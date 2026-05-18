Άγρια δολοφονία στην Κάλυμνο: Το θύμα βρέθηκε μαχαιρωμένο να επιπλέει στη θάλασσα

Enikos Newsroom

Κοινωνία

Κάλυμνος
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Άγρια δολοφονία με θύμα έναν άνδρα, το άψυχο σώμα του οποίου εντοπίστηκε να επιπλέει στη θάλασσα, έγινε το βράδυ της Κυριακής στο λιμάνι της Καλύμνου, με τις αρχές να έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες συνεπλάκησαν με τον καβγά να κλιμακώνεται γρήγορα και τον δράστη να βγάζει μαχαίρι, με το οποίο κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές στο θύμα, που αρχικά έπεσε αιμόφυρτο στο έδαφος και στη συνέχεια κατέληξε στη θάλασσα.

Όπως επισημαίνουν πηγές ενημέρωσης, δράστης και θύμα είχαν έντονους καβγάδες μεταξύ τους και στο παρελθόν. Οι αρχές φαίνεται να εξετάζουν το ενδεχόμενο το έγκλημα να σχετίζεται με  υπόθεση ναρκωτικών.

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρρύθμιστη υπέρταση: Η απονεύρωση του νεφρού στο επίκεντρο της ελληνικής στρατηγικής

Αυτοκτονία νέων: Κοινωνικό σύμπτωμα και όχι ατομική τραγωδία-Ανάγκη για άμεση θεσμική δράση

«Chios Kythira Pass 2026»: Έως και σήμερα οι αιτήσεις για τα vouchers των 300 και των 250 ευρώ

Χρυσός: Κάτω από τα 4.500 δολάρια ανά ουγγιά η τιμή του – Η νέα πρόβλεψη της Goldman Sachs για το πολύτιμο μέταλλο

Η OpenAI λανσάρει εργαλεία προσωπικών χρηματοοικονομικών στο ChatGPT με δυνατότητα σύνδεσης τραπεζικών λογαριασμών

Ένα κρυφό όριο επιτρέπει τον έλεγχο στους έλικες των υγρών κρυστάλλων – Φέρνει ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες
περισσότερα
14:33 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Πατήσια: Νεκρός 52χρονος από έκρηξη σε υποσταθμό ρεύματος

Τραγωδία στα Πατήσια. Νεκρός είναι ένας άνδρας, ηλικίας 52 ετών, έπειτα από έκρηξη σε υποσταθμ...
14:19 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Ρόδος: Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο με τις 2 νεκρές γυναίκες – Δίωξη στον 44χρονο οδηγό του δεύτερου οχήματος

Βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας από το τροχαίο δυστύχημα με θύματα μία μητέρ...
13:50 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Επιχείρηση ελληνικού FBI στην Κρήτη: Έκλεβαν με τη βία κτήματα για να εισπράττουν παράνομες επιδοτήσεις – Πώς δρούσαν θείος και ανίψια

Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI πραγματοποιείται στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Βορίζια Η...
13:19 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Ρόδος: Μαρτυρία για το τροχαίο με τις δύο νεκρές γυναίκες – «Μας προσπέρασε με ιλιγγιώδη ταχύτητα»

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο οδηγός του οχήματος που συγκρούστηκε με το αυτοκίνητ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν