Ουάσιγκτον ξεκαθαρίζει πως «δεν θα υπάρξει δωρεάν άρση κυρώσεων χωρίς ανταλλάγματα».

«Δεν υπάρχει πραγματική πρόοδος»

«Δεν σημειώνουμε ιδιαίτερη πρόοδο. Βρισκόμαστε σε πολύ σοβαρό σημείο σήμερα», δήλωσε ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

«Ήρθε η ώρα το Ιράν να κάνει ουσιαστικές κινήσεις. Χρειαζόμαστε πραγματικές, σοβαρές και λεπτομερείς συζητήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Axios, οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν διεξάγουν ακόμη άμεσες διαπραγματεύσεις για το περιεχόμενο μιας τελικής συμφωνίας, αλλά συνεχίζουν έμμεσες συνομιλίες με στόχο να καθοριστεί το πλαίσιο των μελλοντικών διαπραγματεύσεων.

Αμερικανικές πηγές θεωρούν πάντως ότι το γεγονός πως η Τεχεράνη κατέθεσε νέα αντιπρόταση δείχνει ανησυχία για το ενδεχόμενο νέας αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης.