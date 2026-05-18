Μαλδίβες: Φινλανδοί δύτες εντόπισαν τις σορούς των 4 Ιταλών σε τμήμα της «Σπηλιάς των Καρχαριών»

Η ομάδα κατάδυσης «DAN Europe» βούτηξε στα νερά της Αλιματά, στην ατόλη Βαάβου των Μαλδίβων, και εντόπισε τις σορούς των τεσσάρων Ιταλών που δεν αναδύθηκαν ποτέ μετά την περασμένη Πέμπτη, κατά τη διάρκεια μιας κατάδυσης σε ένα θαλάσσιο σπήλαιο βάθους 50 μέτρων.

Η ομάδα αποτελείται από τρεις έμπειρους Φινλανδούς σπηλαιοδύτες: τον Σάμι Παακαρίνεν, τη Γένι Γουέστερλουντ και τον Πάτρικ Γκρένκβιστ.



Οι σοροί των Μόνικα Μοντεφαλκόνε, της κόρης της Τζόρτζια Σομακάλ, της Μουριέλ Οντενίνο και του Φεντερίκο Γκουαλτιέρι εντοπίστηκαν στο τρίτο τμήμα της «Σπηλιάς των Καρχαριών», μεταδίδει η La Stampa.

Η σορός του πέμπτου θύματος, του Τζανλούκα Μπενεντέτι, είχε ανασυρθεί ήδη από την Παρασκευή.

Ερωτήματα και σκιές στην έρευνα

Την ίδια στιγμή, πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα σχετικά με τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Από την πλευρά τους, οι αρχές προχώρησαν σε μια σημαντική επισήμανση, αφήνοντας αιχμές για τη νομιμότητα και την καταγραφή των συμμετεχόντων στην τραγική κατάδυση.



«Θα μπορούσαν να έχουν κατέβει στα 50 μέτρα. Όμως η κόρη της βιολόγου και ο οδηγός δεν ήταν στη λίστα», δήλωσαν οι αρχές.

Στο μεταξύ, οι υπόλοιποι 20 Ιταλοί που επέβαιναν στο σκάφος «Duke of York» αποβιβάστηκαν το βράδυ της Κυριακής, ενώ το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την κατάσταση, προσφέροντας βοήθεια και υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων καθώς και στους επιζώντες.

Οι σοροί θα ανασυρθούν σε επόμενες καταδύσεις

Οι Εθνικές Αμυντικές Δυνάμεις των Μαλδίβων (MNDF) ανακοίνωσαν μέσω της πλατφόρμας X την ανεύρεση των σορών των τεσσάρων αγνοουμένων Ιταλών, σημειώνοντας ότι πρόκειται για το αποτέλεσμα «μιας κοινής επιχείρησης που διεξήχθη από την Ακτοφυλακή των Μαλδίβων, την αστυνομία και ξένους δύτες».

The bodies of four missing divers has been located inside the Vaavu atoll cave on a joint search & recovery operation conducted by MNDF CG, @PoliceMv, & a team of experts arranged by the Italian Government. Further dives to be carried out in the coming days to recover the bodies. — Maldives National Defence Force (@MNDF_Official) May 18, 2026



Αν και οι σοροί έχουν εντοπιστεί, οι επιχειρήσεις ανάσυρσής τους από το εσωτερικό του σπηλαίου δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Ως εκ τούτου, έχουν προγραμματιστεί περαιτέρω καταδύσεις για την ολοκλήρωση της ανάσυρσης των σορών, όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.