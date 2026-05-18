Άγρια δολοφονία στην Κάλυμνο: Το θύμα βρέθηκε μαχαιρωμένο να επιπλέει στη θάλασσα

Άγρια δολοφονία με θύμα έναν άνδρα, το άψυχο σώμα του οποίου εντοπίστηκε να επιπλέει στη θάλασσα, έγινε το βράδυ της Κυριακής στο λιμάνι της Καλύμνου, με τις αρχές να έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες συνεπλάκησαν με τον καβγά να κλιμακώνεται γρήγορα και τον δράστη να βγάζει μαχαίρι, με το οποίο κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές στο θύμα, που αρχικά έπεσε αιμόφυρτο στο έδαφος και στη συνέχεια κατέληξε στη θάλασσα.

Όπως επισημαίνουν πηγές ενημέρωσης, δράστης και θύμα είχαν έντονους καβγάδες μεταξύ τους και στο παρελθόν. Οι αρχές φαίνεται να εξετάζουν το ενδεχόμενο το έγκλημα να σχετίζεται με υπόθεση ναρκωτικών.